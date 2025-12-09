Evropo, rozpadni se. Trump chce starou EU sám pohřbít, jeho strategie je bod zlomu

Ilustrace souboje mezi USA s EU. (snímek byl vytvořen za pomoci umělé inteligence). | foto: Google Gemini

Tomáš Ratner
  19:00
Nová Národní bezpečnostní strategie USA znamená pro transatlantické vztahy bod zlomu. Potvrzuje totiž, že Washington vnímá Evropskou unii jako problematický region, kterému podle dokumentu hrozí totální „civilizační vymazání“. Analytici varují, že Američané domnělému rozpadu jen nepřihlížejí, ale hodlají proces aktivně využít k přetvoření Evropy k obrazu svému.

Obraz temné Evropy, jehož autorem je Bílý dům. Dokument bezpečnostní strategie má však daleko k pouhé diagnóze. Spojené státy v textu otevřeně obviňují Evropskou unii z podkopávání politické svobody a suverenity národních států.

Svou výzvou ke „kultivování odporu“ uvnitř Evropy s cílem korigovat současnou trajektorii“ kontinentu Washington signalizuje podporu euroskeptickým a krajně pravicovým stranám, které sdílejí ideologický odpor k Bruselu. Strategie dokonce přejímá rétoriku o „velkém nahrazení“, když varuje před demografickými změnami a ztrátou kontroly nad vlastními zeměmi.

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Nevěnoval se řízení, narazil zezadu do kamionu a zemřel. Na D2 byly dvě nehody

Nehoda u Velkých Němčic dopadla tragicky pro řidiče dodávky. (9. prosince 2025)

Provoz na dálnici D2 ve směru do Brna v úterý zastavily dvě nehody. Jedna byla u Staroviček, druhá se stala u Velkých Němčic. Druhá zmíněná skončila tragicky a zemřel při ní jeden řidič. V obou...

9. prosince 2025  19:05

Rub a líc zdravotnictví: ve výdajích na prevenci zaostává, vyniká moderními léky

ilustrační snímek

Česko zaostává ve výdajích na prevenci a dostupnosti diagnostických metod. Mezi okolními zeměmi naopak vyniká dostupností moderních léčiv. Vyplývá to z mezinárodního Indexu připravenosti...

9. prosince 2025  18:52

Smartwings v cizích rukách. Symbolický konec české letecké éry, míní experti

Boeing 737 MAX 8 společnosti Smartwings na Troll Airfield v severním cípu...

Prodej letecké společnosti Smartwings tureckému dopravci Pegasus Airlines představuje podle oslovených odborníků na dopravu zásadní zlom pro české letectví a symbolický konec české letecké éry. Běžní...

9. prosince 2025  18:25

Bizarní, reagoval Ryanair na dvojnásobné daně. Ruší spoje z obou bruselských letišť

Letecký dopravce Ryanair nově zajistí tři pravidelné linky z brněnského...

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair v letovém řádu na zimu 2026/2027 zruší 20 linek z Bruselu. Důvodem je rozhodnutí belgické vlády zdvojnásobit od roku 2027 daň z letů a návrh zavést daň...

9. prosince 2025  18:07

Spor o plachetnici. Loď na tuzemáku palírna přelepila žlutou etiketou

Palírna U Zeleného stromu použila na svých redesignovým lahvích plachetnici....

Spor mezi českými výrobci tuzemáku o motiv lodi na etiketách vrcholí. V regálech obchodů se nyní objevily láhve prostějovského FAJN Tuzemáku s netypickou žluto-černou nálepkou. Text „Loď zakázána,...

9. prosince 2025

Teror ruských veteránů doma: mají na svědomí smrt nebo zranění tisícovky lidí

Ruští vojáci stojí na stráži na pozorovacím stanovišti na frontové linii u...

Navrátilci z ukrajinského bojiště v Rusku zabili a těžce zranili více než tisíc lidí. Uvedl to portál Vjorstka, podle něhož váleční veteráni tyto násilné trestné činy nezřídka páchají pod vlivem...

9. prosince 2025  17:55

Urážel, hajloval, vystrčil zadek, pak mě bodl, líčil cizinec. Agresor se omluvil

Obžalovaný Petr Zemánek u Městského soudu v Praze (9. prosince 2025)

Čtyřicetiletý Petr Zemánek se v úterý u Městského soudu v Praze omluvil Bělorusovi, kterého se podle obžaloby pokusil na jaře na radotínském nádraží usmrtit poté, co si spletl jeho národnost s...

9. prosince 2025  17:50

Řidiči už jezdí po novém úseku D55 u Otrokovic, nastala však zvláštní situace

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Řidiči mohou ode dneška jezdit po novém, přibližně půl kilometru dlouhém úseku dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly. Jeho součástí je i výrazný most přes řeku Moravu, který barvou svého vysokého...

9. prosince 2025  16:22,  aktualizováno  17:41

Začala revitalizace hřbitova bláznů. Vznikne tu i expozice s příběhy pohřbených

Kaple na Bohnickém ústavním hřbitově před revitalizací (9. prosince 2025).

Radnice Prahy 8 v úterý zahájila rekonstrukci kaple na Bohnickém ústavním hřbitově, která je první etapou plánované revitalizace celého areálu. V kapli vznikne expozice o historii hřbitova a prostor...

9. prosince 2025  17:38

Druhý den mimořádného tepla v Česku. Rekordy byly na 60 procentech stanic

ilustrační snímek

Teplotní rekordy dnes padly nebo byly vyrovnány na 101 stanicích ze 172, které měří víc než 30 let. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích, kde teplota vystoupala na 16,4 stupně Celsia. Na Facebooku...

9. prosince 2025  17:20

Nemůže mě bez důkazů označit za fašistku, říká Šimkovičová o sporu s umělcem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová (20. února 2025)

Kromě premiéra Roberta Fica už snad nikdo ve slovenské vládě nevyvolává větší kontroverze. Kritici ministryni kultury Martině Šimkovičové vyčítají personální čistky, útoky na menšiny či přílišné...

9. prosince 2025  16:37

