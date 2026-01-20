Agenti ICE vyvlekli v mrazu ven polonahého občana USA, za omyl se mu neomluvili

„Modlil jsem se. Říkal jsem si: Bože, pomoz mi, nic špatného jsem neudělal. Proč mi to dělají? Neměl jsem na sobě oblečení,“ řekl o nědělním incidentu Chong Ly Thao, který používá jméno Scott. Imigrační agenti v autě muže vyfotili, vzali mu otisky prstů a pak ho zavezli zpět.
Muž agentuře Reuters řekl, že se s rodiči přestěhoval z Laosu do Spojených států v roce 1974, když mu byly čtyři roky. Americké občanství získal v roce 1991. Během zadržení imigračními agenty se bál, že bude deportován do Laosu, kde nemá žádné příbuzné.
Záběry, na nichž je Thao téměř nahý a má přes sebe přehozenou deku, zatímco ho vyvádějí ven, se rozšířily na sociálních sítích a umocnily obavy, že federální imigrační agenti překračují své pravomoci.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci rozsáhlé protiimigrační kampaně do Minnesoty nasadila přibližně 3000 imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) označilo za doposud největší protiimigrační operaci.
Thaova rodina jeho zadržení v prohlášení označila za zbytečné, ponižující a hluboce traumatizující. Nejvyšší teploty ve městě Saint Paul v neděli dosahovaly minus deseti stupňů Celsia.
Odpovídal popisu cílů, tvrdí úřady
DHS uvedlo, že agenti vyšetřovali dva odsouzené sexuální delikventy na Thaově adrese a že americký občan, který tam bydlel, odmítl poskytnout otisky prstů či se podrobit identifikaci obličeje, a proto byl zadržen.
„Odpovídal popisu cílů,“ uvedla mluvčí ministerstva Tricia McLaughlinová s tím, že zadržení všech osob v domě, kde probíhá operace, je z bezpečnostních důvodů běžné.
Ministerstvo zveřejnilo letáky s informacemi o dvou hledaných mužích, které popsalo jako kriminální přistěhovalce z Laosu, již jsou v USA nelegálně. Jeden z mužů dříve bydlel na Thaově adrese. Jednalo se o bývalého manžela jednoho z členů Thaovy rodiny, uvedli příbuzní.
V Minnesotě pokračují protesty proti imigračním agentům. Vypukly poté, co jeden z příslušníků Úřadu pro imigraci a cla (ICE) 7. ledna zastřelil 37letou Renée Goodovu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že imigrační agent střílel v sebeobraně, místní úřady to odmítají.