Neblokujte platby, nařídil Trumpově vládě opět federální soud

Pokračují tak spory kolem nejasně formulovaného pokynu, v němž Bílý dům na konci ledna nařídil složkám vlády „dočasně pozastavit veškeré aktivity spojené se závazky či vyplácením veškeré federální finanční podpory“. Krok vyvolal obavy o nejrůznější vládní programy včetně zdravotního pojištění pro chudší Američany. Prezidentská kancelář záhy pokyn odvolala.

Soudy vládě nařídily platby neblokovat, například web Politico ovšem o několik dní později napsal, že Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) v tom v některých případech pokračovala.

„Státy (vedené Demokratickou stranou) předložily důkazy..., že žalovaná strana v některých případech pokračuje v nepatřičném zmrazení federálních peněz,“ uvádí v pondělním příkazu soudce John McConnell, který působí ve státě Rhode Island. „Žalovaná strana musí okamžitě ukončit jakékoli pozastavení federálního financování,“ pokračuje.

McConnell zároveň zopakoval, že krok Bílého domu považuje za pravděpodobně protiústavní. O tom, na co se utrácí peníze amerických daňových poplatníků, rozhoduje Kongres, někteří Trumpovi spojenci ovšem prosazují teorii, že ústava dává hlavě státu možnost do jejich vyplácení zasahovat. Plošné pozastavení plateb plánované na konci ledna Bílý dům zdůvodňoval snahou zajistit naplňování Trumpových dekretů.

Deník The New York Times nařízení McConnella označil za první případ od začátku druhého Trumpova mandátu, kdy musel nějaký soud ministerstvu spravedlnosti připomenout, že soudní příkazy se dodržují. Přišel poté, co o víkendu vysoce postavení představitelé Trumpovy administrativy zpochybnili pravomoc federálních soudů dohlížet na výkonnou moc současné hlavy státu.