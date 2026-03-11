V Íránu už prakticky není na co útočit, válka skončí, až budu chtít, řekl Trump

Autor: ,
  16:21
V Íránu už „nezbylo prakticky nic“, na co by americká armáda mohla útočit, a válka na Blízkém východě tak brzy skončí. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v rozhovoru s portálem Axios. Stane se tak ale podle něj až v okamžiku, kdy se pro konec bojů rozhodne on sám.
Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na...

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na Floridě (9. března 2026) | foto: ČTK

Následky „černého deště“ po útocích na Teherán (10. března 2026)
USA zlikvidovaly deset íránských minonosných lodí. (10. března 2026)
Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na...
Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)
36 fotografií

„Ještě trochu toho a onoho... Kdykoliv budu chtít, aby to skončilo, skončí to,“ řekl Trump v krátkém telefonickém rozhovoru s portálem Axios.

„Válka jde skvěle. Jsme daleko napřed oproti plánu. Způsobili jsme více škod, než jsme považovali za možné, a to i za původně předpokládané šestitýdenní období,“ dodal.

Trump nutí členům vlády oblíbené boty, ti se je bojí nenosit. Rád hádá i velikost

Nynější válka na Blízkém východě začala 28. února americko-izraelskými údery proti Íránu s proklamovaným cílem zničit jaderný program a vojenské kapacity Teheránu. Údery také zabily mnoho vedoucích představitelů režimu včetně nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího.

Trump v posledních dnech opakuje, že většiny cílů už bylo v předstihu dosaženo a že válka brzy skončí. Podle představitelů USA a Izraele však neexistuje žádná interní směrnice o tom, kdy by údery mohly skutečně skončit, podotkl Axios.

Írán už zřejmě probouzí spící buňky na Západě, varuje americká vládní zpráva

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac ve středu prohlásil, že válka bude pokračovat „bez časového limitu a tak dlouho, jak bude nutné, dokud nedosáhneme všech cílů a rozhodujícím způsobem v tomto tažení nezvítězíme“. Izraelští a američtí představitelé podle Axiosu tvrdí, že se připravují na nejméně další dva týdny úderů na Írán.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Poslanci dokončili debatu o rozpočtu. Stovky milionů korun přidají sportu

Přímý přenos
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun, který předložila vláda Andreje Babiše, schvalují poslanci. Výsledek je předem znám. ANO, SPD a Motoristé sobě mají ve Sněmovně spolehlivou...

11. března 2026,  aktualizováno  16:33

„Silné politické gesto, měla potenciál.“ Poslanci SPD reagují na konec Šichtařové

Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...

Poslanci vládního hnutí SPD respektují rozhodnutí Markéty Šichtařové, která v úterý informovala o svém konci v Poslanecké sněmovně. Podle poslance Jaroslava Foldyny byl krok Šichtařové silným gestem,...

11. března 2026  12:10,  aktualizováno  16:26

Moravec po odchodu z České televize nesmí půl roku na jinou televizi

Václav Moravec v OVM

Moderátor Václav Moravec má s Českou televizí sjednanou konkurenční doložku na půl roku. Začala platit od úterý, kdy moderátor pořadu Otázky dohodou ukončil svůj pracovní poměr v televizi. Doložka...

11. března 2026  11:42,  aktualizováno  16:26

Maďarská delegace odjela na Ukrajinu na inspekci Družby. Jen turisté, reaguje Kyjev

Ropovod Družba u ukrajinského města Brody

Maďarská delegace odcestovala ve středu do Kyjeva, kde má projednat inspekci ropovodu Družba. Ruská ropa jím na Slovensko a do Maďarska neproudí od 27. ledna, kdy ho podle Kyjeva poškodil ruský útok....

11. března 2026  14:43,  aktualizováno  16:25

Padající kus omítky z fasády školy zranil chlapce, soud potrestal ředitele

Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana...

Vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti uznal ve středu Okresní soud v Jihlavě Milana Dušáka, ředitele jihlavské Střední školy grafické. Za pád omítky ze školní budovy v Křížové ulici na...

11. března 2026  16:22

V Íránu už prakticky není na co útočit, válka skončí, až budu chtít, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na...

V Íránu už „nezbylo prakticky nic“, na co by americká armáda mohla útočit, a válka na Blízkém východě tak brzy skončí. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v rozhovoru s portálem Axios. Stane...

11. března 2026  16:21

Vondra po hádce opustil debatu stanice TA3. Tohle nemám zapotřebí, pronesl

Alexandr Vondra, Martin Kupka, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek na tiskové...

Debata na slovenské stanici TA3 skončila pro účastníky i diváky poněkud nečekaně. V přímém přenosu se totiž proměnila v ostrý názorový střet českého europoslance Alexandra Vondry (ODS) a...

11. března 2026  10:06,  aktualizováno  16:20

Bezpečnostní riziko. Unipetrol zakázal čínským autům vjezd do areálů

Do chemického areálu v Litvínově přivezl konvoj obří destilační kolonu. Dlouhá...

Orlen Unipetrol ve vybraných areálech zakázal vjezd aut vyrobených v Číně. Cílem tohoto preventivního kroku je ochrana strategického provozu společnosti. Unipetrol opatření zavedl s ohledem na...

11. března 2026  16:19

Ukrajinci podnikli největší nálet na území Ruska. Podíleli jste se, viní Kreml Brity

V Brjanské oblasti zasáhly střely Storm Shadow závod vyrábějící elektronické...

Britští specialisté se podíleli na úterním ukrajinském útoku střelami Storm Shadow na ruské město Brjansk, při němž zemřelo sedm lidí čtyři desítky dalších byly zraněny, tvrdí mluvčí Kremlu Dmitrij...

11. března 2026  12:11,  aktualizováno  16:04

Prezident přijme Babiše. Proberou rozpočet i bezpečnostní situaci

Na novoroční oběd se sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO)....

Prezident Petr Pavel bude v úterý na Pražském hradě jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o návrhu rozpočtu na letošní rok. Na webu to ve středu uvedl odbor komunikace prezidentské kanceláře....

11. března 2026  15:48,  aktualizováno 

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

ilustrační snímek

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

11. března 2026

RECENZE: Proti stalinskému systému se srdcem na dlani? Směšná sebevražda

65 %
Z filmu Dva prokurátoři

Pomalá, dusná a precizní studie beznaděje za stalinismu; tak se dá popsat novinka kin Dva prokurátoři. Dost napoví dva údaje: režisér Sergej Loznica, kritik Putinova režimu, žije v Německu a autor...

11. března 2026  15:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.