Bombardování Íránu nebude, zrušil jsem ho. Trump otočil, dohoda prý bude brzy

„Vzhledem k tomu, že jednání s Íránskou islámskou republikou byla předložena nejvyššímu vedení Íránu a schválena, zrušil jsem jako prezident Spojených států plánované údery na Írán a bombardování Íránu, které se měly uskutečnit dnes večer,“ píše Trump na své síti.
„Jednání a konečné body byly jak v obecné rovině, tak do nejmenších detailů schváleny všemi zúčastněnými stranami, včetně Spojených států, Izraele, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru, Turecka, Pákistánu, Bahrajnu, Kuvajtu, Jordánska, Egypta a dalších,“ pokračuje.
„Námořní blokáda zůstane v plné platnosti a účinnosti, dokud nebude tato transakce dokončena – čas a místo podpisu budou oznámeny v nejbližší době,“ dodal.
Připravujeme podrobnosti.