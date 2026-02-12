Skleníkové plyny neohrožují zdraví, popírá Trumpova vláda vědecké poznatky

EPA zrušila vládní deklaraci z roku 2009 známou jako „stanovisko o ohrožení“, podle kterého oxid uhličitý, metan a další skleníkové plyny ohrožují zdraví a blaho veřejnosti. Deklarace vydaná během administrativy tehdejšího prezidenta Baracka Obamy se stala právním základem snah federální vlády o omezení emisí, zejména pokud jde o motorová vozidla.
Šéf EPA Lee Zeldin podle agentury AP odstoupení od stanoviska označil za „největší deregulační krok v historii Ameriky“. Opatření umožní odstranění limitů na skleníkové plyny, které podle vědců způsobují vlny veder, sucha, lesní požáry a další extrémní počasí.
Trump dnes v Oválné pracovně podle stanice BBC označil deklaraci z roku 2009 za katastrofickou a uvedl, že „závažně poškodila americký automobilový průmysl a masivně zvýšila ceny pro americké spotřebitele.“
Trump v minulosti prohlašoval, že změna klimatu je podvod. Spojené státy po jeho návratu do Bílého domu odstoupily od pařížské úmluvy o změně klimatu.