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Rozvědka v USA skřípe. Ohledně války v Íránu se mlčelo, varují experti

  17:06
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Ředitel FBI Kash Patel, ředitel Obranné zpravodajské služby generálporučík...

Ředitel FBI Kash Patel, ředitel Obranné zpravodajské služby generálporučík James Adams, ředitelka Národní zpravodajské služby Tulsi Gabbardová, úřadující ředitel Národní bezpečnostní agentury generálporučík William Hartman a ředitel CIA John Ratcliffe se účastní slyšení senátního výboru pro zpravodajské služby ve Washingtonu. (18. března 2026) | foto: Jose Luis MaganaAP

Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení...
Ředitel CIA John Ratcliffe před Bílým domem ve Washingtonu (13. července 2026)
Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche a ředitel FBI Kash Patel vystupují...
Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe vystupuje na...
16 fotografií
Sdílení klíčových zpravodajských informací o Íránu a dalších globálních hrozbách s americkým Kongresem a napříč federální vládou se během druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa výrazně zpomalilo. V některých případech se dokonce dočasně zastavilo.

Bývalí zpravodajci a experti se obávají výpadků v předávání informací. Lidé, kteří rozhodují o americké politice, kvůli nim mohou mít neúplný obrázek o hrozbách, kterým země čelí. Experti to přirovnávají k selhání zpravodajských služeb během teroristických útoků z 11. září 2001. Ještě k tomu administrativa po úterních volbách do Kongresu zvažuje, zda obnovit údery proti Íránu.

Podle zjištění Reuters se problémy prohloubily za působení Tulsi Gabbardové v čele amerických tajných služeb. Mezi jejím úřadem (ODNI) a Ústřední zpravodajskou službou (CIA) to skřípalo. Přestože se vztahy po Gabbardové červnovém odchodu částečně uklidnily, následky sporů přetrvávají.

CIA například přestala spolupracovat na některých hodnoceních s analytiky z Národní zpravodajské rady (NIC) spadající pod ODNI. Tím se podle zdrojů snížil počet zpráv, které pro vedení země shrnují pohled zpravodajců na citlivá témata, včetně Íránu.

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Problémy se dotkly také Kongresu. Zákonodárci a jejich týmy nedostávali z úřadu Gabbardové zpravodajské zprávy po americkém vojenském zásahu v Íránu v červnu 2025. Stejně tak prý po dopadení bývalého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura v lednu 2026. Gabbardové tým tehdy zákonodárce obvinil z vynášení informací do médií. O tomto přerušení sdílení informací se dosud veřejně mlčelo.

Mluvčí CIA Liz Lyonsová uvedla, že se agentura na přípravě zpravodajských hodnocení nadále plně podílí, a to prostřednictvím každodenní zprávy pro prezidenta i Národní zpravodajské rady.

Někteří bývalí představitelé už plánují, jak služby přebudovat pro příští administrativu. „Ve složitém světě, v němž tvůrci politik potřebují propracovanější, diferencovanější a propojenější pohled na dění, dostávají místo toho méně informací,“ řekla Beth Sannerová, bývalá zástupkyně ředitele národních zpravodajských služeb za prvního Trumpova prezidentství.

Spory mezi agenturami

Problémy uvnitř zpravodajců se začaly prohlubovat loni, kdy Trumpova administrativa výrazně omezila rozpočty bezpečnostních agentur a začala odstraňovat či odsouvat úředníky, které prezident považoval za neloajální.

Někteří analytici, kteří v agenturách zůstali, si podle dvou bývalých a jednoho současného člena dávají pozor, aby jejich hodnocení nebyla v rozporu s názory Bílého domu. Obávají se totiž politické odvety. Bílý dům na žádost Reuters o komentář nereagoval.

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Situaci ještě zhoršil jeden z největších kompetenčních sporů mezi americkými zpravodajskými institucemi za posledních třicet let. Poté co Gabbardové úřad odebral bezpečnostní prověrky současným i bývalým zpravodajcům, bylo zle. Napětí podle tří bývalých představitelů dospělo tak daleko, že musela několikrát zasáhnout šéfka štábu Bílého domu Susie Wilesová.

CIA přestala loni přispívat do některých hodnocení Národní zpravodajské rady, která tak přišla o svého hlavního autora. Rada po desetiletí sloužila jako důležitý zdroj informací pro politiky a zákonodárce. Její zprávy mají sjednocovat pohled všech 18 amerických zpravodajských agentur a při analýzách témat, jako jsou Írán nebo Rusko, se výrazně opíraly právě o CIA.

Ředitel FBI Kash Patel, ředitel Obranné zpravodajské služby generálporučík James Adams, ředitelka Národní zpravodajské služby Tulsi Gabbardová, úřadující ředitel Národní bezpečnostní agentury generálporučík William Hartman a ředitel CIA John Ratcliffe se účastní slyšení senátního výboru pro zpravodajské služby ve Washingtonu. (18. března 2026)
Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení Senátního výboru pro soudnictví věnovaném dohledu nad FBI. (15. září 2026)
Ředitel CIA John Ratcliffe před Bílým domem ve Washingtonu (13. července 2026)
Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche a ředitel FBI Kash Patel vystupují na tiskové konferenci ve Washingtonu. (5. srpna 2026)
16 fotografií

Agentura ale nepřerušila veškeré vazby a s radou nadále sdílela zpravodajské informace. Její analytici se však soustředili především na vlastní hodnocení. Práce rady se podle zdrojů Reuters zpomalila také kvůli personálním škrtům. Pět současných a bývalých členů uvedlo, že od té doby žádná její zpráva nebyla zaměřena na válku v Íránu.

Úřad ODNI tvrzení o poklesu kvality odmítl. Podle jeho představitele rada pracuje v průměru stejně a nový šéf tajných služeb Jay Clayton si její činnosti váží více než jeho předchůdkyně. Clayton se funkce ujal v srpnu a obnovil například informování Kongresu o hrozbách pro americké volby, které Gabbardové úřad v roce 2025 zastavil.

Nové bariéry

Bývalí zpravodajci se obávají, že spory vytvářejí novou propast také mezi dalšími bezpečnostními institucemi. Podle Morgana Muira, někdejšího zástupce ředitele národních zpravodajských služeb za administrativy Joea Bidena, hrozí, že jednotlivé úřady budou pracovat odděleně a politici si budou vybírat jen ty informace, které odpovídají jejich pohledu.

Další spor přišel koncem loňského roku. Tentokrát mezi FBI a Národním protiteroristickým centrem. FBI na několik týdnů přestala centru předávat část zpravodajských informací.

Následovalo to po snaze tehdejšího šéfa Joe Kenta a jeho tým, kteří se pokoušeli vyšetřovat střelbu Charlieho Kirka. Vedení FBI Kentovi sdělilo, že podle něj centrum překračuje své pravomoci. FBI na žádost Reuters o komentář nereagovala.

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