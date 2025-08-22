Trump váhá: sankce, nebo nicnedělání. Jsi světlem na konci tunelu, konejší ho Putin

Autor: ,
  21:10
Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že do dvou týdnů by mělo být jasné, zda došlo k pokroku ve snahách ukončit válku na Ukrajině. Zmínil se přitom o možnosti uvalit další masivní sankce proti Rusku nebo uvalit na jeho komodity cla. Ruský prezident se následně vyjádřil konejšivě k vztahům k USA. Trumpa dokonce označil za „světlo na konci tunelu“.
Americký prezident Donald Trump ukázal během svého projevu v Oválné pracovně...

Americký prezident Donald Trump ukázal během svého projevu v Oválné pracovně fotografii z Aljašky, na které stojí vedle prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. (22. srpna 2025) | foto: AP

Donald Trump ukazuje fotografii s Vladimirem Putinem, vedle něj prezident FIFA...
Americký prezident Donald Trump si k příležitosti svého projevu v Oválné...
Americký prezident Donald Trump si prohlíží trofej vítězů mistrovství světa...
Volodymyr Zelenskyj během jednání v Bílém domě. (18. srpna 2025).
28 fotografií

Americký prezident se před týdnem na Aljašce setkal se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, ale zatím se mu nepodařilo domluvit trojstranné jednání za účasti ukrajinské hlavy státu Volodymyra Zelenského.

„Je tam obrovská nenávist,“ poznamenal Trump. „Ale uvidíme, co se stane. Myslím, že za dva týdny budeme vědět, jakým směrem se vydám,“ dodal. Trump podle Reuters řekl, že se rozhoduje mezi tím, že uvalí na Rusko „masivní sankce“, nebo tím, že nepodnikne nic a řekne „je to váš boj“.

Trumpovo „zásadní“ prohlášení: hrozba starostce, MS ve fotbale a „ego“ kšiltovka

Není prý šťastný ani z ukrajinských útoků na ruský ropovod Družba, na což si mu v dopise postěžoval maďarský premiér Viktor Orbán. Trump předtím novinářům řekl, že si není jistý, zda musí být na připravované schůzce. Dodal však, že by se jí raději nezúčastnil.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pátek prohlásil, že se schůzka neplánuje. Šéf Kremlu je podle něj připraven se setkat s ukrajinským vůdcem, až bude hotová agenda summitu, což prý není.

Zelenskyj pak obvinil Moskvu, že dělá vše pro to, aby se schůzka mezi ním a Putinem neuskutečnila, a vyzval spojence Kyjeva k novým sankcím, pokud Kreml neprojeví ochotu ukončit invazi do jeho země.

Trump je světlo na konci tunelu, tvrdí Putin

Putin v pátek večer zopakoval svou tezi, že Rusko válku na Ukrajině nezačalo a že dělá vše pro to, aby ji zastavilo.“Samozřejmě, že tam (v některých zemích) propaganda funguje, vymývají lidem mozky a říkají, že jsme válku začali. A zapomínají, že válku začali sami, když začali používat tanky a letadla proti civilnímu obyvatelstvu Donbasu. Tehdy válka začala a my děláme vše pro to, abychom ji zastavili,“ řekl prezident.

Vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy jsou na nízké úrovni, ale s nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu se „objevilo světlo na konci tunelu,“ řekl také Putin na setkání s pracovníky jaderného průmyslu.

Schůzka Putina se Zelenským se nechystá, hlásí Lavrov. Kyjev volá po sankcích

„Co se týče našich vztahů se Spojenými státy, ty jsou po druhé světové válce na extrémně nízké úrovni. O tom jsem už mnohokrát mluvil. Ale s nástupem prezidenta Trumpa si myslím, že se konečně objevilo takové světlo na konci tunelu,“ řekl Putin podle agentury TASS.

Také řekl, že očekává plné obnovení vztahů mezi Ruskem a Spojenými státy. „Pevně ​​doufám, že první kroky, které byly učiněny, jsou pouze začátkem totální obnovy našich vztahů,“ řekl prezident.

Zároveň Putin poznamenal, že to není jen na Ruské federaci. „To závisí v první řadě na našich západních partnerech v širokém slova smyslu, protože i Spojené státy jsou vázány určitými závazky v rámci různých sdružení, včetně severoatlantického bloku,“ vysvětlil s tím, že další kroky nyní závisí na vedení USA.

Kallasová: Putin nastražil na Ukrajinu past

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová předtím v televizním vysílání BBC uvedla, že od summitu Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který se odehrál minulý týden na Aljašce, získal ruský prezident vše, co si mohl přát.

„Putin se jen směje a nepřestává zabíjet. Zapomínáme, že Rusko zatím nikdy v ničem neustoupilo,“ řekla. Putinovy požadavky na to, aby se Ukrajina vzdala území Donbasu, označila Kallasová za past a varovala západní státy před tlakem na Kyjev.

Kallasová také uvedla, že zatím neviděla žádné konkrétní kroky ohledně bezpečnostních záruk pro napadenou zemi. „Nejdůležitější je silná ukrajinská armáda,“ řekla.

Trumpovy ústupky Putinovi děsí Asii. Dal signál Číně, že agrese není tabu

Zároveň upozornila na důležitost vytvoření záruk, které nebudou jen na papíře. Záleží ale na tom, jak se členové takzvané koalice ochotných rozhodnou a čím konkrétně budou schopni přispět, sdělila BBC.

