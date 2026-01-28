Video z incidentu, které se rozšířilo na sociálních sítích, podle AP ukazuje zaměstnance konzulátu, který běží ke vchodu, aby agenty ICE odehnal se slovy: „Toto je ekvádorský konzulát. Sem nemáte povolený vstup.“ Na videu je slyšet, jak jeden z agentů ICE reaguje výhrůžkou, že zaměstnance konzulátu „sebere“, pokud se ho dotkne. Až poté souhlasí, že odejde.
Mezinárodní právo obecně zakazuje orgánům činným v trestním řízení vstupovat bez povolení na půdu zahraničních konzulátů nebo velvyslanectví, ačkoli ve výjimečných případech ohrožení života, jako jsou například požáry, lze takové povolení pokládat za předem dané, připomněla AP.
„Úředníci konzulátu okamžitě zabránili agentovi ICE ve vstupu do konzulární budovy, a zajistili tak ochranu Ekvádorců, kteří zde byli v té době přítomni, a aktivovali nouzové protokoly,“ uvedlo ekvádorské ministerstvo zahraničí na síti X. Současně podalo protestní nótu americkému velvyslanectví v Ekvádoru, aby se podobné pokusy neopakovaly na jiných konzulátech, dodalo.
Americké ministerstvo zahraničí, ministerstvo vnitřní bezpečnosti ani Úřad pro imigraci a cla na žádost o komentář bezprostředně nereagovaly, poznamenala agentura AP.
V americké Minnesotě už řadu týdnů trvají rozsáhlé protiimigrační razie, které si při střelbě federálních agentů dosud vyžádaly životy dvou amerických občanů, 37leté Renée Goodové a stejně starého Alexe Prettiho. Videa incidentů pořízená svědky vyvracejí tvrzení představitelů administrativy prezidenta Donalda Trumpa, že agenti v obou případech stříleli v sebeobraně.
Trumpova administrativa do státu vyslala více než 3000 federálních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo za dosud největší protiimigrační operaci. Nejméně 2000 z nich jsou agenty ICE, dalších nejméně 1000 jsou příslušníky Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP).
Za smrt muže můžou federální agenti
V sobotní potyčce, při níž byl na ulici v americkém Minneapolisu zabit 37letý zdravotník Alex Pretti, vypálili smrtící výstřely ze svých zbraní dva federální agenti. Informovala o tom v noci agentura AP s odvoláním na zprávu, kterou v úterý zaslal Kongresu představitel Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP), jehož se incident týká.
Federální agenti se pokoušeli Prettiho zadržet, ten však kladl odpor, což vedlo k potyčce. Vyplývá to ze zprávy CBP adresované Kongresu, které AP získala k dispozici. Během potyčky agent pohraniční stráže několikrát vykřikl: „Má u sebe zbraň!“, uvedl představitel úřadu ve zprávě
Agenti v Minneapolisu zastřelili muže. Ať dělají svou práci, reaguje na kritiku Trump
Podle něj následně vypálili několik výstřelů agent CBP a příslušník americké pohraniční stráže (USBP), která pod CBP spadá. Oba přitom použili pistole značky Glock.
Vyšetřovatelé z vnitřního oddělení CBP analyzovali záznamy z kamer, které měli při incidentu agenti na těle, a dokumentaci úřadu, uvádí se ve zprávě Kongresu. Zákon vyžaduje, aby úřad do 72 hodin informoval příslušné kongresové výbory o okolnostech úmrtí jím zadržených osob, podotkla AP.
ANALÝZA: Velkovýrobna mučedníků. Ne náhodou to bouchlo právě v Minneapolisu
Americká média už dříve s odvoláním na ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) uvedla, že vyšetřovatelé nyní analyzují videa z takzvaných body kamer federálních agentů. Ověřená videa pořízená svědky na místě pak podle agentury Reuters i řady dalších médií odporují tvrzení některých členů administrativy prezidenta Donalda Trumpa, že agenti Prettiho zastřelili v sebeobraně, protože k nim přistoupil se zbraní.
Podle záběrů držel Pretti v ruce mobil, když ho agenti povalili na zem. Jeden z agentů pak podle záběrů muži odebral legálně drženou zbraň, kterou měl na opasku, krátce nato se ozvala střelba.
Trump podle CNN řekl, že nevěří, že muž zastřelený federálními agenty se je pokusil zavraždit. Novinářům rovněž sdělil, že hodlá na vyšetřování Prettiho smrti osobně dohlížet. V rozhovoru s televizí Fox News prezident pak řekl, že má v úmyslu v Minnesotě „trochu snížit napětí“.
24. ledna 2026