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Bombardování Íránu nebude, zrušil jsem ho. Trump otočil, dohoda prý bude brzy

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  19:40aktualizováno  19:49
Americký prezident Donald Trump oznámil, že zrušil bombardování Íránu, které dříve avizoval. Brzy podle něj bude oznámen termín podpisu dohody. Trump to uvedl na své síti Truth Social.
Prezident Donald Trump na snímku z 10. června 2026

Prezident Donald Trump na snímku z 10. června 2026 | foto: AP

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„Vzhledem k tomu, že jednání s Íránskou islámskou republikou byla předložena nejvyššímu vedení Íránu a schválena, zrušil jsem jako prezident Spojených států plánované údery na Írán a bombardování Íránu, které se měly uskutečnit dnes večer,“ píše Trump na své síti.

„Jednání a konečné body byly jak v obecné rovině, tak do nejmenších detailů schváleny všemi zúčastněnými stranami, včetně Spojených států, Izraele, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru, Turecka, Pákistánu, Bahrajnu, Kuvajtu, Jordánska, Egypta a dalších,“ pokračuje.

„Námořní blokáda zůstane v plné platnosti a účinnosti, dokud nebude tato transakce dokončena – čas a místo podpisu budou oznámeny v nejbližší době,“ dodal.

Připravujeme podrobnosti.

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