Tisíce odpůrkyň Trumpa pochodovaly Washingtonem za ženská práva

„Chtějí naše trans bratry zahnat zpět do skříně, zavést celoamerický zákaz potratů a pak chtějí prodat naši demokracii týpkům v technologickém sektoru. My jim to ale nedovolíme, nedáme se,“ uvedla jedna z řečnic Kimberly Inez McGuireová, která vystupuje jako aktivistka za práva tzv. queer osob a reprodukční práva.

„Všichni jsme se tu dnes sešli, protože se Donald Trump rozhodl jít do politiky, místo aby chodil na terapii,“ uvedla z pódia Liz, další z řečnic ve Franklinově parku, odkud vycházeli demonstranti za práva žen a sexuálních menšin směrem k Lincolnově památníku. Všechny projevy byly z pódia tlumočeny do znakové řeči.

V roce 2022 nejvyšší soud USA zrušil přelomové rozhodnutí v kauze Roeová versus Wade z roku 1973, které stanovilo právo na potrat plošně v celých Spojených státech přibližně do 22. týdne těhotenství.

Neznamená to sice, že interrupce jsou automaticky považovány za nelegální, ale rozhodování o nich je na jednotlivých státech. Trump se opakovaně chlubil, že má zásadní podíl na zrušení federálního práva na potrat, jelikož nominoval soudce nejvyššího soudu, kteří hlasovali pro zrušení precedenčního rozsudku.

Dav ke konci projevů v parku skandoval, že „nemá co ztratit kromě okovů“. Na transparentech se objevovala hesla označující Trumpa za zločince, s odkazem na jeho loňské odsouzení v kauze týkající se plateb pornoherečce za mlčenlivost či slogany kritizující republikány za „prodej ženských práv“.

„Necpěte se svou politikou do mé dělohy,“ stálo na transparentu jedné z účastnic, která na protest přišla v kostýmu na motivy románu Příběh služebnice od Margaret Atwoodové o dystopickém totalitním patriarchátu na půdě Spojených států. Řada z účastnic nesla plakáty s nápisem „feministky proti fašistům“ či „mé tělo, má volba“.

Dnešní „Pochod lidu“ startoval ze tří lokalit ve Washingtonu a končil u Lincolnova památníku. Každé ze tří míst se přitom soustředilo na jinou oblast lidských práv.

Kromě aktivistek za práva žen a komunity LGBT+ se akce zúčastnili pacifisté, klimatičtí aktivisté, propalestinské skupiny, prodemokratičtí demonstranti, sociální demokraté, demonstranti proti rasismu a za práva migrantů a další.

Na bezpečnost účastníků pochodu, který se konal navzdory chladnému a deštivému počasí, dohlížela policie. Demonstranty řečníci zároveň vyzvali, aby na sebe dávali pozor navzájem a pomáhali si, pokud uvidí někoho, kde má potíže. Zároveň je požádali, aby se nepouštěli do debat s lidmi, kteří „chtějí šířit nenávist“.

V rohu Franklinova parku se shromáždila malá skupinka odpůrců práva na potrat, kteří do megafonu četli Bibli. „Obraťte se k Ježíši, nebo shoříte v pekle,“ stálo na jednom z jejich transparentů. Většina kolemjdoucích však jejich vzkazu nevěnovala pozornost.