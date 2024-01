Ruce na volant, ne na sendvič. Z amerických dálnic zmizí humorné značení

Nová pravidla upřesňují způsob provedení i používání dopravních značek, cedulí a dalších zařízení pro řízení dopravy. Úředníci správy uvedli, že nadzemní elektronické značky s nejasným významem, odkazy na popkulturu nebo ty, které mají být vtipné, budou od roku 2026 zakázány. Zdůvodnili to tak, že někteří řidiči je nemusí pochopit anebo mohou rozptylovat jejich pozornost. Nové normy vstoupí v platnost 18. ledna, ale státy mají na jejich přijetí dva roky.

Pár příkladů... 100 je teplota, ne rychlostní limit Používejte světla, jako Rudolph používá svůj červený nos Jen sobi umějí létat Kempujte v lese, ne v levém pruhu Zpomalte, už jste v Texasu Jeďte jako člověk, za kterého vás má váš pes Nejkrásnější neotevřený dárek: váš airbag

„Značky by měly být jednoduché, jasné, stručné, čitelné a srozumitelně by měly zobrazovat pouze důležité informace,“ uvedla agentura, která je součástí amerického ministerstva dopravy. Z nich pak cituje například varování řidičů před nehodami, nepříznivými povětrnostními podmínkami anebo zdržením v dopravě. Povolena jsou také upozornění na bezpečnostní pásy nebo varování před nebezpečím překročení rychlosti či řízení pod vlivem alkoholu.

Právě to nás baví

Humorné, víceznačné anebo nápisy odkazující na popkulturní fenomény patří přitom již mnoho let ke koloritu tamější silniční dopravy. Americké řidiče baví, znění těch nejvtipnějších často sdílejí na sociálních sítích či se stávají vděčným tématem rodinných rozprav.

Například Arizona jich má nad svými dálnicemi umístěných více než tři stovky. Posledních sedm let dokonce státní ministerstvo dopravy pořádá soutěž o nejvtipnější a nejkreativnější nápisy. Nápady mohl zasílat kdokoli, loni se sešlo více než 3 700 příspěvků.

Také státy jako New Jersey, Ohio anebo Massachusetts jsou humorným nápisům nakloněné. Deník Wall Street Journal nedávno uvedl, že jeden kontroverzní vzkaz z Colorada ve znění: „Nekoukejte do aplikace, koukejte před sebe“ museli zhasnout poté, co si na něj stěžovalo několik lidí.

It’s no joke. Humorous and quirky messages on electronic signs will soon disappear from highways and freeways across the country. https://t.co/5tdA5xIeRq — NBC News (@NBCNews) January 17, 2024

„Ta humorná část se nám líbí,“ říká k tomuto fenoménu republikán David Cook z Phoenixu. Dodává, že nezná nikoho, kdo by se k vtipným zprávám na dopravním značení stavěl odmítavě. Vůbec podle vlastních slov nechápe, proč je kolem toho nyní tolik povyku.

„Proč nám má federální vláda říkat, co můžeme dělat v našem vlastním státě? Je to ukázkový příklad toho, že se evidentně nesoustředí na to, na co by měla,“ uzavírá politik podle agentury AP.