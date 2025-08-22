Americký prezident se před týdnem na Aljašce setkal se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, ale zatím se mu nepodařilo domluvit trojstranné jednání za účasti ukrajinské hlavy státu Volodymyra Zelenského.
„Je tam obrovská nenávist,“ poznamenal Trump. „Ale uvidíme, co se stane. Myslím, že za dva týdny budeme vědět, jakým směrem se vydám,“ dodal. Trump podle Reuters řekl, že se rozhoduje mezi tím, že uvalí na Rusko „masivní sankce“, nebo tím, že nepodnikne nic a řekne „je to váš boj“.
Není prý šťastný ani z ukrajinských útoků na ruský ropovod Družba, na což si mu v dopise postěžoval maďarský premiér Viktor Orbán. Trump předtím novinářům řekl, že si není jistý, zda musí být na připravované schůzce. Dodal však, že by se jí raději nezúčastnil.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pátek prohlásil, že se schůzka neplánuje. Šéf Kremlu je podle něj připraven se setkat s ukrajinským vůdcem, až bude hotová agenda summitu, což prý není.
Zelenskyj pak obvinil Moskvu, že dělá vše pro to, aby se schůzka mezi ním a Putinem neuskutečnila, a vyzval spojence Kyjeva k novým sankcím, pokud Kreml neprojeví ochotu ukončit invazi do jeho země.
Putin v pátek večer zopakoval svou tezi, že Rusko válku na Ukrajině nezačalo a že dělá vše pro to, aby ji zastavilo.“Samozřejmě, že tam (v některých zemích) propaganda funguje, vymývají lidem mozky a říkají, že jsme válku začali. A zapomínají, že válku začali sami, když začali používat tanky a letadla proti civilnímu obyvatelstvu Donbasu. Tehdy válka začala a my děláme vše pro to, abychom ji zastavili,“ řekl prezident.
Vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy jsou na nízké úrovni, ale s nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu se „objevilo světlo na konci tunelu,“ řekl také Putin na setkání s pracovníky jaderného průmyslu.
„Co se týče našich vztahů se Spojenými státy, ty jsou po druhé světové válce na extrémně nízké úrovni. O tom jsem už mnohokrát mluvil. Ale s nástupem prezidenta Trumpa si myslím, že se konečně objevilo takové světlo na konci tunelu,“ řekl Putin podle agentury TASS.
Také řekl, že očekává plné obnovení vztahů mezi Ruskem a Spojenými státy. „Pevně doufám, že první kroky, které byly učiněny, jsou pouze začátkem totální obnovy našich vztahů,“ řekl prezident.
Zároveň Putin poznamenal, že to není jen na Ruské federaci. „To závisí v první řadě na našich západních partnerech v širokém slova smyslu, protože i Spojené státy jsou vázány určitými závazky v rámci různých sdružení, včetně severoatlantického bloku,“ vysvětlil s tím, že další kroky nyní závisí na vedení USA.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová předtím v televizním vysílání BBC uvedla, že od summitu Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který se odehrál minulý týden na Aljašce, získal ruský prezident vše, co si mohl přát.
„Putin se jen směje a nepřestává zabíjet. Zapomínáme, že Rusko zatím nikdy v ničem neustoupilo,“ řekla. Putinovy požadavky na to, aby se Ukrajina vzdala území Donbasu, označila Kallasová za past a varovala západní státy před tlakem na Kyjev.
Kallasová také uvedla, že zatím neviděla žádné konkrétní kroky ohledně bezpečnostních záruk pro napadenou zemi. „Nejdůležitější je silná ukrajinská armáda,“ řekla.
Zároveň upozornila na důležitost vytvoření záruk, které nebudou jen na papíře. Záleží ale na tom, jak se členové takzvané koalice ochotných rozhodnou a čím konkrétně budou schopni přispět, sdělila BBC.
EU podle Kallasové připravuje 19. sankční balíček, aby ruského prezidenta přiměla k dalším jednáním. Na ta se snaží apelovat také Trump, který volá po schůzce mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. K té ukrajinská strana svolila, ale zároveň uvedla, že Rusové se vzájemnému vyjednávání vyhýbají. Podle pátečního oznámení Kremlu se taková schůzka neplánuje.
Putin podle západních médií podmiňuje ukončení války mimo jiné tím, že se Ukrajina vzdá celého Donbasu, tedy Doněcké a Luhanské oblasti. Na oplátku je ochoten zmrazit nynější frontové linie v Chersonské a Záporožské oblasti, které Rusové okupují z menší části.
Ukrajina důsledně odmítá postoupit Donbas Kremlu výměnou za mír, ačkoli Trump zdůraznil nutnost výměny území.
Před Putinem varovali také lídři některých evropských zemí. Finský prezident Alexander Stubb uvedl, že ruskému prezidentovi se nedá věřit. Francouzský prezident Emmanuel Macron ho označil za predátora, který se neustále potřebuje sytit pro vlastní přežití.
Oba politici se spolu s dalšími představiteli evropských zemí, EU a Severoatlantické aliance setkali na začátku tohoto týdne s Trumpem a Zelenským v Bílém domě, aby s nimi probrali jednání mezi americkým a ruským prezidentem, které se odehrálo o několik dní dříve.