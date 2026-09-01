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Driscoll končí ve funkci náměstka ministra obrany, měl rozepře s Hegsethem

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  9:45
Náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll v Kyjevě (20. listopadu 2025)

Náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll v Kyjevě (20. listopadu 2025) | foto: Reuters

Americký ministr obrany Pete Hegseth (19. března 2026)
Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)
Náčelník štábu armády USA, generál Randy George (2. března 2026)
Americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu (8....
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Z postu náměstka amerického ministra obrany odstupuje Dan Driscoll. Důvod jeho rezignace Bílý dům neuvedl, média ale hojně psala o exnáměstkově napjatém vztahu s ministrem obrany Petem Hegsethem. Jde o nejnovější případ odchodu vysokého vojenského představitele za vlády prezidenta Donalda Trumpa.

„Náměstek Driscoll účinně prosazoval program prezidenta Trumpa ‚Make America Strong Again‘ (Udělejme Ameriku opět silnou) na ministerstvu obrany tím, že prokázal vynikající vůdčí schopnosti během historických vojenských operací,“ uvedla mluvčí Bílého domu Anna Kellyová.

Podotkla, že Driscoll obnovil důraz na bojovou připravenost a palebnou sílu a pomáhal při jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou a v mnoha dalších oblastech. „Armáda USA je díky jeho práci po boku vrchního velitele a ministra obrany silnější než kdykoli předtím,“ dodala.

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Driscoll mezi říjnem 2009 a červencem 2010 sloužil v Iráku, je investorem do technologických společností a exporadcem viceprezidenta J. D. Vance, s nímž se seznámil na právnické fakultě Yaleovy univerzity. Trump Driscolla při jmenování v roce 2024 označil za „průkopníka a iniciátora změn“.

Senát Driscolla ve funkci náměstka potvrdil loni 25. února. Měl neobvyklou úlohu klíčového vyjednavače, jehož cílem bylo pokusit se ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou zahájenou invazí ruských vojsk v únoru 2022.

Snažil se také zjednodušit byrokracii pro vojenské dodavatele, aby mohli rychle vyvinout více dronů a prostředků proti nim.

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Jedná se o nejnovější z řady personálních změn ve vrcholném vojenském vedení. Hegseth v dubnu nečekaně odvolal náčelníka štábu armády USA Randyho George, zatímco velitel amerických sil v Evropě a Africe Christopher Donahue nečekaně odstoupil v červnu.

Ministr také odvolal několik dalších generálů a admirálů, včetně velitele námořnictva Johna Phelana.

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