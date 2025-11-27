Trumpovi se vybíjí baterka, napsal deník. Laciný hadr, levicoví šílenci, zuřil prezident

Image energického, akčního prezidenta, který na rozdíl od svého předchůdce „pořád nespí“, je pro Donalda Trumpa čím dál těžší udržet. Šéf Bílého domu podle analýzy deníku The New York Times veřejně vystupuje méně než za svého prvního mandátu a zkrátil si své každodenní „směny“. Více však cestuje do zahraničí a jeho lékaři i mluvčí trvají na tom, že je v „mimořádném“ zdravotním stavu.
Americký prezident Donald Trump čelí podezřením, že usnul v Oválné pracovně,...

Americký prezident Donald Trump čelí podezřením, že usnul v Oválné pracovně, když jeho administrativa oznamovala snížení cen léků na hubnutí. (6. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump tradičně před Dnem díkůvzdání omilostnil dva...
Americký prezident Donald Trump čelí podezřením, že usnul v Oválné pracovně,...
Americký prezident Donald Trump se chce během své začínající cesty po...
Americký prezident Donald Trump tradičně před Dnem díkůvzdání omilostnil dva...
Trumpa článek pobouřil. Na sociální síti Truth Social napsal, že jen díky němu je země „znovu respektována jako nikdy předtím“.

„K tomu je zapotřebí hodně práce a energie a já jsem v životě nikdy tak tvrdě nepracoval. Navzdory tomu všemu o mně radikální levicoví šílenci v brzy zanikajících NYT napsali, že možná ztrácím energii, navzdory faktům, která ukazují pravý opak. Vědí, že je to špatně, stejně jako téměř všechno, co o mně píší, včetně výsledků voleb. ZÁMĚRNĚ NEGATIVNÍ,“ uvedl.

NYT označil za „laciný hadr“ a skutečného nepřítele lidu. Autorku textu nazval „podřadnou reportérku, která je ošklivá, zevnitř i zvenku“.

„Jednou přijde den, kdy mi dojde energie, stává se to každému, ale s perfektním lékařským vyšetřením a komplexním kognitivním testem, který jsem měl na výbornou, se to teď rozhodně nestane,“ dodal prezident.

Trump byl na magnetické rezonanci. Výsledek byl perfektní, chlubí se

Trump příští rok oslaví osmdesáté narozeniny, navzdory tomu však většinou vystupuje energicky, pořádá tiskové konference, vystupuje na mítincích pro své příznivce, přijímá státníky z celého světa a chlubí se dohodnutým mírem tam či jinde. A ještě zvládá psát na Truth Social – pokud tedy na to nemá asistenta. A často poukazuje na svého předchůdce Joea Bidena, jehož únava byla hlavně na konci mandátu čím dál viditelnější.

„Pořád jen spí – ve dne, v noci, na pláži,“ posmíval se mu Trump naposledy minulý týden. „Já spáč nejsem,“ dodal. „Na rozdíl od Bidenova Bílého domu, který zakrýval jeho kognitivní úpadek a skrýval ho před tiskem, prezident Trump a celý jeho tým jsou otevření a transparentní ohledně prezidentova zdraví, jež zůstává mimořádné,“ řekla Trumpova mluvčí Karoline Leavittová.

I u Trumpa už se nicméně dají vypozorovat možné signály, že mu ubývají síly. Podle analýzy redakce The New York Times (NYT) jsou Trumpovy „směny“ o něco kratší, než bývaly za jeho prvního prezidentského mandátu. Na veřejnosti se obvykle objevuje mezi polednem a pátou odpoledne a občas působí vyčerpaně. Jako třeba když na tiskovém brífinku v Oválné pracovně 6. listopadu zdánlivě na několik sekund „vytuhnul“.

Ospalého Joea střídá mátožný Don. Trump v Oválné pracovně vypadal, jako by spal

„Popisují ho coby efektivního, ale v Oválné pracovně pokaždé jen posedává,“ podotýká bývalý lékař amerických prezidentů Jeffrey Kuhlman, podle nějž třeba George W. Bush a Barack Obama každý den cvičili a do kanceláře chodili mnohem dřív než Trump, který začíná pracovat kolem jedenácté dopoledne. Bush přicházel už před sedmou, Obama sice až kolem desáté – ale odcházel kolem sedmé večer.

