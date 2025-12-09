Obraz temné Evropy, jehož autorem je Bílý dům. Dokument bezpečnostní strategie má však daleko k pouhé diagnóze. Spojené státy v textu otevřeně obviňují Evropskou unii z podkopávání politické svobody a suverenity národních států.
Svou výzvou ke „kultivování odporu“ uvnitř Evropy s cílem „korigovat současnou trajektorii“ kontinentu Washington signalizuje podporu euroskeptickým a krajně pravicovým stranám, které sdílejí ideologický odpor k Bruselu. Strategie dokonce přejímá rétoriku o „velkém nahrazení“, když varuje před demografickými změnami a ztrátou kontroly nad vlastními zeměmi.