Po zlatých kartách, zlaté knihovně, zlatých sochách či zlaté minci je tu zlatý telefon. Trumpův telefon. A vy jej můžete mít také. Kdy? Těžko říct. Možná už tento týden.
Loni v červnu mobil představili dva prezidentovi synové Don Jr. a Eric v mrakodrapu Trump Tower. Stroj nazvaný T1 měl mít na zadní straně americkou vlajku a měl být kompletně vyrobený ve Spojených státech. První kusy budou k dispozici už v srpnu, hlásala tehdy firma Trump Mobile. Ta k telefonu slibovala i služby nového, stejnojmenného operátora. Měsíční paušál vychází na 47,45 dolarů, což je zřejmý odkaz na dvojnásobný mandát Trumpa, který je 45. a 47. šéfem Bílého domu.
Měsíce však plynuly a o telefonu stále nebylo slyšet. Ani na podzim se nezdálo, že se Trumpovi fanoušci dočkají. Redakce stanice NBC News si také jeden mobil za celkovou sumu 499 dolarů (přes 10 tisíc korun) předobjednala, aby mohla celý proces zblízka sledovat. Ačkoliv dostala potvrzující e-mail, ani po několika telefonátech na infolinku se nedozvěděla, zda a kdy svůj mobil dostane. Objednávku v červenci provedl i novinář Joseph Cox, který na webu 404 Media popisuje, jak mu firma z jeho kreditní karty třikrát strhla peníze, aniž by mu řekla za co.
|
Trump bude mít vlastní zlatou minci. Schválila ji komise, kterou ustavil
Po dalším odkladu následovalo oficiální oznámení nového termínu: 13. listopadu. Nic. Poté zase zaměstnanci call centra nekonkrétně říkali „začátek prosince“. Jednou z výmluv byl shutdown neboli platební neschopnost americké vlády, což s podnikáním soukromé firmy příliš nesouvisí.
A ačkoliv společnost Trump Mobile ze svého webu nakonec úplně vymazala jakýkoliv termín dodání, dál vybírala oněch 100 dolarů za možnost si telefon objednat mezi prvními. Nehledě na to, že se v průběhu uplynulých měsíců měnily i podoba a technické parametry, které měl tento mobil mít. V červnu – tedy ještě téhož měsíce, co byl mobil představen – zmizela i poznámka „Made in the USA“.
Místo toho začala firma klientům vyprávět, že T1 bude v Americe pouze „přiveden k životu“ a že za každým strojem je práce „amerických rukou“. „Hrdý americký design,“ hlásala také. Insideři z oboru přitom už loni pochybovali o tom, že by bylo možné ve Spojených státech vyrobit čistě americký telefon tak rychle, jak Trumpovi synové avizovali.
|
Za pět milionů dolarů je vaše. Trump ukázal zlatou kartu pro pobyt v USA
Ti také od začátku zdůrazňovali, že jejich otec do tohoto podnikání není nijak zapojený. Letos v lednu se do případu nicméně vložila i skupina demokratických zákonodárců v čele se senátorkou Elizabeth Warrenovou a požádala Federální obchodní komisi (FTC), aby se na podnik obou prezidentových synů podívala. A to kvůli „možnému porušení zákona o ochraně spotřebitele“. Firma se podle senátorů dopouští klamavé reklamy tím, že mobil propaguje slovy o americkém původu.
Termín dodání se znovu a znovu posouval a spekulace, že to vše je jen podvod, přiživil také fakt, že se výrobce na jaře nenápadně zbavil povinnosti telefony skutečně dodat. „Společnost Trump Mobile nezaručuje, že: zařízení bude uvedeno na trh; budou získány regulační schválení (včetně povolení FCC); bude zajištěna certifikace operátora; výroba bude zahájena nebo bude pokračovat; nebo že k dodání dojde v jakémkoliv konkrétním časovém rámci,“ uvádějí obchodní podmínky.
„Odhadované termíny dodání, harmonogramy uvedení na trh nebo předpokládané výrobní plány jsou pouze nezávaznými odhady,“ píše se také pod nadpisem „Žádná záruka uvedení na trh, dodání nebo načasování“. Garantovaná není ani uvedená cena 499 dolarů. Konečná suma bude prý zveřejněna v okamžiku nákupu a zákazník bude mít možnost rozhodnout se, zda tuto cenu přijme.
V právním vzduchoprázdnu visí i odhadovaných 590 tisíc lidí, kteří zaplatili zálohu, a dohromady firmě poslali zhruba 59 milionů dolarů (1,2 miliardy korun). „Záloha za předobjednávku představuje pouze podmíněnou možnost pro případ, že se společnost Trump Mobile později podle svého výhradního uvážení rozhodne dané zařízení nabídnout k prodeji. Záloha není nákupem, nepředstavuje přijetí objednávky, nezakládá kupní smlouvu, nepřevádí vlastnictví ani vlastnické právo, nezajišťuje ani nezarezervuje konkrétní kus ze skladových zásob a nezaručuje, že dané zařízení bude vyrobeno nebo uvedeno do prodeje,“ dočtou se na webu.
|
USA vydají k výročí nezávislosti pasy s Trumpem, žijící prezident tam bude poprvé
Pokud se však rozhodnou, že už dále nechtějí čekat, údajně své peníze dostanou zpět. Ve středu firma nicméně oznámila, že se telefony „se součástkami vyrobenými převážně v Americe“ už brzy začnou rozvážet. „Telefon T1 dorazil! Ti, co si jej předobjednali, dostanou e-mail s novinkami. Telefony se začnou doručovat tento týden!“ napsala na sociálních sítích.
Šéf Trump Mobile Pat O’Brien také médiím řekl: „Tato zpoždění se podle nás vyplatila, protože na trh přinášíme úžasný produkt.“ Zástupce call centra ovšem ani nyní nechtěl uvést konkrétnější odhad termínu dodání, dodává portál The Hill.