Trump tlačí na Zelenského. Chci, aby se ještě před zimou dohodl s Putinem, řekl

„Za uplynulý měsíc zemřelo ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem 25 tisíc lidí, chápete? Dvacet pět tisíc,“ řekl Trump novinářům na trávníku před Bílým domem. „Měsíc předtím zemřelo 32 tisíc lidí... většinou vojáků, 97 procent vojáků. Ale ať už jde o vojáky, nebo o civilisty, jen si to představte: 32 tisíc. Před dvěma měsíci 33 tisíc lidí, tento měsíc 25 tisíc lidí. Jaká škoda,“ řekl.
Samotné Rusko podle washingtonského Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) od invaze na Ukrajinu v roce 2022 přišlo až o 450 tisíc vojáků.
Trump novinářům řekl, že chce, aby válka brzy skončila, a že o tom hovořil se Zelenským. „Hodně jsem s ním mluvil a on s tím postupuje, a Putin také. A jednoho dne, snad v ne příliš vzdálené budoucnosti, možná ještě před tuhou zimou, uzavřou dohodu,“ podotkl.
Trump řekl, že na Zelenského naléhal, aby se pokusil uzavřít s Putinem dohodu. „Se Zelenským jsem souhlasil v mnoha různých otázkách, o kterých jsme hovořili, a v mnoha z nich panovala velmi silná shoda. Ale víte, co chci, aby udělal? Aby uzavřel dohodu. Chci, aby se dohodl s Putinem. A chci, aby se Putin dohodl s ním,“ řekl Trump.
Zelenskyj v pátek uvedl, že Trump souhlasil s tím, aby Ukrajina získala licenci k výrobě amerických protiraketových střel Patriot. „Existují konkrétní dohody týkající se licencí na systém Patriot. Prezident Trump na našem setkání zdůraznil, že učinil své konečné rozhodnutí: Ukrajina získá licence na výrobu raket Patriot,“ řekl Zelenskyj. Trump předtím s udělením těchto licencí Ukrajině váhal.
Rusko zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Ukrajina se brání s pomocí západních zemí a podniká útoky i hluboko na ruském území, jejichž cílem jsou kromě vojenských objektů součásti ruské ropné infrastruktury. V bojích se na obou stranách stále více uplatňují drony.