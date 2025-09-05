Pobaltí musí podržet Evropa. USA sníží financování obrany sousedů Ruska

Autor: ,
  13:44
Spojené státy sníží vojenskou podporu evropských zemí sousedících s Ruskem v době, kdy Washington naléhá na Evropu, aby vynaložila více peněz na svou obranu. Představitelé Pentagonu minulý týden informovali evropské diplomaty, že USA již nebudou financovat program zaměřený na vojenský výcvik a vybavení armád evropských zemí, jež by se ocitly v první linii v případném konfliktu s Ruskem.
Prezident Donald Trump naslouchá generálnímu tajemníkovi NATO Marku Ruttemu...

Prezident Donald Trump naslouchá generálnímu tajemníkovi NATO Marku Ruttemu během jednání na summitu NATO v nizozemském Haagu. (25. června 2025) | foto: Alex BrandonAP

Litva se připravuje na možnou ruskou invazi. (1. října 2024)
Estonská armáda cvičí s francouzskou houfnicí Caesar. (16. července 2025)
Lotyšsko připravuje protitankové zátarasy známé jako „dračí zuby“ k opevnění...
Americký prezident Donald Trump stojí vedle generálního tajemníka NATO Marka...
26 fotografií

Krok se dotkne především Estonska, Litvy a Lotyšska. Financování programu vojenské podpory známého pod označením Sekce 333, který spadá pod americké ministerstvo obrany, vyprší na konci září 2026, do kdy jej schválil Kongres.

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa nepožádala o jeho prodloužení, sdělil jeden ze zdrojů deníku Financial Times (FT).

Představitel Bílého domu uvedl, že krok je v souladu s Trumpovým úsilím přehodnotit americkou zahraniční pomoc a s jeho „dlouhodobým důrazem na to, aby Evropa převzala větší odpovědnost za vlastní obranu“.

Spojenci USA v NATO v červnu souhlasili se zvýšením výdajů na obranu na pět procent hrubého domácího produktu.

NATO zvýší obranné výdaje, spojenci potvrdili závazek ke kolektivní obraně

Evropa v rámci Sekce 333 mezi lety 2018 až 2022 obdržela 1,6 miliardy dolarů (33,4 miliardy Kč), píše FT s odvoláním na údaje americké vlády.

Estonsko, Litva a Lotyšsko jsou mezi klíčovými příjemci. Ukončení programu vojenské podpory by mohlo pro země sousedící s Ruskem znamenat odebrání stovek milionů dolarů, které jim USA posílají, odhadují senátní poradci.

Ať obranu Pobaltí financuje Evropa, zní z USA

Trumpova administrativa chce krokem povzbudit bohatší evropské země, aby více přispívaly na zajištění bezpečnosti těchto států, sdělil FT nejmenovaný evropský představitel.

Mosty připravené ke zničení, stromové překážky. Pobaltí staví obrannou linii

Evropské vlády oznámení Američanů překvapilo a nyní se snaží od Washingtonu získat více informací, uvedly diplomatické zdroje FT.

Nejvýše postavená demokratka v zahraničním výboru amerického Senátu Jeanne Shaheenová rozhodnutí snížit vojenskou podporu označila za pomýlené. „Podkopat obrannou připravenost našich spojenců v době, kdy od nich požadujeme, aby posílili své vlastní kapacity, vůbec nedává smysl,“ uvedla Shaheenová.

Naši vojáci v Polsku zůstanou. Povoláme jich víc, bude-li to třeba, řekl Trump

Krok podle ní navíc ohrozí americké vojáky, kteří by případně bojovali po boku spojeneckých vojsk, jejichž výcvik bude zredukován.

V ohrožení je rovněž Baltská bezpečnostní iniciativa, jiný program vytvořený v roce 2020 na podporu ozbrojených sil Estonska, Litvy a Lotyšska. Kongres USA minulý rok schválil 228 milionů dolarů (asi 4,7 miliardy Kč) na její podporu.

Bílý dům však nepožádal o další financování programu v rámci rozpočtu na příští rok. Americká vláda v současnosti program přehodnocuje, uvedl jeden ze zdrojů FT.

