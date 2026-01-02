Nový lék pro Ameriku na drogách. Testuje se revoluční vakcína proti fentanylu

  18:58
Řešení obrovského problému trápícího Spojené státy je možná na dosah. Předávkování lidí fentanylem chtějí vědci řešit preventivně, a to očkováním. Biotechnologická společnost ARMR Sciences oznámila, že začátkem roku 2026 spustí v Nizozemsku klinické testy vakcíny, která by mohla lidský organismus naučit, jak smrtící látku v krvi zneškodnit dříve, než stihne ublížit.
Bezdomovci závislí fentanylu na ulici San Franciska (16. května 2024) | foto: Profimedia.cz

Představte si lék, který by fungoval jako neprůstřelná vesta, nikoli proti kulkám, ale proti jedné z nejnebezpečnějších drog současnosti. Přesně o to usiluje nový preparát, který vstupuje do fáze testování na lidech, uvádí web Live Science.

Pokud uspěje, stane se první preventivní léčbou závislosti a pojistkou proti předávkování svého druhu. Zatímco nyní záchranáři zasahují až ve chvíli, kdy člověk umírá a přestává dýchat, tato vakcína má problému úplně zabránit.

Za jejím principem stojí moderní biochemie. Fentanyl je totiž velmi malá molekula, kterou lidský imunitní systém přirozeně přehlíží. Nedokáže ji rozpoznat jako hrozbu, jako to dělá u virů nebo bakterií. Vědci z ARMR Sciences proto museli imunitu trochu oklamat. Připojili syntetický úlomek fentanylu k neškodné části bakterie záškrtu (látce, která se už léta bezpečně používá v jiných vakcínách).

Co je to fentanyl?

Jakmile se pak fentanyl dostane do krevního oběhu, tyto protilátky se na něj okamžitě nalepí. Vzniklý útvar je příliš velký na to, aby prošel bariérou chránící mozek. Droga zůstane uvězněná v krvi a nedostane se tam, kde by jinak vyvolala euforii nebo zástavu dechu.

Ochrání před smrtí, ale nebrání lékařům v práci

Dobrou zprávou je, že vakcína cílí výhradně na fentanyl a jeho varianty. Pokud by tedy očkovaný člověk v budoucnu potřeboval operaci nebo zmírnit bolest po úrazu, lékaři mohou bezpečně použít jiné léky proti bolesti, jako je morfin, na které vakcína nemá vliv.

Testy na potkanech ukázaly, že ochrana trvá až šest měsíců po očkování. První fáze testů na lidech, která začne v následujících týdnech v Nizozemsku, má za úkol ověřit bezpečnost látky.

Roční spotřeba se vejde na dva pickupy. Ameriku ničí nová droga fentanyl

Vakcína by ale mohla zachránit životy i těm, kteří užívají jiné drogy (například kokain), do nichž dealeři fentanyl tajně přimíchávají. Zájem se čeká i u policistů a záchranářů, kteří se při zásazích mohou dostat do kontaktu s touto drogou.

Fentanyl jako zbraň hromadného ničení

Naléhavost vývoje léku ukazuje situace ve Spojených státech, která už dávno překročila meze zdravotní krize. USA čelí epidemii úmrtí, při níž ročně zemře více obětí než při dopravních nehodách.

Situace je natolik vážná, že prezident Donald Trump před necelým měsícem podepsal exekutivní příkaz, kterým fentanyl oficiálně klasifikoval jako zbraň hromadného ničení.

Fentanyl je zbraň hromadného ničení. Trump přitvrzuje v protidrogovém tažení

Trump uvedl, že ročně na předávkování umírá v USA 200 až 300 tisíc lidí. „Žádná bomba nedělá to, co dělá tohle,“ prohlásil Trump při podpisu příkazu v Bílém domě.

Spojené státy proto v rámci boje proti drogám přitvrdily i vojensky. V posledních měsících provedly přes 20 vzdušných úderů na pašerácká plavidla v Karibském moři a v Tichém oceánu, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Při útocích zemřelo více než 80 lidí.

