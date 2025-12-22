Epstein vyžadoval školní průkazy, aby měl jistotu, že dívky jsou nezletilé, říká oběť

Autor:
  14:53
Americký sexuální delikvent Jeffrey Epstein požadoval, aby mu děvčata dokazovala nezletilost školními průkazy. Uvedla to jedna z jeho obětí, Marina Lacerdaová. První várka dokumentů týkající se Epsteinova případu, kterou o víkendu zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti, zklamalo mnohé oběti, které na odtajnění spisu čekaly.
Marina Lacerdaová hovoří během tiskové konference ve Washingtonu. (18....

Marina Lacerdaová hovoří během tiskové konference ve Washingtonu. (18. listopadu 2025) | foto: Celal Gunes / ANADOLU / Anadolu via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...
Demokraté ze Sněmovny reprezentantů USA zveřejnili další fotografie ke kauze...
Oběti Jeffreyho Epsteina se sešly ve Washingtonu, aby se setkaly s...
Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...
52 fotografií

Lacerdaová se s Epsteinem setkala ve čtrnácti letech. V roce 2002 ji k němu přivedla známá s neurčitou nabídkou výdělku za masáže bohatého muže. Tehdy sdílela jeden pokoj se svou matkou a sestrou a zoufale se snažila finančně pomoci rodině. Nabídka pro ni znamenala naději.

„Dostala jsem se do bodu, kdy jsem byla opravdu zoufalá kvůli penězům,“ vylíčila s tím, že následky pochopila až později.

Málo důkazů i Trumpa, hodně Clintona. Co ukazují odtajněné Epsteinovy spisy

Podle Lacerdaové nehrál věk dívek v Epsteinově jednání vedlejší roli, ale stál v jeho samotném středu. Vyžadoval, aby mu děvčata ukazovala školní průkazy jako důkaz, že jsou nezletilá. „Řekl mi: ‚Musíš mi začít nosit průkazy. Chci školní průkazy,‘“ řekla listu The Telegraph.

Trval na tom ještě důrazněji poté, co mu přivedla osmnáctiletou dívku. Setkání skončilo ihned. „Jen se na ni podíval a věděl, že jí není čtrnáct, patnáct ani šestnáct. Začal křičet: ‚Vypadni odsud,‘ byl agresivní,“ uvedla Lacerdaová, podle které ji Epstein posléze začal považovat za starou.

V té době ji zároveň nutil, aby sháněla další oběti, což v ní vyvolávalo čím dál větší odpor. „Neměla jste na výběr. Byl neuvěřitelně dotěrný. Pořád chtěl novou tvář, novou dívku,“ uvedla. Nakonec už podle svých slov nedokázala pokračovat, protože ji tlačil k náboru dalších nezletilých.

Nové snímky z kauzy Epstein. Ukazují český pas, Ficova poradce i popisky na ženách

Epstein podle ní během masáží telefonoval mocným lidem a chlubil se tím, koho má právě u sebe. Často šlo o vysoce postavené politiky či šlechtice.

„Mluvili jsme po telefonu s lidmi, kteří byli opravdu velmi důležití,“ uvedla. Epstein jí údajně dával jasně najevo, že „zná každého a každého vlastní“, čímž posiloval pocit, že mu nikdo nemůže ublížit.

Lacerdaová se později stala svědkyní v případu, který vedl k Epsteinovu obvinění v roce 2019. V obžalobě ji označili jako „nezletilou oběť číslo jedna“. Letos v září se žena rozhodla, že přestane vystupovat anonymně.

Nyní uvedla, že některé o víkendu zveřejněné dokumenty obsahují informace z její výpovědi pro Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Oběti se obávají, že obsah spisů se ututlá

Částečné zveřejnění Epsteinových spisů v ní ale vyvolalo spíš vztek než úlevu. Poté, co ministerstvo spravedlnosti uvolnilo od pátku tisíce stran, z nichž mnohé silně začernilo, Lacerdaová obvinila vládu z organizovaného „zametání pod koberec“, jehož cílem je ochrana mocných mužů.

Podle ní americké úřady zveřejnily dokumenty bez smysluplného obsahu a bez ochoty skutečně odhalit pravdu.

Marina Lacerdaová hovoří během tiskové konference ve Washingtonu. (18. listopadu 2025)
Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince 2025)
Demokraté ze Sněmovny reprezentantů USA zveřejnili další fotografie ke kauze odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina (18. prosince 2025)
Oběti Jeffreyho Epsteina se sešly ve Washingtonu, aby se setkaly s demokratickými a republikánskými zákonodárci. Na snímku je Marina Lacerdová. (3. září 2025)
52 fotografií

Podobné obavy sdílejí i další přeživší. Liz Steinová řekla stanici BBC, že oběti chtějí úplné zveřejnění důkazů. „Bojíme se pomalého vypouštění neúplných informací bez jakéhokoli kontextu. Takový postup rozmazává rozsah zločinů i síť lidí, kteří Epsteinovi umožňovali jednat,“ míní.

Tyto obavy zesílily poté, co americké úřady krátce po zveřejnění odstranily nejméně šestnáct souborů, včetně fotografie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Po kritice pak snímek opět publikovaly.

Ministerstvo vymazalo z Epsteinových spisů fotku s Trumpem. Po kritice ji vrátilo

Ministerstvo spravedlnosti ještě musí zveřejnit velkou část spisu. Zpoždění vysvětlilo tím, že jde o stovky tisíc dokumentů, které je třeba anonymizovat, pokud by ukazovaly na oběti či by ohrozily vyšetřování.

