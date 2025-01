Soud zablokoval platnost Trumpova výnosu, kterým chtěl zrušit uznávání občanství

Federální okresní soudce v Seattlu John Coughenour pozastavil platnost výnosu na základě stížnosti podané státy Washington, Arizona, Illinois a Oregon, které poukazují na to, že 14. dodatek ústavy z roku 1868 a nález Nejvyššího soudu USA zaručují občanství lidem narozeným v USA bez ohledu na imigrační status jejich rodičů.

Podle agentury Reuters soudce Trumpův výnos označil za „očividně neústavní“. Agentura AP doplnila, že jde o jedno z pěti soudních řízení, která v této záležitosti iniciovalo dohromady dvaadvacet států USA a množství organizací hájících práva přistěhovalců.

„To, co Trumpova administrativa provádí, jde mnohem dále než jen do otázek migrace. Snaží se rozbourat 150 let tvrdě budovaný zákon, útočí na práva novorozenců na občanství. Ameriku tím neposouvá kupředu, ale vrací ji do minulosti,“ uvedla dříve pro list The Washington Post Vanessa Cárdenaová z proimigračního think-tanku America’s Voice.

Trumpovi kritici mimo jiné uvádějí příklady těhotných žen, které se obávají, že se jejich děti nestanou občany USA.