„Nic nezabrání tomuhle chlapíkovi v tom, aby dojedl,“ směje se účet s názvem Republicans against Trump (Republikáni proti Trumpovi) na síti X a přikládá video hosta, který nerušeně večeří, zatímco se lidé kolem něj ukrývají pod stolem a z pódia hlídkují členové bezpečnostních složek.
Ve Washingtonu v sobotu večer útočil jednatřicetiletý Cole Tomas Allen. Až do hlavního sálu se však nedostal a Tajná služba jej brzy zadržela. Ve chvíli, kdy se ozvala střelba, přesto ostraha začala všechny členy Trumpovy vlády evakuovat.
Ministra vnitra Markwayneho Mullina vytlačili do vedlejší místnosti a předsedu Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona táhli pryč za sako. Ministra zahraničí Marca Rubia a ministra zdravotnictví Roberta Kennedyho urychleně vyvedli ze sálu, stejně jako viceprezidenta Vance.
Mnozí si přitom všimli, že toho už odvádějí pryč, zatímco prezident Trump ještě sedí na místě. Jak ovšem pro magazín Newsweek řekl prezident a hlavní bezpečnostní stratég společnosti Global Awareness Professionals (GAP) Mark Herrera, se sídlem v Texasu, ještě to neznamená, že by viceprezident dostal přednost.
„Obvykle to znamená, že se nacházel v pozici, ze které bylo možné ho bezpečně a rychle evakuovat, zatímco prezidentova ochranka potřebovala několik kritických sekund na to, aby ho ochránila, vyhodnotila hrozbu a získala kontrolu nad situací, než ho přesunula. Cílem ochrany vysoce postavených představitelů je vyhnout se jakémukoliv selhání – a oddělení chráněných osob od sebe zajišťuje, že jedna hrozba nepostihne oba najednou,“ vysvětlil.
Na záběrech je také vidět, že Trumpa v tu chvíli střeží několik agentů, přičemž další policista ještě přiběhne, aby ho kryl vlastním tělem. Následně prezidenta začnou odvádět pryč. Ten však upadne, což celou akci o pár sekund zdrží.
„Chápu, že situace může vypadat určitým způsobem, ale prosím, mějte na paměti, že ochranné týmy jsou v neustálém rádiovém spojení a že pro bezpečné přemístění chráněných osob existuje promyšlený postup. Na každém místě, kde zajišťujeme ochranu, nasazuje Tajná služba sofistikovaný, víceúrovňový bezpečnostní systém. Tato opatření jsou během přípravné fáze pečlivě doladěna a hrála klíčovou roli při zmírnění hrozby a zabránění vážnému poškození,“ řekl také vedoucí komunikace Tajné služby USA Anthony Guglielmi.
Pozornost uživatelů sociálních sítí si nicméně získala i žena, jež si při odchodu ze sálu „přibalila“ lahve s vínem a šampaňským stojící na stole, nebo šéf FBI Kash Patel. Ten se podle některých lidí choval „příliš klidně“, když se stejně jako ostatní hosté přikrčil u stolu a čekal, až se situace vyřeší.
Sám Trump na pozdější tiskové konferenci ocenil rychlou reakci Tajné služby. Rozhodl také, že se galavečer s korespondenty Bílého domu zopakuje. Rád by jej znovu uspořádal za třicet dní.
K prezidentově klidné reakci se objevilo pár vtipů. Vzhledem k tomu, že přežil už několikátý pokus o atentát, se jeho nevzrušenému výrazu nelze divit, jako by říkal tento mem. Trump se na něm dívá na vystrašenou první dámu Melanii Trumpovou, jež takovou situaci zažila poprvé: