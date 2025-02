Zmlkněte, káral malý Musk dospělé v Oválné pracovně. Šeptání zachytily mikrofony

„Potřebuju, abyste zavřeli pusu,“ zní slušnější verze překladu toho, co malý Musk v Oválné pracovně šeptal směrem ke skupině novinářů. Přítomné se ostatně snažil citoslovcem „ššš“ a různými posunky utišit také ve chvíli, kdy seděl otci za krkem a ten právě mluvil.

Jak Musk starší, tak vedle sedící prezident se věnovali probíhající tiskové konferenci a chlapcova věta jim zřejmě unikla. Kamery a mikrofony ji však zachytily a video nyní koluje po sociálních sítích. Byť většina toho, co dítě říká, není pořádně slyšet, podle některých diskutérů zaznělo i toto: „Vy nejste prezident, musíte odejít.“

Populární je teď video o to víc, že X Æ A-Xii byl právě natočený k Trumpovi, byť ten nehnul brvou. Lidé ovšem debatují, zda to byl vzkaz pro nového šéfa Bílého domu, že skutečným pánem Spojených států je Musk. Čtyřletý chlapec se během tiskovky mimo jiné také dloubal v nose. Ani to lidem sledujícím středečním setkání Trumpa s novináři neuniklo – včetně faktu, že si pak Muskův syn ruce otřel do stolu Resolute desk, který prezidentu Rutherfordu B. Hayesovi v roce 1880 věnovala britská královna Viktorie.