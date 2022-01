VIDEO: Zpackaný zásah v Kábulu. Příkaz k smrti rozhodly rozmazané záběry

Letectvo Spojených států 29. srpna zaútočilo na automobil, o kterém se domnívalo, že by mohlo představovat hrozbu pro americké jednotky na kábulském letišti. Američané tehdy narychlo opouštěli Afghánistán poté, co i hlavní město Kábul dobylo radikální hnutí Tálibán.

Armáda se obávala teroristického útoku podobného tomu o tři dny dříve, kdy zemřelo nejméně 182 lidí včetně třinácti amerických vojáků. Bílou toyotu proto nejdříve osm hodin sledovala a nakonec vyhodila do vzduchu poté, co zajelo do dvora jednoho z domů.

Brzy se však ukázalo, že v autě nebyl terorista Islámského státu-Chorásán (ISIS-K), ale dlouholetý afghánský spolupracovník amerických nevládních organizací – například skupiny Nutrition and Education International – Zemari Ahmadi.

Spolu s ním zemřelo devět lidí včetně sedmi dětí, které podle příbuzných chtěly muže přivítat a běžely k němu. Zveřejněné video nyní ukazuje, že vojáci o jejich životě a smrti rozhodovali na základě rozmazaných nejasných záběrů, které se v reálném čase daly jen těžko správně vyhodnotit. Jednali tak na základě předpokladů.

Když sledovaný domnělý atentátník z jedné budovy vynesl černou tašku, agenti ve službě usoudili, že v nich má bombu, protože i u předchozího útoku na letiště měl terorista černý batoh. Ahmadi však nesl počítač. A kanystry, které jeho kolegové během dne naložili do auta, neobsahovaly výbušniny, ale zřejmě vodu.

Po zásahu auta se ozval druhý výbuch, z čehož armáda usoudila, že explodovaly právě Ahmadiho bomby. Ani to však neodpovídalo realitě, ve voze byly nejspíš lahve s propanem.

List The New York Times (NYT) upozorňuje, že armáda videa s podobně nelichotivým dopadem na vlastní pověst zveřejňuje jen velmi zřídka. Část materiálu pořízeného dvěma drony MQ-9 Reaper získali novináři NYT soudní cestou.

Armáda nyní záběry bude dále zkoumat a hledat nové detaily zpackané operace. V prosinci oznámila, že své vojáky za útok nepotrestá. Revizní posudek totiž potvrdil závěry listopadové zprávy generálporučíka Samiho Saida, že se jednalo o tragický omyl, ze kterého nelze vyvodit osobní zodpovědnost.

„Víme, že někomu se toto rozhodnutí nebude líbit, ale nejedná se o závěr, který vydáváme, aniž bychom ho pečlivě zvážili,“ uvedl tehdy mluvčí Pentagonu John Kirby.

Mluvčí jednotky ozbrojených sil Centrální komando kapitán Bill Urban nyní opakuje, že se resort obrany za nešťastnou událost omlouvá. „Zásah mířil na domnělou akutní hrozbu pro naše jednotky na mezinárodním letišti Hamída Karzaího, ale nyní víme, že ani jeden člen zabité rodiny neměl vazby na ISIS-K nebo hrozby pro naše vojáky,“ uvedl. „Hluboce litujeme ztrát na životech, ke kterým tento útok vedl,“ dodal.