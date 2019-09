Američanka pašovala z Filipín šestidenní novorozeně v příruční tašce

Třiačtyřicetiletá Jennifer Erin Talbotová ze státu Ohio byla ve středu přistižena, jak se pokouší pronést dítě narozené před šesti dny na palubu letadla mířícího do Spojených států. Nebyla s to předložit palubní vstupenku, cestovní pas či jakékoliv jiné doklady k dítěti.

Devatenáctiletá biologická matka novorozence podle kriminalistů chtěla chlapce dát k adopci a byla si vědoma, že Talbotová hodlá dítě dostat do USA. Ta nicméně dítě nenahlásila na letišti.

Až po zatčení předložila dokument, o kterém tvrdila, že je to písemný souhlas s převezením dítěte do USA. Na listině ale chyběl matčin podpis. Chlapec byl předán sociálním službám.



HIDDEN BABY? American Jennifer Erin Talbot, 43, was arrested at the airport in Manila and is facing human trafficking charges after allegedly attempting to carry a 6-day-old baby hidden in a sling bag out of the Philippines without proper documentation. https://t.co/oEiK3NGXa1 pic.twitter.com/KYGlmnTEDW