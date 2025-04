Skupina poradců Trumpovi podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) doporučila, aby byl obezřetnější při jednání s Putinem a aby zaujal tvrdší postoj k požadavkům Moskvy na územní ústupky od Kyjeva.

Trump se však stále přiklání k postoji svého zvláštního zmocněnce pro Blízký východ Stevea Witkoffa, který si po dvou setkáních s Putinem v Moskvě myslí, že šéf Kremlu má skutečný zájem o dosažení míru, píše WSJ s odvoláním na své zdroje z řad amerických činitelů.

Rusko však ignoruje Trumpovy výzvy ke klidu zbraní, naopak zesiluje útoky na Ukrajinu a při vyjednávání se snaží dosáhnout maximálních ústupků. Trump podle WSJ doufá, že se mu podaří zastavit válku na Ukrajině, aby odstranil překážku na cestě ke sblížení s Kremlem.

Občas se podle listu zdá, že Trump s Putinem ztrácí trpělivost, avšak svou hrozbu o uvalení nových sankcí na vývoz ruské ropy zatím neuskutečnil.

Cíl šéfa Bílého domu zastavit již déle než tři roky trvající konflikt podporují i ti z jeho blízkých poradců, kteří jsou zastánci tvrdšího přístupu k Moskvě.

Nedělní ruský raketový úder na ukrajinské město Sumy, při kterém zahynulo 35 lidí a dalších 119 utrpělo zranění, však podtrhl rozdíly mezi vysoce postavenými členy Trumpova týmu, píše WSJ.

Trump v pondělí v Oválné pracovně ruský útok označil za „chybu“. V odpovědi na otázku novinářů o tom, kdo nese odpovědnost, Trump obvinil svého předchůdce Joea Bidena, že „dopustil, aby k válce došlo“.

Bílý dům sankce na ruskou ropu stále odkládá

Podle Trumpa za krveprolití ve válce na Ukrajině může rovněž Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Trump vyjádřil přesvědčení, že brzy budou na stole velmi dobré návrhy na zastavení konfliktu. Jeho iniciativa ale doposud nepřinesla žádné konkrétní změny.

Polovina senátorů, 25 republikánů a 25 demokratů, v čele s republikánem Lindseym Grahamem, prvního dubna předložila návrh zákona o sankcích na ruský vývoz ropy a energií v případě, že Moskva neuzavře mír s Ukrajinou. Udělali tak bez ohledu na žádost Bílého domu, aby návrh odložili, uvedli asistenti zákonodárců.

Jeden z představitelů administrativy žádost o odklad potvrdil s tím, že si Bílý dům chce udržet tuto výhodu při vyjednáváních s Ruskem.

O obnovení vztahů s Ruskem se pokoušela řada Trumpových předchůdců a všichni byli zklamáni chabými výsledky, řekl Thomas Graham, bývalý vrchní ředitel pro ruské záležitosti v Národní bezpečnostní radě bývalého prezidenta George Bushe mladšího. Moskva chce anektovat rozsáhlé části ukrajinského území a nastolit proruskou vládu, která by vládla na zbylém území, uvedl Graham, podle kterého se jedná o cíle, které se od invaze na Ukrajinu v roce 2022 nezměnily.

Trump během prezidentské kampaně prohlásil, že by mohl Putina a Zelenského donutit přestat bojovat do 24 hodin po svém opětovném nástupu do Oválné pracovny 20. ledna. Kellogg tuto lhůtu následně prodloužil do Trumpových prvních 100 dnů ve funkci, které se završí 30. dubna.