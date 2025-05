„Závažnost konkrétních úniků informací byla důvodem k provedení testů na detektoru lži, protože se týkaly možného poškození bezpečnostních protokolů úřadu,“ říká mluvčí FBI bez dalších podrobností. Polygrafy se přitom až do nástupu nového ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování Kashe Patela nepoužívaly, píše list The Washington Post (WP).

Výjimkou byly jen testy způsobilosti při nástupu do zaměstnání a následně potvrzení, že dotyčný může znovu dostat přístup k utajovaným materiálům. Takový test se provádí zhruba co pět let. Novou praxi nyní podporují i pravidla vydaná ministryní spravedlnosti Pam Bondiovou.

Ta rozhodla, že novináři mohou být předvoláni k soudu i na základě jejich soukromé komunikace a že se potenciální trestní řízení může týkat nejen úniků utajovaných informací, ale také informací „privilegovaných a jinak citlivých“, jejichž cílem je „zasít chaos a nedůvěru“ ve vládu.

Podle lidí, které WP pod podmínkou anonymity vyzpovídal, to tak v budoucnu mohou být informace, které jsou prostě jen trapné nebo v rozporu s názory hlásanými Trumpovou administrativou. Utišit vlastní kauzy se pomocí výhrůžky polygrafem snaží také ministr obrany Pete Hegseth, napsal deník The Wall Street Journal.

A další média informovala, že se s detektory už minulý měsíc začalo i na ministerstvu vnitřní bezpečnosti, které se tak snaží zjistit, kdo médiím vyzvonil detaily o operacích proti nelegálním migrantům. Stejné testy už údajně museli podstoupit rovněž pracovníci Federální agentury pro řízení mimořádných událostí.

Kanceláře tak obchází strach. Mluvit se bojí i ti, kteří už ze svých pozic odešli, ale ještě čekají na poslední výplatu. Ani externí zaměstnanci s bezpečnostní prověrkou prý nechtějí riskovat pro případ, že by se jich při příštím testu pravdomluvnosti zeptali, zda v poslední době mluvili s novináři.

„Lidé se snaží zůstat pod radarem. Morálka je v háji. Když vidíte lidi, kteří jsou vyšetřováni, nebo jména, která jsou předávána ministerstvu spravedlnosti, tak... Co to sakra je?“ popisuje jeden z šéfů terénních kanceláří FBI s odkazem na jména tajných agentů, kteří pracovali na případech vzpoury z 6. ledna 2021. Tehdy do sídla amerického Kongresu násilím vtrhly davy Trumpových fanoušků a snažily se zvrátit výsledky prezidentských voleb.

„Je to toxické prostředí. Nejdřív tu byla nejistota, jestli náhodou nedostanete padáka. Pak přišel hon na čarodějnice ve snaze najít whistleblowery, kteří odhalují neschopnost a špatné řízení těchto agentur. Snaží se umlčet ty, co nedrží stranickou linii,“ říká další člověk z prostředí tajných služeb.

Detektor stresu, nikoliv lži

Příkladem desítek propuštěných zaměstnanců napříč tajnými službami je třeba generál Timothy Haugh, který donedávna vedl americkou Národní bezpečnostní agenturu a agenturu USCYBERCOM. Výpověď podle WP dostal bez udání důvodu kromě toho, že je prý neloajální vůči prezidentu Trumpovi – alespoň podle krajně pravicové aktivistky Laury Loomerové, jež Trumpa k odstavení Haugha vyzvala.

Koktejl vyhazovů, hrozeb detektorem lži a vyšetřování úniků informací tak mezi zbývající osazenstvo zasel strach. „Ten rozdíl je, že dnes už nehledají jen lidi, kteří vyzrazují utajené informace. Hledají lidi, kteří vyzrazují negativní informace, což není nutně protizákonné,“ potvrzuje další exzaměstnanec.

Pracovník resortu obrany pak líčí, že ze strachu z výpovědi začali někteří generálové papouškovat Hegsethovu rétoriku a neustále teď mluví třeba o tom, že je potřeba mít bojovníky-vlastence. „Volí správná slova tak, aby je nevyhodili,“ dodává.

The Washington Post podotýká, že se s úniky informací intenzivně bojovalo i za prezidenta Baracka Obamy nebo v době, kdy byl Trump v Bílém domě poprvé. Nic se však prý nevyrovná současné atmosféře hrůzy a frustrace, kterou jeho administrativa vyvolává. „Jako by každý výrok Bílého domu byl posvátný. Je to jako říkat, že nesouhlas nebude tolerován. Je to absurdní a urážlivé,“ míní expert na zpravodajskou politiku Steven Aftergood, jenž dříve pracoval pro Federaci amerických vědců.

Upozorňuje také, že polygrafy ve skutečnosti nejsou detektory lži. „Jsou to detektory stresu. Pokud vás z nějakého důvodu položené otázky rozruší, může se vám zrychlit tep, i když jste neudělali nic špatného. Polygrafy tedy neměří pravdu nebo lež. Měří stres,“ vysvětluje a připomíná případ bývalého důstojníka CIA Aldricha Amese.

Ten detektorem lži úspěšně prošel hned dvakrát v době, kdy zároveň pracoval pro Sovětský svaz a udal nejméně desítky svých kolegů působících na území SSSR. Dodnes si za to odpykává doživotí.

Razie proti „neloajálním“ zaměstnancům tak mohou ohrožovat i samotné fungování světa tajných služeb, obávají se bývalí i současní představitelé agentur. „Nezávislé prostředí je velmi důležité. Pokud zpravodajská komunita nemůže zpochybňovat převládající názor, podkopáváte tím schopnost vlády kriticky uvažovat o některých vysoce důležitých otázkách,“ uzavírá jeden z nich.