To oni vás živí, potřebujeme je. Farmáři varují Trumpa před vyhnáním migrantů

Kalifornské Centrální údolí dodává na americký trh čtvrtinu všech potravin. Produkuje se tu 40 procent ovoce či ořechů. Zhruba polovinu zdejších zemědělských pracovníků ale tvoří nelegální imigranti. Trumpův záměr vyhnat je z USA proto na kalifornských farmách vzbuzuje obavy.

Někteří přistěhovalci se před činiteli z imigračního úřadu skrývají. Farmářka Xochilt Nuñezová se obává, že bez jejich práce stoupne cena potravin.

„Není snadné žít ve strachu, když jsme to my, kdo vám dává jídlo na stůl,“ řekla stanici ABC News Nuñezová, která v USA žije šestnáct let. „Od začátku říkám, nekousejte do ruky, která vás krmí.“

Podle ní je potřeba větší empatie k lidem, kteří jsou ve Spojených státech více než 35 let, pracují zde a platí daně, a přesto nemají právo na pracovní povolení. „Protože oni si neodpočinou a ekonomika leží na jejich bedrech.“

Některé rodiny přistěhovalců se bojí opustit domov, aby si vůbec mohly nakoupit potraviny. Latinskoamerická nezisková organizace Celebration Nation tak pro ně uspořádala potravinové sbírky. „Je velmi ironické, že krmíme ty, kteří živí národ,“ uvádí její šéfka Flor Martinezová Zaragozaová.

Obavy hlásí i venkovský Wisconsin, kterému se kvůli 3,5 milionu krav přezdívá „Země mlékáren“. „Pokud nebudou imigranti jako pracovní síla, nebude mléko, sýr, máslo ani zmrzlina,“ řekl listu Financial Times wisconsinský mlékař John Rosenow. „Všichni budeme muset přejít na veganství.“

Američané v zemědělství pracovat nechtějí

Trumpova administrativa tvrdí, že vyhnáním nelegálních migrantů se otevřou dveře pro najímání amerických pracovníků. Rosenow je však skeptický. Když se v devadesátých letech snažil najít člověka na svou farmu, přišel k němu jen opilec, jehož předchozí zaměstnavatel o něm řekl, že by jej už nikdy nenajal.

Podle průzkumu, který provedla v roce 2020 Národní rada zemědělských zaměstnavatelů, se na 97 691 sezonních pracovních míst v zemědělství, která byla inzerována od března do května téhož roku, přihlásilo pouze 337 pracovníků narozených v USA. Ekonom Daniel Ortega z Michiganské státní univerzity, jenž se specializuje na potravinářství, odhaduje, že přibližně 40 procent z 2,4 milionu zemědělských pracovníků v USA jsou imigranti bez dokladů. „Hrají klíčovou roli, kterou mnoho pracovníků narozených v USA buď není schopno nebo ochotno vykonávat,“ uvedl Ortega.

Tyler Wenzlaff, vedoucí oddělení pro vztahy s vládou ve Wisconsin Farm Bureau Federation tvrdí, že mnoho imigrantů bez dokladů se svou dlouholetou prací na farmě a posíláním svých dětí do místních škol stalo „součástí struktury wisconsinského venkova“. „Podporujeme deportaci zločinců, ale pro Wisconsin potřebujeme bezpečnou pracovní sílu,“ řekl.

USA umožňují najmout dočasné zaměstnance legální cestou přes vízový program. „Snažit se produkovat potraviny, které všichni jíme, je bez migrantů téměř nemožné,“ podotýká Steve Bowlin, majitel farmy Bowlin Farms v De Soto v Kansasu. „Využíváme vládní program H-2A, abychom přivezli zemědělské pracovníky s vízy, protože ve Spojených státech není dostatek lidí na to, co děláme.“

Podle Bowlina má však program svá úskalí. S ním spojená byrokracie je velmi drahá. Na věci spojené s H-2A věnuje polovinu výročního výdělku své farmy.