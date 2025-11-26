„Vím, co bude potřeba k uzavření mírové dohody: Doněck a možná i výměna území někde jinde. Myslím, že se tu dohodneme. A myslím si, že Trump mi dá hodně prostoru, abych dohody dosáhl,“ řekl Witkoff podle Bloombergu Ušakovovi v telefonátu ze 14. října.
Rozhovor se odehrál dva dny před poslední návštěvou Volodymyra Zelenského ve Washingtonu. Ukrajinský prezident si od ní sliboval, že dostane od Trumpa zelenou pro použití amerických raket Tomahawk.
Trumpovi ale den před jejich schůzkou zatelefonoval šéf Kremlu Vladimir Putin, což amerického prezidenta zřejmě dovedlo ke změně názoru na dodávku těchto zbraní Ukrajině, ačkoli dříve naznačoval, že na ni kývne.
Nahrávka naznačuje, že Witkoff sehrál v organizaci této posloupnosti událostí důležitou roli. „Zelenskyj přijíždí v pátek do Bílého domu. Na tu schůzku půjdu, ale myslím, že pokud je to možné, měli bychom si s vaším šéfem zavolat ještě před tou páteční schůzkou,“ řekl Witkoff údajně Ušakovovi.
„Hlavně Trumpa hodně chvalte“
Witkoff také kremelskému poradci doporučil, jak má Putin vést hovor s šéfem Bílého domu. Mimo jiné mu poradil, aby pogratuloval Trumpovi za dojednání příměří v Pásmu Gazy. Dále měl zdůraznit, že Rusko Trumpův plán pro Gazu podporuje, a že americký prezident je mužem míru. „V tu chvíli to bude opravdu dobrý hovor,“ řekl.
Trump označil Witkoffův postup za standardní. „Musí to prodat Ukrajině a musí to prodat Rusku,“ řekl novinářům na palubě Air Force One. Dodal, že tak to dělají všichni, kteří chtějí docílit nějaké dohody.
Podle Kremlu je únik telefonních hovorů mezi představiteli USA a Ruska pokusem o zmaření mírových jednání o válce na Ukrajině.
Podobně se vyjádřil i Ušakov, který na otázku ruského novináře, proč byl hovor zveřejněn, řekl, že se jedná o pokus překazit jednání s USA.
„Je nepravděpodobné, že se tak stalo za účelem zlepšení vztahů,“ uvedl ruský poradce pro zahraniční politiku.
„Chceme maximum, ne?“
V dalším telefonátu z 29. října, jehož nahrávku má Bloomberg rovněž k dispozici, Ušakov telefonoval ruskému zvláštnímu vyslanci Kirillu Dmitrijevovi, aby s ním projednal mírová jednání. Z jejich rozhovoru je patrný závazek ruské strany plnit maximalistické požadavky.
„Potřebujeme maximum, nemyslíte? Jaký má jinak smysl cokoli předávat dál?“ řekl Ušakov. Dmitrijev podle přepisu odvětil, že pošle ruský plán dál, ale dá najevo, že se jedná o neformální dokument. „Nechám je, ať si s tím naloží po svém,“ řekl Dmitrijev Ušakovovi. „Nemyslím si, že přijmou přesně naši verzi, ale alespoň se jí budou co nejvíce blížit,“ dodal.
Dmitrijev na sociálních sítích oznámil, že přepis jeho hovoru je falešný. Na síti X napsal, že čím blíže je mír, tím víc jsou váleční štváči zoufalejší.
Původní plán pro mír na Ukrajině počítal mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část území včetně oblastí, které Moskva nedokázala vojensky obsadit, a také s tím, že Kyjev početně omezí svou armádu maximálně na 600 tisíc vojáků či se zaváže, že nevstoupí do NATO.
Vícero evropských států považovalo původní 28bodový plán Spojených států na politické řešení války na Ukrajině za proruský. Po jednání amerických, ukrajinských a evropských činitelů mírový plán doznal značných změn, podrobnosti ale nejsou známé.