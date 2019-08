I miliardář může být levičák, hlásá prodejce zmrzliny. Brojí proti Trumpovi

Cohen a jeho kamarád ze školy Jerry Greenfield založili Ben & Jerry’s v roce 1978 ve městě Burlington v americkém státě Vermont. V roce 2000 společnost na výrobu zmrzlin prodali britsko-nizozemskému potravinářskému gigantu Unilever. Cohen prozradil, že tím získal 60 milionů dolarů (téměř 1,4 miliardy Kč). Polovinu ale daroval, doplnil bez podrobností.

Nyní osmašedesátiletý Cohen i Greenfield nadále pracují jako velvyslanci značky Ben & Jerry’s. V červenci Cohen přicestoval do Berlína, aby tam otevřel první německou kavárnu firmy. Nabízí zmrzlinu vypadající jako döner kebab, známý turecko-arabský pokrm.

Loni Ben & Jerry’s uvedl na trh protitrumpovskou zmrzlinu. Na vaničce jsou vyobrazení indiáni a nápis „resist“ (vzdoruj). „Chtěli jsme dát signál. Trumpův rasismus a nenávist jsou neslučitelné s hodnotami naší společnosti. Je nejhorší prezident, kterého jsem kdy zažil, a ten nejnečestnější,“ prohlásil Cohen.

Výrobce americké zmrzliny Ben & Jerry's na trh uvedl novou příchuť Pecan Resist. Tu společnost vytvořila na podporu aktivismu v USA.

„Trump lidem říká, co chtějí slyšet, předstírá, že chce pomáhat pracujícím, ale snižuje daně pro bohaté a firmy. A démonizuje menšiny a chudé,“ dodal v rozhovoru s německým magazínem Der Spiegel. Ten se zeptal, nakolik je vhodné míchat politiku a byznys.

„Mnoho firem je politických, většina ale v zákulisí, kde to nikdo nevidí. Lobbují nebo věnují velké částky politikům. Ben & Jerry’s je jiná: zaujímá stanoviska otevřeně, ve prospěch široké veřejnosti,“ odvětil Cohen.

„Lidé by měli vědět, co děláme. Pak by se měli rozhodnout, zda si zakoupí naše výrobky,“ doplnil. Magazín to nazval chytrou strategií. „Říkáte chytrou, já říkám čestnou,“ odpověděl Cohen.

Der Spiegel připomněl, že Ben & Jerry’s pomáhal bezdomovcům i uprchlíkům, vyzýval k záchraně deštných pralesů a propagoval manželství i pro stejnopohlavní páry. Magazín si ale rýpl otázkou, že to vše bylo jistě užitečné i pro firemní image.

„Od začátku nám nešlo o image, chtěli jsme přiznat barvu. Ale čím víc jsme vystupovali pro ochranu přírody, sociální spravedlnost nebo proti rasismu, tím lépe se naše zmrzlina prodávala. Pokud něco společnosti dáte, dostanete něco zpět,“ sdělil Cohen.

Láska ke spravedlnosti

Cohen se nebojí, že by zákazníky přepadl pocit, že je firma neustále politicky školí. Někdy ale musí vysvětlovat nedorozumění. „V USA jsme se vyslovili proti policejnímu násilí poté, co policisté několikrát zabili neozbrojené mladé černochy. Potom chodili lidé do našich obchodů a stěžovali si prodejcům, protože si mysleli, že máme něco proti policii,“ zavzpomínal.

Na jaře 2016 podpořili majitelé zmrzliny Ben & Jerry's demokratického prezidentského kandidáta Bernieho Sanderse.

Cohen odhaduje, že třetina lidí u Ben & Jerry’s nakupuje kvůli postojům firmy. Druhá třetina s nimi naopak nesouhlasí natolik, že podnik bojkotuje. A poslední třetině je to zřejmě jedno.



Cohen říká, že ho pohání láska ke spravedlnosti. „Pokud se setkáte s bezprávím, máte tři možnosti. Můžete to ignorovat, můžete se s tím sžít, nebo proti tomu můžete něco dělat,“ uvedl s tím, že právě třetí možnost ho činí nešťastnějším.



Na rozhovor přišel v tričku berlínské nevládní organizace Sea-Watch, která migranty ve Středozemním moři zachraňuje před utonutím. Odmítl ale, že se předvádí kvůli fotografovi. „Nosím ho, protože si myslím, že mise Sea-Watch je důležitá. Musíme pomáhat lidem, kterým hrozí smrt,“ vysvětlil.

Nechce vyrábět zmrzlinu namířenou proti německé protiuprchlické straně AfD. „Ben & Jerry’s se neangažuje pro nebo proti (konkrétním) stranám,“ poznamenal. Připomněl ale, že v roce 2017 uvedli na trh „vítací“ zmrzlinu pro uprchlíky. Tedy poté, co do Německa přišlo kolem milionu lidí zejména z Blízkého východu a severní Afriky.

Rozdával zmrzlinu demonstrantům, ti jej osočili

Německý list také zajímalo, jak Cohena i Greenfielda v roce 2016 zatkli na demonstraci před sídlem Kongresu ve Washingtonu. Cohen připustil, že to čekal. „Protest byl ohlášen, ale mnoho lidí se odchýlilo od povolené trasy, včetně nás. Přibližně tisíc lidí bylo zatčeno,“ zavzpomínal.

„Demonstrovali jsme za víc demokracie a proti moci peněz. Politický systém nesmí být ovlivňován pouze bohatými ve prospěch bohatých,“ dodal.

Magazín mu hned vmetl, že sám je pravděpodobně také bohatý. „Ano, ano. Vím, kam míříte. Jednou jsem rozdával zmrzlinu na akci (hnutí) Occupy Wall Street. Lidé demonstrovali proti nerovnému rozdělení bohatství a tomu, že většinu majetku vlastní jedno procento světové populace,“ uvedl.

„Lidé přišli k mému stanovišti a řekli: Co tady sakra pohledáváte? Vždyť patříte k tomuto jednomu procentu! Nerozuměl jsem tomu. Bohatý člověk nemůže protestovat? Nemůže se starat o ty, kteří vyšli do ulic za lepší rozdělování peněz?“ doplnil.

Když list namítl, že asi jako aktivista nepůsobil věrohodně, odpověděl: „Myslím, že jim šlo o něco jiného. Měli na mysli to, že demonstrovat mají jen ti, které problém postihuje. Považoval bych za hrozné, kdyby to s naší společností došlo tak daleko, že každý může bojovat pouze za své zájmy,“ odvětil.

„I miliardář může být levičák. Když se někdo zasazuje o spravedlivou věc, je důležité, kolik má na účtu?,“ uzavřel.

Ještě dodal, že za rok utratí 200 000 dolarů (přes 4,6 milionu Kč) a za svůj největší luxus označil „pěkný dům“ a plachetnici. „Kazí peníze charakter?,“ zeptal se magazín ke konci rozhovoru. „Ne nutně,“ ujistil Cohen.