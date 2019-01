Spojené státy přestaly komunikovat se zpravodaji OSN, mlčí už od května

Zdánlivě bez odůvodnění přestalo americké ministerstvo zahraničí spolupracovat se zvláštními zpravodaji OSN. Ti působí jako nezávislí kontroloři míry chudoby, svobody projevu, spravedlnosti, nebo stavu lidských práv v různých částech světa.

Podle deníku The Guardian ministerstvo zahraničí nechalo kontrolory bez odezvy už v nejméně třinácti případech. Zvláštní zpravodaje ignoruje také Bílý dům. Prezident Trump od svého nástupu do funkce neprodloužil žádnému z nich pozvání do země.

Od ledna 2017 tak směli do USA vstoupit pouze dva experti OSN, kteří přijeli prošetřit úroveň ochranu soukromí a oblasti s extrémní chudobou. Oba však přijeli na pozvání, které jim ještě před odchodem z funkce udělil bývalý americký prezident Barrack Obama. Za vlády jeho administrativy USA otevřely dveře kontrole z OSN celkem šestnáctkrát.

Mezi případy, na které americké ministerstvo zahraničí nedalo OSN žádnou odpověď, patří například separace rodičů a dětí imigrantů na americko-mexické hranici, výhrůžky smrtí transgenderové aktivistce ze Seattlu nebo kontroverzní rozsudek o trestu smrti pro muže z Jižní Dakoty, ve kterém se odrazila homofobie poroty.

Trump vrací úder

Zastavení komunikace podle listu The Guardian časově odpovídá zveřejnění šetření zvláštního zpravodaje OSN Philipa Alstona o extrémní chudobě v USA. Alston v něm tvrdě kritizoval Trumpovu administrativu, a to především za podobu daňové reformy z roku 2017.

Podle zpravodaje nový zákon dramaticky přispěl majetným a ještě více prohloubil nerovnost mezi chudými a bohatými, která je v USA z celosvětového pohledu dlouhodobě výrazná. „Viděl jsem, jak lidem po zahradách tečou splašky, protože si nemohou dovolit septik,“ popisoval Alston v červnu 2018 před Radou OSN pro lidská práva.

Tehdejší velvyslankyně při OSN Nikky Haleyová Alstonův report odmítla jako „zavádějící a politicky motivovaný,“ zpravodajce označila za zaujatého. „Zvláštní zpravodaj plýtval časem a penězi OSN, odvrátil pozornost od největších porušovatelů lidských práv a raději se soustředil na jednu z nejbohatších a nejsvobodnějších zemí na světě,“ odmítla Haileyová celou premisu vyšetřování ve Spojených státech.

Mezi publikováním reportu na začátku června 2018 a jeho oficiálním představením v druhé polovině měsíce oznámily Spojené státy rozhodnutí vystoupit z Rady OSN pro lidská práva. Haileyová orgán označila za „žumpu politické zaujatosti,“ která soustředí svoji pozornost na Izrael a ignoruje páchání zvěrstev v jiných zemích.

Signál pro Čínu, Írán nebo Pákistán

Podle Jamila Dakwara z Amerického svazu občanských svobod je obrat amerického přístupu k monitoringu OSN vyjádření rostoucí neochoty USA plnit své závazky v oblasti lidských práv. Obává se, že Washington ve světě vytváří nebezpečný precedens.

„USA posílají celému světu zprávu, že pokud nespolupracujete se zpravodaji OSN, tak se nic neděje. To je závažná rána pro systém vytvořený po druhé světové válce, který má zajistit, aby porušování lidských práv už nikdy nebylo smeteno ze stolu jako ‚domácí záležitost‘,“ uvedl k situaci Dakwara.

Odklon Trumpovy administrativy od mezinárodně uznávaného přístupu k ochraně lidských práv je pozorovatelný v americké domácí i zahraniční politice. Po vystoupení z Rady pro lidská práva Donald Trump Spojené národy překvapil také podporou saúdského prince Muhammada bin Salmána v kauze zavražděného novináře Chášukdžího.

Kritiku sklízí Washington také za imigrační opatření, především za plošný zákaz vstupu občanů vybraných arabských zemí do USA nebo za separaci rodin migrantů. Trumpovu deklaraci, která měla některým imigrantům zakázat podávání žádostí o azyl, Nejvyšší soud USA v prosinci odmítl jako protiústavní.