Trump se chce s Kim Čong-unem setkat znovu ještě do konce roku

7:02 , aktualizováno 7:02

Americký prezident Donald Trump řekl, že by se chtěl do konce roku znovu setkat s vůdcem KLDR Kim Čong-unem. Podle tiskových agentur to sdělil novinářům. Prezident je údajně také přesvědčený, že jej Izraelci nešpehují. Tvrdil rovněž, že si Írán přeje setkání se Spojenými státy.