Toto je naprostá klasika. Donald Trump na Poslední večeři. V některých variantách vtipu se objevil s nápisem „Jidáš“, v jiných byl zase po jeho boku i šéf FIFA Gianni Infantino neboli „svatý Gianni“.
Na Měsíc, Iwodžimu i Poslední večeři. Trump by se vetřel kamkoliv, míní vtipálci
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Překvapivý vzkaz poslal z Prahy do Číny předsedovi Sněmovny Tomio Okamurovi z SPD předseda horní komory parlamentu Miloš Vystrčil z ODS. „Věřte mi, že přeju Tomio Okamurovi, aby byl úspěšný. Protože...
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Policie zasahuje v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Zajímá se o odbor pozemních komunikací, uvedly Novinky.cz. Zásah potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš...
Na Měsíc, Iwodžimu i Poslední večeři. Trump by se vetřel kamkoliv, míní vtipálci
Americký prezident Donald Trump se zkrátka nedokáže ovládnout. Musí být u všeho. I u předávání trofeje mistrů světa španělským fotbalistům, jak se v neděli ukázalo. A to je prostor pro lidovou...
Spletl si pozdrav s předností? Policie řeší, proč se srazily autobusy, dopravce mlčí
Řidiče regionálního autobusu, který v sobotu nedaleko Oleksovic na Znojemsku zavinil srážku s jiným autobusem, při níž se zranilo téměř 50 lidí, podezírá policie z obecného ohrožení z nedbalosti. Muž...
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Tuny kamení padají do jámy. OKD zahájily zasypávání posledního dolu na Karvinsku
Takřka kilometr padá kamení při zásypu jedné ze dvou jam Dolu ČSM Jih na Karvinsku. Ten byl součástí posledního činného černouhelného dolu v České republice. Těžba tam skončila letos na konci ledna....
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Počasí letošního léta zatím připomíná horskou dráhu. Dny s rekordními vedry kolem čtyřicítky se střídají s obdobím, kdy se teploty zastaví pod dvaceti stupni Celsia. Z měsíčního výhledu meteorologů...
Íránci se bouří proti jestřábům. Válčete si s USA sami, žádá přes sto tisíc lidí
Jeďte se na tu svou válku podívat a pak mluvte, vzkázali naštvaní Íránci politikům, kteří odmítají diplomatické řešení konfliktu s USA. Více než sto tisíc lidí za jediný den podepsalo petici, v níž...
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Česká zpěvačka Thera má za sebou koncertní turné s Jasonem Derulem nebo dvojnásobnou vítězkou Eurovize Loreen. Momentálně natáčí druhé album, na němž by ráda představila pestřejší škálu skladeb, od...