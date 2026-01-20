Agenti ICE vyvlekli v mrazu ven polonahého občana USA, za omyl se mu neomluvili

  16:55
Federální imigrační agenti násilím vnikli do domu amerického občana v Saint Paul v Minnesotě, zatímco na budovu mířili zbraněmi. Následně muže oblečeného pouze do spodního prádla spoutali, vyvedli ven do mrazivého počasí a odvezli autem. Šestapadesátiletý naturalizovaný občan USA byl později přivezen zpět domů, aniž by mu incident kdokoliv vysvětlil.

„Modlil jsem se. Říkal jsem si: Bože, pomoz mi, nic špatného jsem neudělal. Proč mi to dělají? Neměl jsem na sobě oblečení,“ řekl o nědělním incidentu Chong Ly Thao, který používá jméno Scott. Imigrační agenti v autě muže vyfotili, vzali mu otisky prstů a pak ho zavezli zpět.

Federální agenti ICE během zásahu v Saint Paul v Minnesotě. (16. ledna 2026)
ChongLy Thao, známý jako Scott, během rozhovoru s agenturou Reuters ve svém domě poté, co byl zadržen agenty americké imigrační a celní služby ICE. (19. ledna 2026)
Federální agenti ICE během zásahu v Saint Paul v Minnesotě. (16. ledna 2026)
Američané v Minneapolisu za přítomnosti policie dál protestují proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE). (14. ledna 2026)
Muž agentuře Reuters řekl, že se s rodiči přestěhoval z Laosu do Spojených států v roce 1974, když mu byly čtyři roky. Americké občanství získal v roce 1991. Během zadržení imigračními agenty se bál, že bude deportován do Laosu, kde nemá žádné příbuzné.

Pentagon nařídil přípravu 1500 vojákům, Trump zvažuje jejich nasazení v Minnesotě

Záběry, na nichž je Thao téměř nahý a má přes sebe přehozenou deku, zatímco ho vyvádějí ven, se rozšířily na sociálních sítích a umocnily obavy, že federální imigrační agenti překračují své pravomoci.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci rozsáhlé protiimigrační kampaně do Minnesoty nasadila přibližně 3000 imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) označilo za doposud největší protiimigrační operaci.

Jako gestapo, kritizuje Springsteen imigrační agenty v USA. Zastřelené věnoval píseň

Thaova rodina jeho zadržení v prohlášení označila za zbytečné, ponižující a hluboce traumatizující. Nejvyšší teploty ve městě Saint Paul v neděli dosahovaly minus deseti stupňů Celsia.

Odpovídal popisu cílů, tvrdí úřady

DHS uvedlo, že agenti vyšetřovali dva odsouzené sexuální delikventy na Thaově adrese a že americký občan, který tam bydlel, odmítl poskytnout otisky prstů či se podrobit identifikaci obličeje, a proto byl zadržen.

„Jako gestapo.“ Rogan dostal Trumpa do úřadu, teď tepe jeho imigrační agenty

„Odpovídal popisu cílů,“ uvedla mluvčí ministerstva Tricia McLaughlinová s tím, že zadržení všech osob v domě, kde probíhá operace, je z bezpečnostních důvodů běžné.

Ministerstvo zveřejnilo letáky s informacemi o dvou hledaných mužích, které popsalo jako kriminální přistěhovalce z Laosu, již jsou v USA nelegálně. Jeden z mužů dříve bydlel na Thaově adrese. Jednalo se o bývalého manžela jednoho z členů Thaovy rodiny, uvedli příbuzní.

Je celá od krve! Přepisy volání ukazují šok po zastřelení řidičky v Minneapolisu

V Minnesotě pokračují protesty proti imigračním agentům. Vypukly poté, co jeden z příslušníků Úřadu pro imigraci a cla (ICE) 7. ledna zastřelil 37letou Renée Goodovu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že imigrační agent střílel v sebeobraně, místní úřady to odmítají.

