Trump dal Ukrajině lhůtu na přijetí mírového plánu, evropští lídři si volali

Autor: ,
  18:12
Čtvrtek 27. listopadu je pro Ukrajinu vhodná lhůta, aby přijala americký mírový plán. V pátek to prohlásil prezident USA Donald Trump. Zároveň naznačil, že termín bude možné prodloužit. Výchozím bodem pro jednání o míru má být současná linie bojů, řekl mluvčí německé vlády po telefonátu kancléře Friedricha Merze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a britského premiéra Keira Starmera s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Americký prezident Donald Trump. (31. říjen 2025)

Americký prezident Donald Trump. (31. říjen 2025) | foto: Reuters

Jedna z nejtěžších chvil dějin, ztratíme USA, nebo důstojnost, řekl Zelenskyj
Americký prezident Donald Trump v Kennedyho centru ve Washingtonu během...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a tajemník amerického ministra obrany...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
34 fotografií

Trump o čtvrtku 27. listopadu hovořil v rozhovoru pro rozhlasovou stanici FOX News Radio. „Měl jsem dosud mnoho konečných termínů, ale pokud jdou věci dobře, tak člověk obvykle lhůty prodlužuje. Myslíme si ale, že čtvrtek je vhodná doba,“ řekl.

O 27. listopadu jako lhůtě, kdy USA očekávají od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského souhlas s plánem, s odvoláním na nejmenované ukrajinské činitele informoval i britský list Financial Times (FT). Ten rovněž napsal, že Kyjev čelí od USA intenzivnímu tlaku, aby plán rychle přijal.

Zelenskyj v pátek v projevu k národu prohlásil, že země stojí před jedním z nejtěžších okamžiků svých dějin. „Ukrajina se může ocitnout před velice těžkou volbou: buď ztráta důstojnosti, anebo riziko ztráty klíčového partnera. Buď osmadvacet bodů, anebo krajně těžká zima,“ řekl.

Jedna z nejtěžších chvil dějin, ztratíme USA, nebo důstojnost, řekl Zelenskyj

Ukrajinské síly podle evropských státníků musí zůstat schopny bránit suverenitu země. O návrhu na ukončení bojů na Ukrajině, který předložila americká administrativa, mají evropští představitelé hovořit během pátku i s Trumpem.

Představitelé tří spojeneckých zemí ujistili Zelenského o své pokračující podpoře Ukrajiny na cestě k trvalému a spravedlivému míru, uvedl mluvčí. Všichni čtyři lídři rovněž uvítali úsilí Spojených států o ukončení války na Ukrajině, zejména závazek k suverenitě Ukrajiny a ochotu poskytnout Ukrajině pevnou bezpečnostní záruku.

Merz, Starmer, Macron a Zelenskyj se shodli, že jakákoli dohoda, která se týká evropských států, Evropské unie nebo NATO, vyžaduje souhlas evropských partnerů nebo konsensus spojenců. O Ukrajině nelze rozhodovat bez Ukrajiny, zopakovala také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v reakci na nový plán.

Zelenskyj na síti X po telefonátu uvedl, že Ukrajina a její evropští spojenci úzce spolupracují, aby zajistili, že v mírovém plánu budou zohledněny ukrajinské požadavky. „Pracujeme na dokumentu připraveném americkou stranou. Musí to být plán, který zajistí skutečný a důstojný mír,“ napsal Zelenskyj na X.

Bod po bodu: toto je americký mírový plán pro konec války na Ukrajině

Macron potvrdil, že se spolu s Merzem a Starmerem dohodli, že Ukrajina musí být plně zapojena do jakýkoliv rozhovorů o její budoucnosti. Merz kvůli aktuálnímu vývoji zrušil svůj dopolední program na jedné z berlínských škol.

Ukrajina musí mít možnost sama se rozhodnout, jak ukončí válku s Ruskem. V pátečním společném prohlášení s vysokými představiteli finské vlády to řekl finský prezident Alexander Stubb. Finští představitelé v prohlášení také zdůraznili, že rozhodnutí o Evropě nelze přijímat bez Evropy.

Podle médií se na vypracování amerického plánu o 28 bodech podíleli zmocněnec Trumpa Steve Witkoff a ruský vyslanec Kirill Dmitrijev. Návrh počítá mimo jiné s uznáním ukrajinského poloostrova Krymu a východoukrajinských oblastí Doněcké a Luhanské za ruské, včetně částí, které zatím ukrajinské síly úspěšně proti agresorovi brání, stejně jako těch kusů Chersonské a Záporožské oblasti, které nyní Rusko okupuje.

Plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i rozšiřování Severoatlantické aliance v budoucnu o další země. Jeho součástí je limit velikosti ukrajinské armády, o ruských silách se dokument nijak nezmiňuje. Rusko v únoru 2022 sousední Ukrajinu napadlo z rozkazu vůdce Vladimira Putina.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Trump dal Ukrajině lhůtu na přijetí mírového plánu, evropští lídři si volali

Americký prezident Donald Trump. (31. říjen 2025)

Čtvrtek 27. listopadu je pro Ukrajinu vhodná lhůta, aby přijala americký mírový plán. V pátek to prohlásil prezident USA Donald Trump. Zároveň naznačil, že termín bude možné prodloužit. Výchozím...

21. listopadu 2025  18:12

Rusko vyjde z války jako totální vítěz. Fico vítá americký mírový plán

Komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli změně ústavy. Fico ji odmítl upravit

Slovenský premiér Robert Fico v pátek podpořil americký plán pro konec bojů na Ukrajině. Podmínkou pro jeho realizaci je souhlas Kyjeva, zdůraznil. Některé návrhy z plánu USA má Fico za totožné s...

21. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  17:35

Poláci jsou Afroameričané Evropy, ukradli nám území, řekl člen AfD. Rozčílil Tuska

Volební shromáždění Alternativy pro Německo (AfD) v Drážďanech (29. srpna 2024)

Další člen německé nacionalistické Alternativy pro Německo rozlítil Poláky. Aktivista Fabian Keubel o nich prohlásil, že jsou „Afroameričané Evropy“, kteří ukradli Německu území a představují pro něj...

21. listopadu 2025  17:18

Jedna z nejtěžších chvil dějin, ztratíme USA, nebo důstojnost, řekl Zelenskyj

Jedna z nejtěžších chvil dějin, ztratíme USA, nebo důstojnost, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu k národu prohlásil, že nezradí zájmy své země. Krajany vyzval, aby zůstali jednotní v jedné z nejtěžších chvil dějin Ukrajiny. Země se totiž může...

21. listopadu 2025  16:05,  aktualizováno  17:05

Antisemitismus je pro část společnosti problém, k šíření pomáhá i AI, říká expert

Židovský obchod v centru Prahy na Vinohradech kdosi posprejoval nenávistnými...

Federace židovských obcí v pátek zveřejnila výroční zprávu o počtu protižidovských útoků za rok 2024. Podle politologa se zaměřením na extremismus Miroslava Mareše data ukazují, že pro část...

21. listopadu 2025  16:54

Z průvodčího ve vánoční tramvaji bude i posunovač, musí hýbat se zábranami

Brno umístilo k náměstí Svobody kvůli bezpečnosti na trzích speciální zátarasy....

Nová práce přibude průvodčímu, který doprovází cestující ve speciální vánoční tramvaji v Brně. Kromě kontroly lístků bude při projížďce přes centrální náměstí Svobody, kde se o adventu pohybují...

21. listopadu 2025  16:33

Okamura poslal Babišovi nominace SPD na ministry, Motoristé zatím vyčkávají

Schůze organizačního výboru. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (13. listopadu 2025)

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v pátek odpoledne odeslal šéfovi ANO Andreji Babišovi seznam nominací SPD do vlády. Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný řekl, že jeho strana nominace...

21. listopadu 2025  16:07

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

21. listopadu 2025

Ukrajina čelí silnému tlaku USA, mírový plán má přijmout do Dne díkůvzdání

Sledujeme online
Ukrajinsko-americké jednání v Kyjevě (20. listopadu 2025)

Ukrajina čelí intenzivnímu tlaku ze strany USA, aby rychle přijala plán na ukončení bojů vytvořený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou. Zástupci americké strany chtějí, aby...

21. listopadu 2025  9:11,  aktualizováno  15:56

Po stížnostech se vrátily zvonečky. Autobusy PID znovu připomínají zastávky na znamení

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Na digitálních displejích autobusů Pražské integrované dopravy (PID) se znovu objevily ikonky zvonečků u názvů následujících zastávek. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) tím...

21. listopadu 2025  15:53

Získejte robotický vysavač i moderní fén: Hledáme testerky pro domácí pomocníky Dreame
Získejte robotický vysavač i moderní fén: Hledáme testerky pro domácí pomocníky Dreame

Značka Dreame spojuje výkon s designem a u svých produktů představuje chytré funkce, ideální pro moderní domácnost. Zapojte se do našeho testování...

Čeká nás mrazivý víkend. Na horách už leží sníh, skiareály vyhlížejí začátek sezóny

Trutnov - Zasněžené Krkonoše (21. listopadu 2025)

Česko vyhlíží mrazivý víkend. Přes den se budou teplotní maxima pohybovat nejčastěji jen okolo nuly. Už v pátek ráno napadlo na horách několik centimetrů sněhu. Lyžařské areály se proto připravují na...

21. listopadu 2025  15:38

Snaha o mír na Ukrajině má vliv na ceny plynu. Jsou nejnižší od loňského května

ilustrační snímek

Ceny plynu v Evropě klesly na nejnižší úroveň za posledních 18 měsíců. Odborníci mezi příčiny řadí v prvé řadě meteorologické předpovědi, které evropským státům predikují pro další měsíce poměrně...

21. listopadu 2025  15:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.