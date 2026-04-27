VIDEO: Odnášení lahví, klid šéfa FBI. A proč Vance po útoku odvlekli před Trumpem?

  11:08
Poté, co opadl první šok ze střelby na galavečeři s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a korespondenty Bílého domu, si lidé začali všímat jistých momentů, jež zachytily kamery. Třeba že se někteří hosté nenechali znepokojit a dál večeřeli anebo si „na cestu“ přibalili láhev něčeho dobrého. Uživatele sociálních sítí zaujal i fakt, že ostraha jako prvního vyvedla viceprezidenta J. D. Vance a až pak hlavu státu.

„Nic nezabrání tomuhle chlapíkovi v tom, aby dojedl,“ směje se účet s názvem Republicans against Trump (Republikáni proti Trumpovi) na síti X a přikládá video hosta, který nerušeně večeří, zatímco se lidé kolem něj ukrývají pod stolem a z pódia hlídkují členové bezpečnostních složek.

Ve Washingtonu v sobotu večer útočil jednatřicetiletý Cole Tomas Allen. Až do hlavního sálu se však nedostal a Tajná služba jej brzy zadržela. Ve chvíli, kdy se ozvala střelba, přesto ostraha začala všechny členy Trumpovy vlády evakuovat.

Hosté se schovávají poté, co Tajná služba odvedla prezidenta Donalda Trumpa z večeře Asociace korespondentů Bílého domu poté, co na místě zazněla střelba (25. dubna 2026)
Hosté se schovávají poté, co Tajná služba odvedla prezidenta Donalda Trumpa z večeře Asociace korespondentů Bílého domu poté, co na místě zazněla střelba. (25. dubna 2026)
Hosté se schovávají poté, co Tajná služba odvedla po střelbě prezidenta Donalda Trumpa a první dámu Melanii Trumpovou z večeře Asociace korespondentů Bílého domu. (25. dubna 2026)
Na galavečeru s novináři, kterého se účastnil americký prezident Donald Trump i další vysocí představitelé současné administrativy, se střílelo. Tajné službě se podařilo střelce chytit živého. (26. dubna 2026)
Agenti Tajné služby zasahují proti střelci během večeře korespondentů Bílého domu. (25. dubna 2026)
Ministra vnitra Markwayneho Mullina vytlačili do vedlejší místnosti a předsedu Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona táhli pryč za sako. Ministra zahraničí Marca Rubia a ministra zdravotnictví Roberta Kennedyho urychleně vyvedli ze sálu, stejně jako viceprezidenta Vance.

Takhle chrání prezidenta? Chabá bezpečnost v hotelu šokovala i útočníka

Mnozí si přitom všimli, že toho už odvádějí pryč, zatímco prezident Trump ještě sedí na místě. Jak ovšem pro magazín Newsweek řekl prezident a hlavní bezpečnostní stratég společnosti Global Awareness Professionals (GAP) Mark Herrera, se sídlem v Texasu, ještě to neznamená, že by viceprezident dostal přednost.

„Obvykle to znamená, že se nacházel v pozici, ze které bylo možné ho bezpečně a rychle evakuovat, zatímco prezidentova ochranka potřebovala několik kritických sekund na to, aby ho ochránila, vyhodnotila hrozbu a získala kontrolu nad situací, než ho přesunula. Cílem ochrany vysoce postavených představitelů je vyhnout se jakémukoliv selhání – a oddělení chráněných osob od sebe zajišťuje, že jedna hrozba nepostihne oba najednou,“ vysvětlil.

Na záběrech je také vidět, že Trumpa v tu chvíli střeží několik agentů, přičemž další policista ještě přiběhne, aby ho kryl vlastním tělem. Následně prezidenta začnou odvádět pryč. Ten však upadne, což celou akci o pár sekund zdrží.

Učitel a vývojář her. Cílem útočníka ve Washingtonu byla Trumpova vláda

„Chápu, že situace může vypadat určitým způsobem, ale prosím, mějte na paměti, že ochranné týmy jsou v neustálém rádiovém spojení a že pro bezpečné přemístění chráněných osob existuje promyšlený postup. Na každém místě, kde zajišťujeme ochranu, nasazuje Tajná služba sofistikovaný, víceúrovňový bezpečnostní systém. Tato opatření jsou během přípravné fáze pečlivě doladěna a hrála klíčovou roli při zmírnění hrozby a zabránění vážnému poškození,“ řekl také vedoucí komunikace Tajné služby USA Anthony Guglielmi.

Pozornost uživatelů sociálních sítí si nicméně získala i žena, jež si při odchodu ze sálu „přibalila“ lahve s vínem a šampaňským stojící na stole, nebo šéf FBI Kash Patel. Ten se podle některých lidí choval „příliš klidně“, když se stejně jako ostatní hosté přikrčil u stolu a čekal, až se situace vyřeší.

Zazněly rány, hudba utichla a nastal chaos, líčí svědci útok na galavečer s Trumpem

Sám Trump na pozdější tiskové konferenci ocenil rychlou reakci Tajné služby. Rozhodl také, že se galavečer s korespondenty Bílého domu zopakuje. Rád by jej znovu uspořádal za třicet dní.

K prezidentově klidné reakci se objevilo pár vtipů. Vzhledem k tomu, že přežil už několikátý pokus o atentát, se jeho nevzrušenému výrazu nelze divit, jako by říkal tento mem. Trump se na něm dívá na vystrašenou první dámu Melanii Trumpovou, jež takovou situaci zažila poprvé:

