Ukrajina nevstoupí do NATO ani nezíská Krym, píše Trump před schůzkou se Zelenským

„Ukrajinský prezident Zelenskyj může válku s Ruskem ukončit téměř okamžitě, pokud bude chtít, nebo může pokračovat v boji. Vzpomeňte si, jak to začalo. Žádné vrácení za Obamy darovaného Krymu (před dvanácti lety, aniž by padl jediný výstřel!) a ŽÁDNÉ VSTOUPENÍ UKRAJINY DO NATO. Některé věci se nikdy nezmění!!!“ píše Trump, který večer Zelenského přijme v Bílém domě.
Podobné vzkazy přitom západní lídři obvykle adresují spíše ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který agresi vůči sousední zemi rozpoutal. Trumpova schůzka s ukrajinským prezidentem bude následovat po pátečním jednání mezi Trumpem a Putinem na Aljašce, kam nebyl pozván Zelenskyj ani zástupci Evropy. Ti chtějí vyvinout tlak na Rusko, aby přistoupilo k ukončení války, kterou proti Ukrajině vede už čtvrtým rokem.
Se Zelenským míří do Bílého domu špičky EU. Včetně Trumpova oblíbence
Putin podle zdrojů západních médií podmiňuje ukončení války tím, že se Ukrajina vzdá celého Donbasu, tedy Doněcké a Luhanské oblasti, včetně svých opevnění, která brání ruským silám v dalším postupu na západ. Na oplátku je ochoten zmrazit nynější frontové linie v Chersonské a Záporožské oblasti, které Rusové okupují z menší části.
Krymský poloostrov Rusko anektovalo už v roce 2014, tedy v době, kdy byl americkým prezidentem demokrat Barack Obama, kterého Trump zmiňuje ve svém příspěvku.
Rusko kromě toho odmítá mimo jiné vstup Ukrajiny do NATO. Podle Trumpova zmocněnce Stevea Witkoffa však Putin souhlasí s tím, aby Spojené státy a Evropa poskytly Ukrajině bezpečnostní záruky podobné článku 5 smlouvy o Severoatlantické alianci o kolektivní obraně.
Putin souhlasí s „článkem 5“ pro Ukrajinu a nabízí územní ústupky, uvedl Witkoff
Účast na jednání v Bílém domě potvrdili také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz, italská premiérka Giorgia Meloniová, finský prezident Alexander Stubb, britský premiér Keir Starmer a šéf NATO Mark Rutte.
Trump proto pondělí označil za „velký den“ v Bílém domě. „Nikdy jsem neměl tolik evropských lídrů najednou. Je mi velkou ctí je hostit!“ napsal na své síti.