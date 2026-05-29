Incident se odehrál v únoru ve městě Lake Worth Beach na jihovýchodě Floridy. Policista při dopravní kontrole Thomasové vysvětloval, že ji zastavil kvůli používání telefonu za volantem. Tvrdil přitom, že mobil držela v pravé ruce.
Žena na jeho tvrzení reagovala okamžitě. Zvedla pravou paži, která jí od narození končí v lokti, a se smíchem odpověděla: „Tak to asi těžko.“ Vzápětí přidala další poznámku: „Nechcete to prostě ukončit a jet dál?“
Policista se ale své verze nechtěl vzdát. „Přísaháte, že jste v ruce neměla telefon?“ zeptal se jí. Thomasová na to znovu zvedla pravou paži. Když si strážník uvědomil, jak otázka vyzněla, pokusil se situaci zachránit. „Tak tedy na druhou ruku přísaháte, že jste telefon nedržela?“ zeptal se rozpačitě. Žena nato vymrštila do vzduchu levou ruku.
Přesto podle listu The New York Times dostala pokutu za používání telefonu při řízení ve výši 116 dolarů (zhruba 2400 korun). Thomasová se rozhodla bránit u soudu a trvala na své nevině. K soudnímu jednání, které se mělo uskutečnit tento týden, ale nakonec nedošlo.
Žena totiž krátce před soudem získala záznam z policejní kamery a zveřejnila ho na sociálních sítích. Video se rychle rozšířilo a vzbudilo pozornost tisíců lidí. Policista, který pokutu vystavil, následně podle soudních záznamů požádal o zrušení přestupku.
Thomasová později uvedla, že úřady případ odložily kvůli „nedostatku důkazů“. „To jsme přece věděli od začátku,“ komentovala výsledek ve videu. Mluvčí úřadu šerifa mezitím uvedla, že každý řidič má právo napadnout pokutu soudní cestou. Samotný zásah ale nijak nevysvětlila. Úřad zároveň oznámil, že postup policisty prověřuje.