Přebarvení „bazénu“ v D.C. finišuje. Je delší než mrakodrapy, chlubí se Trump

„Náš bazén je větší než mrakodrapy,“ avizoval graf, který si Trump ve středu přinesl do Oválné pracovny. Novinářům díky němu ukázal, že v délce nemá na nádrž u Lincolnova památníku nejen Willis Tower (dříve Sears Tower) v Chicagu, ale ani slavná Empire State Building v New Yorku nebo One World Trade Center tamtéž.
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A s komparacemi ještě neskončil. Zmínil také ikonu boje za lidská práva Martina Luthera Kinga mladšího a jeho projev „Mám sen“. Ten pronesl v roce 1963 právě v parku National Mall, kde se nachází i renovovaná nádrž. „Martin Luther King tam pronesl svůj velký projev. Milion lidí, já jsem měl stejný počet lidí,“ řekl Trump.
Podle amerických médií tím narážel na svou řeč na National Mall z 6. ledna 2021, po níž tisíce Trumpových příznivců vtrhly do budovy Kapitolu, aby zpochybnily výsledek prezidentských voleb z roku 2020.
„Když dáte fotky vedle sebe, říkali, že jsem měl 25 tisíc (lidí) a on měl milion,“ řekl americký prezident a dodal, že jeho dav byl „hustší“.
Agentura k tomu uvádí, že Kingův projev přilákal na 250 tisíc lidí, zatímco pro Trumpův mítink nejsou oficiální odhady k dispozici. Prezident USA už dříve proslul nadhodnocováním počtu lidí na svých akcích.
K samotné opravě nádrže mimo jiné řekl, že byl použit „velmi speciální materiál“. „Odvedli jsme fantastickou práci. Bude to krásné,“ pochválil se, načež podepsal nové dekrety k americkým clům a ochraně státních úředníků. Nakonec odpověděl na otázky novinářů ohledně války s Íránem, přičemž uvedl, že jednání by mohla přinést výsledky „během víkendu“.
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Na své síti Truth Social Trump také ve středu informoval, že ještě téhož dne bude dokončena „finální ochranná vrstva“. „Voda začne proudit krátce poté. Stezky kolem bazénu budou rovněž vyčištěny, ošetřeny pískováním a brzy dokončeny. Bude to poprvé od roku 1922, kdy byl bazén postaven, co bude fungovat, a to skutečně skvěle!“
Renovace, která od začátku čelí kritice, že je předražená a špatně provedená, má být kompletně hotová do 4. července, kdy Spojené státy oslaví 250 let od svého vzniku.