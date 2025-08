Čím těžší choť, tím více piva. Závod v nesení manželek poprvé ovládli Američané

„Na světě není mnoho žen, které by s tím souhlasily,“ řekl agentuře Reuters Caleb. „Zvládla to skvěle. Ponořili jsme se pod vodu a ona nepanikařila, jsme šťastní. Nikdy jsem nic podobného neudělal – skočil jsem s manželkou do kaluže,“ smál se.

Vítězové od založení soutěže v roce 1992 pocházeli výhradně ze starého kontinentu - Finska, Litvy, Estonska nebo Ruska.

„Existují jen dvě reakce – jsou to extrémy. Když někomu řeknete, že jste tento závod absolvovali, někteří řeknou: ‚To je skvělé, zdá se, že jste si to užili. Ostatní se zhrozí: ‚Proč? Proč jste to to dělal?‘“ popsal Caleb.

Pár vyhrál loni na podzim severoamerické mistrovství v nošení manželek ve státě Maine, čímž se kvalifikoval do světové soutěže.

Navzdory jejímu názvu není nutné, aby byli účastníci sezdáni. „Manželkou“ může být choť, partnerka nebo kamarádka, pokud je jí alespoň sedmnáct let, váží minimálně 49 kilo a vezme si na sebe helmu. Soutěž má také kategorii pro lidi starší 40 let.

„Myslím, že jde o dvě věci. Chlap musí být silný, rychlý a hbitý. A žena se musí umět udržet,“ vylíčila Justine stanici CNN.

Trasa závodu zahrnuje dvě překážky na souši a metr hluboký vodní příkop. Nejběžnější technikou je způsob, při kterém žena visí hlavou dolů, nohama obtočenými kolem mužova krku a hlavou u jeho dolní části zad, což muži umožňuje běžet bez použití rukou.

Akce se letos zúčastnilo rekordních 200 účastníků z osmnácti zemí, kterým fandily dva tisíce diváků. Dosavadní traťový rekord činí 56,09 sekundy, který v roce 2006 ho vytvořila estonská dvojice.