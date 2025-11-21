Trump dal Ukrajině lhůtu na přijetí mírového plánu, evropští lídři si volali

Trump o čtvrtku 27. listopadu hovořil v rozhovoru pro rozhlasovou stanici FOX News Radio. „Měl jsem dosud mnoho konečných termínů, ale pokud jdou věci dobře, tak člověk obvykle lhůty prodlužuje. Myslíme si ale, že čtvrtek je vhodná doba,“ řekl.
O 27. listopadu jako lhůtě, kdy USA očekávají od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského souhlas s plánem, s odvoláním na nejmenované ukrajinské činitele informoval i britský list Financial Times (FT). Ten rovněž napsal, že Kyjev čelí od USA intenzivnímu tlaku, aby plán rychle přijal.
Zelenskyj v pátek v projevu k národu prohlásil, že země stojí před jedním z nejtěžších okamžiků svých dějin. „Ukrajina se může ocitnout před velice těžkou volbou: buď ztráta důstojnosti, anebo riziko ztráty klíčového partnera. Buď osmadvacet bodů, anebo krajně těžká zima,“ řekl.
Ukrajinské síly podle evropských státníků musí zůstat schopny bránit suverenitu země. O návrhu na ukončení bojů na Ukrajině, který předložila americká administrativa, mají evropští představitelé hovořit během pátku i s Trumpem.
Představitelé tří spojeneckých zemí ujistili Zelenského o své pokračující podpoře Ukrajiny na cestě k trvalému a spravedlivému míru, uvedl mluvčí. Všichni čtyři lídři rovněž uvítali úsilí Spojených států o ukončení války na Ukrajině, zejména závazek k suverenitě Ukrajiny a ochotu poskytnout Ukrajině pevnou bezpečnostní záruku.
Merz, Starmer, Macron a Zelenskyj se shodli, že jakákoli dohoda, která se týká evropských států, Evropské unie nebo NATO, vyžaduje souhlas evropských partnerů nebo konsensus spojenců. O Ukrajině nelze rozhodovat bez Ukrajiny, zopakovala také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v reakci na nový plán.
Zelenskyj na síti X po telefonátu uvedl, že Ukrajina a její evropští spojenci úzce spolupracují, aby zajistili, že v mírovém plánu budou zohledněny ukrajinské požadavky. „Pracujeme na dokumentu připraveném americkou stranou. Musí to být plán, který zajistí skutečný a důstojný mír,“ napsal Zelenskyj na X.
Macron potvrdil, že se spolu s Merzem a Starmerem dohodli, že Ukrajina musí být plně zapojena do jakýkoliv rozhovorů o její budoucnosti. Merz kvůli aktuálnímu vývoji zrušil svůj dopolední program na jedné z berlínských škol.
Ukrajina musí mít možnost sama se rozhodnout, jak ukončí válku s Ruskem. V pátečním společném prohlášení s vysokými představiteli finské vlády to řekl finský prezident Alexander Stubb. Finští představitelé v prohlášení také zdůraznili, že rozhodnutí o Evropě nelze přijímat bez Evropy.
Podle médií se na vypracování amerického plánu o 28 bodech podíleli zmocněnec Trumpa Steve Witkoff a ruský vyslanec Kirill Dmitrijev. Návrh počítá mimo jiné s uznáním ukrajinského poloostrova Krymu a východoukrajinských oblastí Doněcké a Luhanské za ruské, včetně částí, které zatím ukrajinské síly úspěšně proti agresorovi brání, stejně jako těch kusů Chersonské a Záporožské oblasti, které nyní Rusko okupuje.
Plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i rozšiřování Severoatlantické aliance v budoucnu o další země. Jeho součástí je limit velikosti ukrajinské armády, o ruských silách se dokument nijak nezmiňuje. Rusko v únoru 2022 sousední Ukrajinu napadlo z rozkazu vůdce Vladimira Putina.