Vstoupit do diskuse (119 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Zastavte ofenzivu, žádá rukojmí. Hamás ukázal unesené na novém videu

Ozbrojené křídlo teroristického hnutí Hamás zveřejnilo nové video, které zachycuje dva živé rukojmí unesené 7. října 2023 do Pásma Gazy. Izraelská média uvedla jména obou mužů, nicméně na přání...

5. září 2025  14:56

Stát slibuje otevřít D49 do června. Obce pochybují a chystají další blokádu

Koncem srpna zablokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Ve čtvrtek 11. září to v Martinicích na Kroměřížsku zopakují. Blokáda provozu se bude konat od...

5. září 2025  14:46

V německém Essenu pobodal žák učitelku, policie ho dopadla na útěku

Žák střední školy v Essenu na západě Německa pobodal učitelku. Následně ze školy uprchl. Policisté jej po několika hodinách zadrželi, mladík přitom utrpěl střelné zranění. Zraněná učitelka i útočník...

5. září 2025  10:54,  aktualizováno  14:44

Další vyřizování účtů. Auta se ve Znojmě srazila úmyslně, řekla policie

Dvě auta se ve čtvrtek večer srazila na Vídeňské třídě ve Znojmě. Podle policistů však nešlo o nehodu, ale úmyslný střet. Viník z místa ujel, policistům se ho však díky strážníkům a kamerovému...

5. září 2025  14:37

Stát zaplatí za každý bitcoin „odškodné“ přes 300 tisíc, dohromady desítky milionů

Premium

Je to jednoduchá dohoda: stát vrátí lidem, kteří si od něj koupili „špinavé“ bitcoiny, peníze, jež zaplatili. Navíc jim vyplatí rozdíl mezi cenou, kterou zaplatili a kterou by kryptoměna měla dnes....

5. září 2025  14:22

ANO má sliby za desítky miliard ročně. Věří, že růst přinese miliard až tři sta

Suma, kterou by musel stát vynaložit na splnění volebních slibů ANO, by podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy byla výrazně vyšší než to, čím je zatím ANO avizovalo zaplatit. „Jen díky...

5. září 2025  14:20

Smutek v britské královské rodině. Zemřela vévodkyně Katharine

Buckinghamský palác oznámil smutnou zprávu. Zemřela vévodkyně z Kentu Katharine. Nejstarší člence britské královské rodiny bylo 92 let. Proslula mimo jiné tím, že na Wimbledonu v roce 1993 utěšovala...

5. září 2025  14:11

Opilá řidička nabourala ve špičce na okruhu v Hradci dvě auta, zkusila ujet

Opilá padesátiletá řidička bourala v pondělní špičce na městském okruhu v Hradci Králové. Podle policistů nejspíš napřed narazila do auta, které jelo před ní a už čekalo na semaforu. Když se od...

5. září 2025  14:10

Láska i válka ze Slovenska. Nákup seriálů vyjde Českou televizi levněji

Premium

Česká televize zahajuje premiérovou podzimní sezonu dovozem. Páteční večery obsadí vztahová sága Příliš mnoho lásky, neděle krimisérie Válka policajtů. Obě novinky vznikly na Slovensku. Znamená to...

5. září 2025

Pobaltí musí podržet Evropa. USA sníží financování obrany sousedů Ruska

Spojené státy sníží vojenskou podporu evropských zemí sousedících s Ruskem v době, kdy Washington naléhá na Evropu, aby vynaložila více peněz na svou obranu. Představitelé Pentagonu minulý týden...

5. září 2025  13:44

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Na polní cestě našli mrtvého motorkáře. Neví se, jak dlouho byl bez pomoci

Nehodu motocyklisty s tragickými následky vyšetřují policisté ze Šumperska. Starší muž tam havaroval na polní cestě a na následky utrpěných zranění zemřel. Zda se tak stalo při nárazu, nebo možná i...

5. září 2025  13:44

Ředitel vinohradské nemocnice rezignoval, kontrola odhalila pochybení u smluv

Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) Jan Votava končí ve funkci. Ministr zdravotnictví v pátek přijal jeho rezignaci, úřad na jeho pozici vypíše výběrové řízení. Podle Českého...

5. září 2025  9:55,  aktualizováno  13:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.