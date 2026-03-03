Clinton zmínil Trumpa i fotku ve vířivce. V USA zveřejnili videa výpovědí o Epsteinovi

Uniklá fotografie, hrozba odchodem nebo dotazy na sex ve vířivce. Nově zveřejněné záběry z výslechů Billa a Hillary Clintonových nabízí pohled do zákulisí vyšetřování jejich vazeb na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Záznamy zachycují i vysvětlování kontaktů s Donaldem Trumpem nebo reakci na konspirační teorii Pizzagate.

Kontrolní výbor Sněmovny reprezentantů zveřejnil devět hodin záznamu z jednání, která se odehrála za zavřenými dveřmi. Oba manželé během oddělených výslechů odmítli, že by měli jakékoli povědomí o Epsteinových zločinech, a snažili se vysvětlit své někdejší kontakty s ním.

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s neznámou ženou
Bývalý prezident Bill Clinton svědčí před kongresovým panelem o svých vazbách na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. (27. února 2026)
Hillary Clintonová svědčí před kongresovým panelem o svých vazbách na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. (26. února 2026)
Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince 2025)
70 fotografií

K nejvyhrocenějšímu momentu podle stanice BBC došlo ve chvíli, kdy se Clintonová dozvěděla, že z výslechu unikla fotografie. Viditelně rozhořčená dala najevo, že porušení pravidel nepřijímá.

„Končím s tím. Klidně mě můžete obvinit z pohrdání soudem až do aleluja,“ bouchla do stolu a začala se zvedat. Po jejích slovech jednání přerušili.

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Republikánská kongresmanka Lauren Boebertová poté přiznala, že sdílela snímek pořízený v místnosti před zahájením slyšení. Právníci Clintonové postup označili za nespravedlivý. Připomněli, že jejich klientka žádala veřejné slyšení s přímým přenosem, ale výbor její žádost zamítl.

Po několika hodinách přišla řeč také na „Pizzagate“, vyvrácenou konspirační teorii o údajném pedofilním kruhu napojeném na okruh spolupracovníků Clintonové. Zeptala se na ni právě Boebertová.

Kde je Epsteinovo „kompro“? Citlivé materiály ukryl ve skladech napříč USA

„Pizzagate byl naprosto vymyšlený. Bylo to pobuřující obvinění, které nakonec ublížilo řadě lidí,“ uvedla Clintonová. „Nemůžu uvěřit, že to vůbec zmiňujete,“ dodala bývalá šéfka americké diplomacie.

Následoval po vířivce sex?

Clinton během své výpovědi mluvil také o někdejším vztahu Epsteina s Trumpem. Vzpomněl si na rozhovor z let 2002 či 2003 na Trumpově golfovém hřišti. „Nikdy mi neřekl nic, co by mě vedlo k přesvědčení, že byl zapojen do něčeho nevhodného. Jen řekl: ‚Byli jsme přátelé a pak jsme se rozešli kvůli jednomu obchodu s pozemky.‘ To je všechno,“ uvedl Clinton a zdůraznil, že Trump jejich vztahu nepřisoudil žádný sexuální podtext.

Ať o Epsteinovi pod přísahou vypovídá Trump! peskovala Clintonová kongresmany

Zákonodárci se bývalého prezidenta ptali také na fotografii, kterou zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti. Snímek zachycuje Clintona ve vířivce s ženou, jejíž tvář úřady začernily. „Nemyslím si, že jsem vůbec věděl, že ta fotografie vznikla,“ řekl Clinton a dodal, že si je „téměř jistý“, že snímek vznikl v Bruneji na konci „dlouhé“ asijské cesty.

„Sultán Bruneje byl muž, kterého jsem během svých osmi let v prezidentském úřadu dobře poznal,“ uvedl Clinton s tím, že panovník nabídl pomoc jeho globální iniciativě a doporučil hotel.

Clinton uvedl, že si krátce zaplaval a poté šel spát. Jakoukoli sexuální aktivitu na dotaz kongresmanů odmítl a prohlásil, že ženu na snímku nezná.

Na závěr se zákonodárci dotkli i otázky případné milosti pro Ghislaine Maxwellovou, která si odpykává dvacetiletý trest za obchodování s lidmi. Clinton odmítl spekulovat o tom, zda by jí měl Trump milost udělit.

Přiznal, že s Maxwellovou kdysi udržoval přátelské vztahy, ale zároveň dodal, že spáchala závažné zločiny a musí nést odpovědnost.

