Zahraniční ozbrojenci budou začleněni do nově vytvořené 84. divize syrské armády, jejímiž členy budou i Syřané. Spojené státy jejich začlenění do syrské armády až do května odmítaly, prozatímní syrský prezident Ahmad Šara a jeho okolí nicméně argumentovali, že jejich začlenění představuje menší nebezpečí než jejich vyloučení, které by je mohlo svést k přidružení se k radikálním islamistickým skupinám jako Al-Káida či takzvaný Islámský stát. Agentuře Reuters to sdělily syrské bezpečnostní zdroje.

Americký postoj vůči novému syrskému vedení se změnil poté, co se americký prezident Donald Trump setkal se Šarou v polovině května v saúdskoarabském Rijádu. Trump syrského prezidenta, který byl v minulosti vůdcem syrské odnože Al-Káidy, označil za mladého, přitažlivého a silného muže. Spojené státy posléze uvolnily některé sankce uvalené na Sýrii v období předchozího režimu.

Podle amerického velvyslance v Turecku Thomase Barracka, který je i zvláštním vyslancem USA pro Sýrii, je lepší udržet zahraniční ozbrojence v rámci státních institucí, než je vylučovat. Mnozí z nich jsou podle Barracka velmi oddaní novému syrskému vedení. Celý proces začleňování podle něj ale musí být transparentní.

Ujgurští ozbrojenci jsou většinou příslušníky uskupení Turkestánská islámská strana (TIP), kterou Čína považuje za teroristickou organizaci. Prezident Šara již oznámil, že jim a jejich rodinám bude umožněno získat syrské občanství, neboť se podíleli na boji proti Asadovu režimu a stali se součástí syrské společnosti. TIP nicméně vychází z ideologie džihádistického salafismu a její příslušníci se v minulosti podíleli na násilnostech a porušování lidských práv.

Asadův režim se zhroutil 8. prosince, když islamističtí povstalci z uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) na konci listopadu zahájili proti vládním vojskům bleskovou ofenzivu. Prozatímním prezidentem se pak na konci ledna stal bývalý vůdce uskupení Šara. Nové syrské vedení tvrdí, že se snaží stabilizovat politickou, bezpečnostní a ekonomickou situaci v zemi a že usiluje o inkluzivní vládu a právní stát.