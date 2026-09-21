Rusko kvůli Ukrajině přišlo o kontrolu nad svým naftovým průmyslem, prohlásil Trump

„Rusko bohužel kvůli válce s Ukrajinou ztratilo kontrolu nad svým naftovým průmyslem. Velké množství ruských rafinerií bylo vyhozeno do vzduchu a je, přinejmenším prozatím, mimo provoz,“ napsal Trump den před očekávanou schůzkou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku.
„Tato absurdní a nekonečná válka s Ukrajinou musí skončit,“ dodal. Konflikt Washingtonu s Íránem, který je rovněž spojován s nárůstem cen pohonných hmot, Trump ve svém příspěvku naopak nezmínil.
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Neútočte na ruskou ropu, škodíte tím celému světu, vyzval Trump Zelenského
Před týdnem americký prezident uvedl, že Ukrajina a Rusko zastaví útoky na energetické cíle protivníka, které označil za hlavní příčinu současného nárůstu cen nafty na světových trzích.
Zelenskyj na to reagoval prohlášením, že pokud partneři Ukrajiny zajistí, že Rusko přestane útočit na ukrajinskou energetickou a kritickou infrastrukturu, pak bude i Kyjev ochoten přestat s útoky na cíle na ruském území.
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Ukrajinci Trumpa neposlechli, udeřili na rafinerii v hloubi Ruska
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.