Případ Epsteina poutá značnou pozornost médií, neboť ve spisu figuruje několik známých osobností. Kromě Trumpa, jednoho z jeho předchůdců Billa Clintona a bratra anglického krále Karla III., Andrewa Mountbattena Windsora, zahrnuje seznam i zpěváka kapely Rolling Stones Micka Jaggera nebo popovou ikonu Michaela Jacksona.

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Jeho společnice Ghislaine Maxwellová si odpykává 20letý trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Vláda schválila redukci míst na úřadech. Nejsou to žádné čistky, řekl Babiš

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, schválila na posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. „Nejsou to žádné čistky, chceme být efektivní,“ řekl po jednání...

22. prosince 2025  5:57,  aktualizováno 

Epstein vyžadoval školní průkazy, aby měl jistotu, že dívky jsou nezletilé, říká oběť

Marina Lacerdaová hovoří během tiskové konference ve Washingtonu. (18....

Americký sexuální delikvent Jeffrey Epstein požadoval, aby mu děvčata dokazovala nezletilost školními průkazy. Uvedla to jedna z jeho obětí, Marina Lacerdaová. První várka dokumentů týkající se...

22. prosince 2025  14:53

Hučka, brýle, vousy. Kamaráda Zelenského viněného z korupce vypátrali v Izraeli

Timur Mindič se svojí tchýní a manželkou

Tymur Mindič, kontroverzní spolumajitel filmového studia Kvartal-95 a dlouholetý přítel ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se skrývá v Izraeli, kde se snaží vystupovat nenápadně. Zjistili...

22. prosince 2025  14:44

Absolutně to není pravda, říká Kreml o zprávě, že Putin chce i kus Evropy

Ruský prezident Vladimir Putin odpovídá na dotazy novinářů, novinářek a...

Americké zpravodajské služby se mýlí, pokud se domnívají, že se ruský prezident Vladimir Putin chce zmocnit celé Ukrajiny a postsovětských částí Evropy, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Reagoval na...

22. prosince 2025  14:06,  aktualizováno  14:31

Turek prezidenta nepřesvědčil. Babiš chce s Pavlem řešit jeho osud na Tři krále

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka přijal na Pražském hradě prezident Petr Pavel. A Turek ho nepřesvědčil, že by se měl stát ministrem životního prostředí. „Předložená vysvětlení prezidenta...

22. prosince 2025,  aktualizováno  14:30

RECENZE: Nový SpongeBob není žádná sláva, ale pořád lepší než Želvy Ninja

50 % Premium
Z filmu SpongeBob: Pirátské dobrodružství

Na slabém předskokanovi může průměrný závodník vydělat. Klidně i v animaci. Po předfilmu Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 – Lost in New Jersey, krátkém skeči ze série Želvy Ninja, se...

22. prosince 2025

Zůna se už nemá vyjadřovat k Ukrajině. SPD ho nevymění. Zastal se ho i Pavel

Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)

Ministr obrany Jaromír Zůna se už nemá vyjadřovat k Ukrajině, ale jen k armádním věcem. O Ukrajině má mluvit premiér a šéf ANO Andrej Babiš, dohodla se koalice ANO, SPD a Motoristé sobě. Hnutí SPD...

22. prosince 2025  9:21,  aktualizováno  13:55

Znovu stržená trolej v Roudnici zastavila provoz, vlaky nabíraly zpoždění

Historický silniční most přes Labe v těsné blízkosti železniční stanice...

V Roudnici nad Labem v pondělí vlak během jízdy poškodil trakční vedení, v této stanici se to kvůli opravě mostu přímo nad tratí stává opakovaně. Na koridorové trati z Prahy přes Ústí nad Labem do...

22. prosince 2025  12:33,  aktualizováno  13:44

Lascivní pózy na kapotě. Žena poškodila policejní vůz, hrozí jí rok vězení

Žena tančila na kapotě policejního auta.

Pražští policisté řeší následky chování šestadvacetileté ženy, která jim v noci na neděli poškodila služební vůz v pražské Vodičkové ulici. Na kapotě za povzbuzování své kamarádky předváděla lascivní...

22. prosince 2025  13:36

Bez mobilů zůstali uvěznění v sauně, trojici zachránily moderní technologie

Sauna je jistou formou životabudiče! Stačí jen poznat její krásy, všechny...

Důvtip a moderní technologie pomohly z problémů trojici z Brněnska. Dvě ženy a muž zůstali kvůli závadě na dveřích uvězněni uvnitř sauny, z rozpálené pasti je vysvobodila vymoženost v podobě...

22. prosince 2025  13:28

Soud zveřejnil spisy k útoku v Sydney. Střelci cvičili v buši a natočili manifest IS

Fotografie ze soudního spisu, zveřejněná soudy Nového Jižního Walesu jako...

Nové soudní dokumenty odhalily detaily o plánování teroristického útoku v Sydney. Otec se synem už v říjnu trénovali střelbu na venkově a natočili video s vlajkou Islámského státu. Na dav během...

22. prosince 2025  13:28

Macinka má nového šéfa kabinetu. Vlček v minulosti pracoval pro ruský Rosatom

Předseda Výkonného výboru Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností...

Úřadující ministr životního prostředí a šéf Motoristů Petr Macinka si přivedl na resort nového spolupracovníka. Novým ředitelem kabinetu se stal Pavel Vlček, který v minulosti pracoval mimo jiné pro...

22. prosince 2025  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.