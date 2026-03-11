„Ještě trochu toho a onoho... Kdykoliv budu chtít, aby to skončilo, skončí to,“ řekl Trump v krátkém telefonickém rozhovoru s portálem Axios.
„Válka jde skvěle. Jsme daleko napřed oproti plánu. Způsobili jsme více škod, než jsme považovali za možné, a to i za původně předpokládané šestitýdenní období,“ dodal.
Nynější válka na Blízkém východě začala 28. února americko-izraelskými údery proti Íránu s proklamovaným cílem zničit jaderný program a vojenské kapacity Teheránu. Údery také zabily mnoho vedoucích představitelů režimu včetně nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího.
Trump v posledních dnech opakuje, že většiny cílů už bylo v předstihu dosaženo a že válka brzy skončí. Podle představitelů USA a Izraele však neexistuje žádná interní směrnice o tom, kdy by údery mohly skutečně skončit, podotkl Axios.
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac ve středu prohlásil, že válka bude pokračovat „bez časového limitu a tak dlouho, jak bude nutné, dokud nedosáhneme všech cílů a rozhodujícím způsobem v tomto tažení nezvítězíme“. Izraelští a američtí představitelé podle Axiosu tvrdí, že se připravují na nejméně další dva týdny úderů na Írán.