EU podle Kallasové připravuje 19. sankční balíček, aby ruského prezidenta přiměla k dalším jednáním. Na ta se snaží apelovat také Trump, který volá po schůzce mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. K té ukrajinská strana svolila, ale zároveň uvedla, že Rusové se vzájemnému vyjednávání vyhýbají. Podle pátečního oznámení Kremlu se taková schůzka neplánuje.

Putin podle západních médií podmiňuje ukončení války mimo jiné tím, že se Ukrajina vzdá celého Donbasu, tedy Doněcké a Luhanské oblasti. Na oplátku je ochoten zmrazit nynější frontové linie v Chersonské a Záporožské oblasti, které Rusové okupují z menší části.

Ukrajina důsledně odmítá postoupit Donbas Kremlu výměnou za mír, ačkoli Trump zdůraznil nutnost výměny území.

Doněcký pevnostní pás. Proč po něm Putin baží a proč se ho Ukrajina nesmí vzdát

Před Putinem varovali také lídři některých evropských zemí. Finský prezident Alexander Stubb uvedl, že ruskému prezidentovi se nedá věřit. Francouzský prezident Emmanuel Macron ho označil za predátora, který se neustále potřebuje sytit pro vlastní přežití.

Oba politici se spolu s dalšími představiteli evropských zemí, EU a Severoatlantické aliance setkali na začátku tohoto týdne s Trumpem a Zelenským v Bílém domě, aby s nimi probrali jednání mezi americkým a ruským prezidentem, které se odehrálo o několik dní dříve.

Vstoupit do diskuse (53 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Konfliktní debata nemá smysl. Rakušan se sejde s Fialou, Hřib se může přidat

Schůzka, na které chtěl předseda STAN Vít Rakušan spolu s lídrem koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Petrem Fialou a předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem deklarovat odmítavý postoj stran k povolební...

22. srpna 2025  20:20,  aktualizováno  21:46

Trump váhá: sankce, nebo nicnedělání. Jsi světlem na konci tunelu, konejší ho Putin

Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že do dvou týdnů by mělo být jasné, zda došlo k pokroku ve snahách ukončit válku na Ukrajině. Zmínil se přitom o možnosti uvalit další masivní...

22. srpna 2025  21:10

Jak se vyhnout parkovnému? Pražané si myslí, že našli způsob

Řidiči v Praze, ale i v jiných městech se vyhýbají placeným parkovacím zónám vychytralým způsobem. Svá auta umisťují mimo vyznačené pole, čímž ale vytvářejí kontroverzní situace. Na fenomén upozornil...

22. srpna 2025  21:06

Motorkář se srazil hned s dvěma osobními auty. Kvůli vážným zraněním nepřežil

Ve Slané na Semilsku havarovala v pátek odpoledne dvě osobní auta a motorka, motocyklista na místě zemřel. Na místo letěl vrtulník.

22. srpna 2025  20:54

Trumpovo „zásadní“ prohlášení: hrozba starostce, MS ve fotbale a „ego“ kšiltovka

Samochválou, jak vrátil pořádek do hlavního města Washingtonu, a ohlášením, že losování pro příští mistrovství světa ve fotbale se tam bude konat v prosinci, zahájil v pátek americký prezident Donald...

22. srpna 2025  16:55,  aktualizováno  20:35

Chovají se Ukrajinci lépe než Češi? Okamura obvinil Rakušana bez kontextu

Ve čtvrteční debatě CNN Primy News se střetli předseda hnutí SPD Tomio Okamura a poslanec za STAN Petr Letocha, ve které oba politici vyloučili spolupráci. Vedoucí představitel SPD následně...

22. srpna 2025

Trumpovy ústupky Putinovi děsí Asii. Dal signál Číně, že agrese není tabu

Premium

Zdánlivá ochota amerického prezidenta Donalda Trumpa poskytnout Rusku územní ústupky na Ukrajině vyvolává znepokojení ve východní Asii. Státy jako Japonsko či Tchaj-wan se obávají, že takové kroky...

22. srpna 2025

Podvolí se centrální banka Trumpovi? Šéf Powell naznačil snížení úrokových sazeb

Předseda Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Jerome Powell naznačil v pátek možné snížení úrokových sazeb na příštím měnovém zasedání v září. K tomu, že to opravdu udělá, se však v projevu...

22. srpna 2025  19:27

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

22. srpna 2025  7:18,  aktualizováno  18:32

Koncern Kalašnikov vyrobil nový kulomet. Rusové jej otestují na Ukrajině

Největší ruský výrobce ručních palných zbraní, koncern Kalašnikov, oznámil, že začne testovat nový lehký kulomet s pásovým zásobníkem RPL-7. K testování dojde přímo na ukrajinské bojové frontě....

22. srpna 2025  18:28

Král českých billboardů zůstává ve vazbě v Chorvatsku. Pořád je podezřelý z vraždy

Kontroverzní podnikatel Anton Fischer nadále zůstává v chorvatské věznici v Zadaru. Tamní soud mu prodloužil vazbu o další dva měsíce. Chorvatští policisté Fischera podezřívají z vraždy Alexe...

22. srpna 2025  18:19

Putin zamířil do centra ruských jaderných zbraní

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek dorazil do města Sarov v Nižněnovgorodské oblasti, kde se nachází Ruské federální jaderné centrum. To je jeden z hlavních podniků jaderného zbrojního komplexu...

22. srpna 2025  18:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.