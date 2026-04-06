Rána mýtu letecké převahy USA. Sestřel letadla ale ukázal i slabinu Íránu

Americký prezident Donald Trump se ve svém středečním poselství národu, prvním od začátku války na Blízkém východě, chlubil, že Spojené státy dosáhly naprosté vzdušné nadvlády. „Nemají žádnou protiletadlovou výzbroj. Jejich radary jsou na 100 procent zničeny,“ tvrdil Trump. „Jako vojenská síla jsme nezastavitelní.“
Íránci ale v pátek sestřelili americký letoun F-15E Strike Eagle. V dramatické akci se Američanům podařilo zachránit i druhého pilota, a to i za cenu ztráty dvou uvázlých dopravních letounů. Otázky však zůstávají: mají Spojené státy skutečně takovou vzdušnou převahu, o jaké Trump a další vysoce postavení představitelé opakovaně mluví?
„Od této chvíle bude tato válka ještě nebezpečnější než dosud.“