Copak jste dělali? ptá se Musk státních zaměstnanců. Šéfové radí neodpovídat

„Copak jste minulý týden dělali?“ zněl předmět překvapivého mailu, který v sobotu dostalo všech 2,3 milionu federálních zaměstnanců. „V odpovědi na tento email zhruba v pěti odrážkách napište, co se vám minulý týden podařilo a do kopie dejte svého manažera,“ žádal nový úřad DOGE, jenž má za úkol seškrtat vládní výdaje.

Čas na odpověď vyprší minutu před pondělní půlnocí východního času (6 ráno SEČ). Na své sociální síti X pak miliardář varoval, že k těm, kdo na výzvu neodpoví, se bude přistupovat stejně, jako by podali výpověď. Samotný mail se však o těchto důsledcích nezmiňoval. A podle listu The Washington Post, který se odkazuje na oslovené právníky, by zřejmě byly protiprávní.

Také podle agentury Reuters není jasné, podle jakých norem a zákonů by federální zaměstnanci, kteří nezašlou odpověď, mohli dostat výpověď. Na to upozorňuje i odborový svaz federálních zaměstnanců AFGE. Ten slíbil, že napadne jakoukoliv nezákonnou výpověď. Iniciativa podle odborů ukazuje, jak moc Trump a Musk pohrdají zaměstnanci federálních úřadů a agentur. Z několika míst navíc přišel protiútok – pokyn „neodpovídejte“.

Šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová, kterou do funkce přitom nominoval sám Trump, svým podřízeným okamžitě také napsala mail. V tom se odvolávala na citlivou a utajenou práci těchto agentur. Podobné instrukce, aby neodpovídali, dostali i zaměstnanci ministerstva obrany, FBI a ministerstva vnitřní bezpečnosti.

Zaměstnancům Agentury pro kybernetickou a infrastrukturní bezpečnost nejprve řekli, aby Muskovi určitě odepsali. O pár hodin později jim však ministerstvo vnitřní bezpečnosti nařídilo přesný opak. V některých odděleních Národního úřadu pro oceány a atmosféru zase měli odpověď sepsat, ale ještě ji neodesílat.

Podobně chaotické pokyny přicházely třeba i na ministerstvu zdravotnictví, kde mají ještě počkat, jestli jim během pondělka nepřijde nové doporučení, jak se situací naložit. Nově jmenovaný ředitel FBI Kash Patel v sobotu večer ve sdělení pro celý úřad poznamenal, že služba mail „v souladu s postupy FBI přezkoumá“.

„Můj výkon předčil očekávání“

Agentům Tajné služby, jež chrání prezidenta a další americké státníky, pak nadřízení doporučili, aby sepsali vpravdě šalamounskou odpověď: „Tento týden jsem splnil: 100 procent úkolů a povinností, které po mně vyžaduje popis mé pozice“ a 100 procent materiálu, na kterém jsme se s mým nadřízeným dohodli.“ Pátá a šestá odrážka pak měla znít: „Předčil jsem očekávání při plnění výše uvedených úkolů.“ Ani tento postup však nakonec neprošel.

Bezpečnostní experti navíc upozornili, že mnoho zaměstnanců nemůže bez výslovného svolení o své práci vykládat třetím stranám. Někteří z nich varovali před bezpečnostními riziky, které hrozí, když víc než dva miliony lidí napíšou na jeden jediný server a podělí se nejen o své kontaktní údaje, ale i svého nadřízeného a o detaily své profese.

„I kdyby lidé neposílali utajované informace, z hromady všech těchto informací na jednom místě by se stala utajovaná informace, což je porušení národní bezpečnosti,“ varoval podle WP jeden z vojenských důstojníků. „Bez federálních zaměstnanců ministerstva obrany armáda nemůže fungovat. Takové zacházení s těmito pracovníky je otázkou národní bezpečnosti,“ dodal.

Musk pokyn úřadu pro efektivitu hájí s tím, že se za vládní zaměstnance vydávají „neexistující nebo mrtví lidé“. Mnozí republikáni pak podle WP argumentovali, že popsat své pracovní nasazení přece zabere jen pár minut.

Další stovky lidí se zase vzájemně ujišťovaly, že na mail odpovídat nemusí, protože jim přišel nedopatřením – třeba soudci nebo personál kongresové knihovny. Jiní pochybovali, že jde skutečně o pracovní mail a nikoliv podvodnou zprávu hackerů. Někteří rozčilení pracovníci se pak Muskovi rozhodli napsat, že odmítají odpovědět.

Aljašská republikánská senátorka Lisa Murkowski žádost DOGE označila za absurdní. „Pokud chce Elon Musk skutečně pochopit, čeho federální zaměstnanci za uplynulý týden dosáhli, měl by se seznámit s jednotlivými odděleními a agenturami a dozvědět se o pracovních místech, která se snaží zrušit.“

Úřad pro efektivitu státní správy vznikl s příchodem Trumpa do Bílého domu s cílem zredukovat federální aparát. A Bílý dům minulý týden v dokumentu pro soud napsal, že Musk úřad nevede a nemá žádnou pravomoc činit sám jakákoliv vládní rozhodnutí.