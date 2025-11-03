Rusko a Čína testují jaderné zbraně, ale nemluví o tom, oznámil Trump

Autor: ,
  22:03
Americký prezident Donald Trump v rozhovoru s televizí CBS prohlásil, že Rusko a Čína testují jaderné zbraně, ale nemluví o tom. Šéf Bílého domu zároveň zopakoval, že i Spojené státy budou testovat jaderné zbraně, stejně jako to podle něj dělají ostatní země.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Koláž iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

Čínské ministerstvo zahraničí dnes Trumpovo tvrzení odmítlo s tím, že Peking plní svůj závazek jaderné testy neprovádět, píše web stanice CBS News.

Moskva naposledy otestovala jadernou zbraň v roce 1990, zatímco Peking tak učinil v roce 1996, uvádí stanice BBC. USA naposledy otestovaly jadernou zbraň v roce 1992.

Trump nařídil obnovení jaderných testů. Poslední USA uskutečnily v roce 1992

„Rusko provádí testy, Čína provádí testy, ale nemluví o tom. Víte, my jsme otevřená společnost. Jsme jiní. My o tom mluvíme. Musíme o tom mluvit, protože jinak o tom budete informovat vy. Oni nemají novináře, kteří by o tom psali. My ano,“ řekl americký prezident v rozhovoru se zpravodajkou televize CBS Norah O’Donnellovou v pořadu 60 Minutes odvysílaném v neděli.

Trumpovo vyjádření následovalo několik dnů poté, co viceadmirál Richard Correll, prezidentův nominant na šéfa strategického velitelství amerických ozbrojených sil, podle CBS News během slyšení před zákonodárci řekl, že Čína ani Rusko zkušební jaderné výbuchy nepodnikají.

Zjistíte to brzy, odpověděl tajemně Trump na dotaz, zda USA obnoví jaderné testy

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning dnes novinářům řekla, že Čína vždy „prosazuje strategii jaderné sebeobrany a dodržuje svůj závazek pozastavit jaderné testy“.

Peking podle ní doufá, že Washington přijme konkrétní kroky k zachování mezinárodních snah o jaderné odzbrojení a zabránění šíření jaderných zbraní v zájmu globální stability.

Americký ministr energetiky Chris Wright v nedělním rozhovoru se stanicí Fox News prohlásil, že Spojené státy v rámci testů neplánují provádět jaderné exploze.

Krok k válce, či proti ní? USA po 33 letech obnoví testy jaderných zbraní

„Myslím, že testy, o kterých se nyní bavíme, jsou systémové testy. Nejedná se o jaderné výbuchy. Jsou to takzvané nekritické výbuchy,“ řekl Wright. Podle ministra se během nich testují všechny ostatní části jaderné zbraně s cílem ujistit se, že mají správnou geometrii pro umožnění jaderného výbuchu.

3. listopadu 2025  21:16,  aktualizováno  22:55

3. listopadu 2025  22:03

