Zcela se shodujeme. Kremlu imponuje Trumpova kritika úderů na Rusko

„Je šílené, co se děje. Je to šílené. Velmi silně nesouhlasím s tím, aby se rakety posílaly stovky kilometrů do Ruska. Proč to děláme? Jen eskalujeme tuto válku a zhoršujeme ji. To by nemělo být dovoleno,“ řekl Trump v rozhovoru zveřejněném ve čtvrtek, jenž souvisel s jeho jmenováním osobností roku časopisu Time. Magazínu jej poskytl 25. listopadu.

„Samotné prohlášení se zcela shoduje s naším postojem... A to nám samozřejmě imponuje. Je zřejmé, že Trump chápe, co vyostřuje situaci kolem konfliktu,“ reagoval nyní mluvčí Kremlu.

Na dotaz, zda očekává, že republikánský prezident po lednovém nástupu do úřadu zvrátí nedávné rozhodnutí Washingtonu umožnit Ukrajině používat americké střely delšího doletu hlouběji na ruské území, dodal, že je třeba počkat. Moskva v minulosti reagovala podrážděně na západní dodávky zbraní Kyjevu, aby se mohl bránit rozsáhlé ruské agresi.

Ukrajina v pátek podle jejího prezidenta Volodymyra Zelenského čelila jednomu z největších ruských vzdušných úderů na energetická zařízení. Rusko, které na zemi útočí opakovaně, tvrdí, že to byla odplata za úder na ruské vojenské letiště Taganrog, k němuž ukrajinská armáda použila americké rakety ATACMS. Na předchozí ukrajinské útoky ATACMS a střelami Storm Shadow na cíle na ruském území odpověděla Moskva odpálením rakety středního doletu Orešnik na ukrajinské město Dnipro.

Ukrajina bojuje proti ruským invazním vojskům už téměř tři roky. Trump dlouhodobě uvádí, že konflikt rychle ukončí, a dává najevo, že mu vadí současná výše americké pomoci Kyjevu. To na Ukrajině i v Evropě vyvolalo obavy, že by mohl podporu přerušit. Zatím však veřejně neřekl, jak chce ukončení bojů dosáhnout, a jaký bude další přístup USA.

List The Wall Street Journal ve čtvrtek napsal, že příští šéf Bílého domu během nedávné schůzky s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a jeho ukrajinským protějškem Zelenským v Paříži řekl, že hlavní roli v obraně a podpoře Ukrajiny by měla hrát Evropa. Vojáci z evropských států by podle něj měli v této zemi monitorovat případné příměří.

Podle Peskova je tato myšlenka předčasná. „To vše může a mělo by se prodiskutovat během jednání,“ řekl mluvčí. Kromě toho prohlásil, že Rusko nechce dočasné příměří, ale mír. „Chceme mír, který přijde poté, co budou splněny naše podmínky a dosaženy všechny cíle, které jsme si stanovili,“ pronesl Peskov.

Putin si letos kladl jako podmínku pro jednání o ukončení bojů stažení ukrajinských vojáků ze čtyř regionů, které Rusové zčásti okupují, nebo závazku Kyjeva nevstoupit do NATO. Kyjev tehdy návrhy odmítl jako kapitulaci.