„Vypadá to, že svět se tak trochu zbláznil,“ nechal se Trump v sobotu slyšet, když spolu s dalšími státníky přihlížel znovuotevření pařížské katedrály Notre-Dame. O pár hodin později na své sociální síti Truth překotné dění v Sýrii okomentoval stroze: „Tohle není náš boj, uvidíme, co z toho bude. My se do toho určitě zapojovat nebudeme.“

Sýrie pro Spojené státy pochopitelně nepředstavuje žádný potenciální ekonomický zisk, stabilizací země by však Washington mnohé získal.