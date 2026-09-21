Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rusko kvůli Ukrajině přišlo o kontrolu nad svým naftovým průmyslem, prohlásil Trump

Autor: ,
  15:31
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři o zdravotnictví v Oválné...

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři o zdravotnictví v Oválné pracovně Bílého domu. (18. září 2026) | foto: Reuters

Setkání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a amerického prezidenta...
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři o zdravotnictví v Oválné...
Ukrajina zaútočila na ruskou rafinerii. Hořely zásobníky s ropou
Ukrajina zaútočila tisíc kilometrů od fronty, zasáhla ropnou rafinerii
28 fotografií
Americký prezident Donald Trump v pondělí napsal, že Rusko přišlo o kontrolu nad svým naftovým průmyslem kvůli válce s Ukrajinou. A dodal, že konflikt musí skončit. Šéf Bílého domu se takto vyjádřil na své sociální síti Truth Social. V polovině září vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu.

„Rusko bohužel kvůli válce s Ukrajinou ztratilo kontrolu nad svým naftovým průmyslem. Velké množství ruských rafinerií bylo vyhozeno do vzduchu a je, přinejmenším prozatím, mimo provoz,“ napsal Trump den před očekávanou schůzkou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku.

„Tato absurdní a nekonečná válka s Ukrajinou musí skončit,“ dodal. Konflikt Washingtonu s Íránem, který je rovněž spojován s nárůstem cen pohonných hmot, Trump ve svém příspěvku naopak nezmínil.

Neútočte na ruskou ropu, škodíte tím celému světu, vyzval Trump Zelenského

Před týdnem americký prezident uvedl, že Ukrajina a Rusko zastaví útoky na energetické cíle protivníka, které označil za hlavní příčinu současného nárůstu cen nafty na světových trzích.

Zelenskyj na to reagoval prohlášením, že pokud partneři Ukrajiny zajistí, že Rusko přestane útočit na ukrajinskou energetickou a kritickou infrastrukturu, pak bude i Kyjev ochoten přestat s útoky na cíle na ruském území.

Ukrajinci Trumpa neposlechli, udeřili na rafinerii v hloubi Ruska

Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

Vláda schválila rozpočet se schodkem 386 miliard. Je proinvestiční, řekl Babiš

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš přichází na jednání vlády, která má na programu schválení...

Návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovala v pondělí vláda Andreje Babiše, z původně navrhovaného deficitu ubrala tři miliardy na konečných 386 miliard korun. Původně navrhovaný schodek se...

21. září 2026  5:50,  aktualizováno  15:47

Řidič sjel ze silnice a převrátil dodávku do řeky, nadýchal přes tři promile

Velké štěstí měl ve Zlíně řidič, který opilý usedl za volant dodávky a vyrazil...

Velké štěstí měl v pátek večer ve Zlíně jednačtyřicetiletý řidič, který vydatně posilněný alkoholem usedl za volant dodávky a vyrazil na cestu. Na nábřeží u průmyslové zóny Rybníky vyjel ze silnice,...

21. září 2026  15:43

Kůrovec v Krkonoších je zatím pod kontrolou, příští rok se očekává zhoršení

Lesník Správy KRNAP Pavel Zázvorka při kontrole feromonového lapače...

Množství dřeva napadeného lýkožroutem smrkovým v Krkonošském národním parku (KRNAP) v porovnání s předchozími lety znatelně pokleslo. Letos ochranáři ze správy parku očekávají kolem 15 tisíc metrů...

21. září 2026  15:39

Havlová rozhodla, kdo bude pečovat o exprezidentův odkaz. Licenci dostala jiná knihovna

Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá bezplatně licenci Václava Havla Městské...

Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá bezplatně licenci Václava Havla Městské knihovně Praha. Rozhodla se tak podle svých slov proto, že knihovna umí Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti....

21. září 2026  14:34,  aktualizováno  15:39

Regulace cen paliv nic neřeší, z rozpočtu to ukrojí miliardy, míní analytici

ilustrační snímek

Od října stát na měsíc znovu zastropuje ceny benzinu a nafty. Současně sníží spotřební daň z nafty, která by tak po započtení DPH měla zlevnit o 2,35 koruny za litr. Opatření má omezit důsledky...

21. září 2026  15:38

Rusko kvůli Ukrajině přišlo o kontrolu nad svým naftovým průmyslem, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři o zdravotnictví v Oválné...

Americký prezident Donald Trump v pondělí napsal, že Rusko přišlo o kontrolu nad svým naftovým průmyslem kvůli válce s Ukrajinou. A dodal, že konflikt musí skončit. Šéf Bílého domu se takto vyjádřil...

21. září 2026  15:31

Ministerstvo životního prostředí zasedá kvůli kontaminaci části Šumavy s Bavory

Policisté hlídkují v lese u Prášil na Klatovsku v místě nálezu nebezpečných...

Zástupci českého ministerstva životního prostředí (MŽP) se v pondělí sešli s vyslanci dolnobavorského zemského okresu Regen. Předmětem jednání, které začalo po 14. hodině na česko-německém nádraží...

21. září 2026  15:25

Vláda od října zavádí regulaci cen pohonných hmot, oznámila Schillerová

Přímý přenos
Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Alena Schillerová. (21 září 2026)

S účinností od 1. října do 31. října 2026 dochází k opětnému zavedení regulace cen pohonných hmot a současně ke snížení spotřební daně z motorové nafty. Vláda tím reaguje na eskalaci konfliktu na...

21. září 2026  14:57,  aktualizováno  15:22

Muže přimáčkl vlek traktoru. Hrozilo zranění páteře, pro pacienta letěl vrtulník

V Hrnčířích skončil muž zaklíněný pod přívěsem traktoru. Do nemocnice ho...

Vážná nehoda se stala v neděli dopoledne na Táborsku. V osadě Hrnčíře skončil muž zaklíněný pod přívěsem traktoru. S podezřením na vážné poranění páteře ho záchranáři transportovali vrtulníkem do...

21. září 2026  15:16

Vraťte krajům miliardy na opravy silnic, zní z jižní Moravy. ANO se k apelu nepřidalo

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Díra vedle díry, místy v takovém množství, že je silnice spíše tankodromem. Rozbité vozovky na řadě míst dlouhodobě trápí obyvatele jižní Moravy. Rozhodnutí vlády, že na opravy silnic druhých a...

21. září 2026  15:13

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Nebodl jsem ho, jen kousl do prstu, bránil se muž souzený za pokus o vraždu

Budova soudu ve Zlíně

Krajský soud ve Zlíně začal v úterý projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se podle obžaloby dopustil letos v květnu v Kunovicích na Uherskohradišťsku třiapadesátiletý Petr Rusler. Člen...

21. září 2026  15:08

Putinův muž vyhrožuje Česku. Nemůžete sedět na dvou židlích, varuje Medvedčuk

Viktor Medvedčuk (vlevo) s ruským prezidentem Vladimirem Putinem (18. července...

Blízký přítel šéfa Kremlu Vladimira Putina Viktor Medvedčuk varoval českou a slovenskou vládu, aby se zbrojařskými firmami svých spoluobčanů nenechaly vtáhnout do ozbrojeného konfliktu s Ruskem. „Na...

21. září 2026  15:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet