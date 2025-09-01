Mrtvý? Nikdy mi nebylo líp, vzkázal Trump z golfu. Opět se spekuluje o jeho zdraví

  17:19
Americký prezident Donald Trump na sociálních sítích vzkázal, že se „nikdy necítil lépe“. Reagoval tak na spekulace o svém zdravotním stavu. Ty se znovu rozvířily i proto, že se minulý týden několik dní neobjevil na veřejnosti a viceprezident J. D. Vance se mezitím nechal slyšet, že je připravený převzít jeho funkci. Pak ovšem Trumpa vyfotili cestou na golf.

„Nikdy jsem se v životě necítil lépe. A kromě toho, D. C. je zóna bez zločinu!“ napsal Trump v neděli večer na své sociální síti Truth Social a kromě podpisu připojil i odkaz na příspěvek jiného uživatele, jenž porovnal kolující komentáře o Trumpově nepřítomnosti z posledních dnů s obdobím jeho předchůdce Joea Bidena.

Napsal, že „Biden se i po několik dnů za sebou neobjevil na veřejnosti, ale média psala, že je ‚bystrý‘ a ‚ve skvělé formě‘, zatímco nosil pleny a dával si šlofíka’“. „Prezident Trump dělá na počet hodin víc veřejné práce než kterýkoliv jiný prezident v historii USA a média šílí, když zmizí na čtyřiadvacet hodin,“ podotkl a dodal, že je to „komický dvojí metr“.

Současný šéf Bílého domu nicméně spekulace o svém zdraví vyvolal už o týden dříve, a to kvůli fotografiím, na nichž měl pravou ruku nápadně překrytou béžovou mastí. Jeho tým to vysvětloval podrážděním z neustálého podávání rukou. Nedávné lékařské vyšetření také u Trumpa odhalilo chronickou žilní nedostatečnost.

Co skrývá velká skvrna na Trumpově ruce? Opět se řeší prezidentovo zdraví

Když se pak od středečního jednání vlády neukázal mezi lidmi a na víkend neměl žádný oficiální program, konspirační teorie o tom, že je Trump mrtvý, se na sítích rozjely naplno. Mnohé údajnou pravdivost teorie podkládaly i úryvkem z rozhovoru pro USA Today, v němž viceprezident Vance mluvil o případné výměně na postu prezidenta Spojených států.

Moderátorka se jej zeptala, proč by Američané měli svěřit vedení země právě jemu. Vance odpověděl, že v poslední dvou stech dnech tuto práci hodně trénoval. „Ale řeknu také, že prezident se těší neuvěřitelně dobrému zdraví. Má úžasnou energii. A zatímco většina lidí, která s prezidentem USA pracuje, je mladší než on, zjišťujeme, že právě on bývá tím, kdo jde spát jako poslední,“ prohlásil Vance.

Pokračoval s tím, že Trump také uprostřed noci vyřizuje telefony a pak jako první z celého týmu vstává a opět telefonuje. „Ano, vždy se může něco stát. Ano, stávají se hrozné tragédie, ale jsem opravdu přesvědčený o tom, že prezident Spojených států je v dobré kondici, že odslouží zbytek svého mandátu a udělá skvělé věci pro americký národ. A pokud, nedej Bože, dojde ke strašné tragédii, neumím si představit lepší trénink než ten, který jsem dostal v uplynulých dvou stech dnech,“ dodal.

Trump trpí chronickou žilní nedostatečností. Není to problém, tvrdí Bílý dům

Od nedělního postu už Trump během následujícího dne napsal několik dalších příspěvků, například o obchodování s Indií. V sobotu i neděli jej navíc fotografové zachytili, jak z Bílého domu vyráží na golfové hřiště. V pondělí je v USA státní svátek, takže výraznější státnické aktivity také nešlo čekat.

Právě golf ovšem tajemno kolem prezidentova zdraví zase zamotal, a to když se devětasedmdesátiletá hlava státu pochlubila, že si zahrála s bývalým fotbalovým trenérem Jonem Grudenem. Trump s ním ovšem nehrál v neděli, ale 23. srpna.