Oba zmínění šéfové Bílého domu byli rovněž výrazně mladší než Trump i Biden, který byl vůbec nejstarším člověkem ve funkci amerického prezidenta. Ten současný sice necvičí – Trump se údajně řídí myšlenkou, že každý člověk má jen jednu zásobu energie, kterou by si sportem zbytečně vyčerpával – ale aktivní přece jen je. Jednak hraje pravidelně golf a Kuhlman si všímá, že před každým letem stoupá do svého Air Force One po dlouhém schodišti.

Co skrývá velká skvrna na Trumpově ruce? Opět se řeší prezidentovo zdraví

„Nevíte však, co dělá, jakmile vejde do dveří,“ dodává. O více než třetinu se také snížil počet Trumpových veřejných vystoupení na půdě Spojených států. V jeho prospěch ovšem na druhou stranu hovoří, že více cestuje do zahraničí a mnohdy jen na „otočku“, jako když v říjnu na pouhý den letěl do Izraele a Egypta. Ve srovnání se čtyřmi cestami za první rok jeho prvního mandátu letos Trump do světa pracovně vyrazil osmkrát.

„Trump si vytvořil vlastní příběh o svém zdraví“

Američtí prezidenti se obecně prezentují jako štramáci plní síly, říká historik Matthew Dallek. Trump tak podle něj jen navazuje na dlouhou tradici. „Lidé kolem něj jsou podobní Bidenovým asistentům. Mluví tak, jako bychom snad žili v nějakém fantazijním světě. Trump si s pomocí svých poradců a lékařů stvořil vlastní příběh o svém zdraví, aby zakryl tvrdou pravdu, že mu je devětasedmdesát a je jedním z nejstarších lidí, kteří kdy působili v Oválné pracovně,“ míní.

Rád si také dopřává červené maso a známá je jeho láska k hamburgerům z McDonald’s. Podle svého lékaře nicméně v poslední době zhubl a ve srovnání s rokem 2020 je o necelých devět kilogramů lehčí. Při výšce 190,5 centimetru váží prý 101,6 kilo.

Pozornost médií i veřejnosti nicméně přitáhla třeba make-upem zakrytá modřina na hřbetu Trumpovy pravé ruky. Tu jeho tým vysvětlil častým podáváním rukou. Vyšetření kvůli otoku nohou pak odhalilo, že nejmocnější muž světa trpí chronickou žilní nedostatečností.

Biden si ke konci v úřadu nepamatoval jména ani data, přiznal jeho poradce

Už delší dobu se navíc ztrácí ve svých projevech a občas se odchýlí od nachystaného textu, píše NYT s tím, že pak improvizuje a vypráví příběhy, které ne vždy dávají plně smysl nebo odpovídají pravdě. Jako když tvrdil, že jeho strýc John Trump učil teroristu Teda Kaczynského na univerzitě MIT.

Trumpův lékař Sean Barbabella ovšem minulý měsíc oznámil, že se prezident těší výjimečně dobrému zdraví. „Trump zůstává v mimořádném zdravotním stavu a vykazuje silnou kardiovaskulární, plicní, neurologickou a fyzickou výkonnost,“ uvedl ve své zprávě. Trumpovo srdce je podle něj v kondici, jež zhruba odpovídá o čtrnáct let mladšímu člověku.

„Lékař prezidenta Trumpa zveřejnil dvě podrobné zprávy po obou jeho lékařských prohlídkách. Ty jsou součástí jeho průběžného zdravotního plánu. Každý, kdo sleduje prezidenta při jeho každodenních veřejných vystoupeních, může jasně vidět, že je v impozantní fyzické a duševní kondici a má nepolevující pracovní morálku,“ zdůrazňuje také mluvčí Bílého domu.

26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  27. 11. 16:22

