„Mladí chlapci a novorozenci, kteří jsou obřezáni, jsou více ohroženi rozvojem této neurologické poruchy, protože jim je po zákroku pravděpodobně podáván paracetamol k tlumení bolesti,“ prohlásil Kennedy za přikyvování prezidenta Donalda Trumpa.
„Existují dvě studie, které ukazují, že děti, které jsou obřezány brzy, mají dvojnásobnou míru autismu. Je vysoce pravděpodobné, že je to proto, že jim byl podáván Tylenol,“ tvrdil také americký ministr zdravotnictví.
Podle stanice ABC se odvolával na kontroverzní studii dánského Státního sérového institutu z roku 2015, která se zabývala obřízkou a rizikem poruchy autistického spektra u chlapců mladších 10 let.
Studie dospěla k závěru, že obřízka zvýšila pravděpodobnost vzniku poruch autistického spektra před dosažením věku 10 let o 46 procent a zdvojnásobila se, pokud byla provedena před dosažením věku pěti let.
Vědci v dánské studii se ale domnívali, že to byla bolest a trauma z dané události, které s sebou nesly „zvýšené riziko vážných neurovývojových a psychologických následků“, nikoli podávání léků proti bolesti po zákroku.
„Dítě v placentě,“ popsal Kennedy anatomii
Kennedy rovněž zopakoval své (rovněž nepodložené) dřívější stanovisko, že užívat paracetamol během těhotenství je nezodpovědné. „Nemáme důkaz. Provádíme studie, abychom to dokázali,“ prohlásil na čtvrtečním zasedání, na kterém rovněž mylně popsal anatomii těhotné ženy.
|
Že paracetamol způsobuje autismus? Trump varuje bez důkazů, říká expert
„Žena užívala paracetamol s dítětem v placentě,“ prohlásil při svém vystoupení. Plod se nicméně vyvíjí v děloze, nikoli v placentě. Placenta je dočasný orgán, který se vyvíjí v děloze během těhotenství a poskytuje rostoucímu plodu kyslík, živiny a hormony.
Trump na konci září doporučil těhotným ženám paracetamol neužívat. Spojil ho právě s vysokým rizikem autismu u dětí. Varoval také před očkováním dětí. Učinil tak v rozporu s dosavadními vědeckými poznatky.
Paracetamol, v USA známý pod obchodním názvem Tylenol, lékaři těhotným doporučují při bolestech či horečce, protože jiné léky, například aspirin či ibuprofen, mohou mít v těhotenství nepříznivé vedlejší účinky.
Neprokázaná tvrzení, míní odborníci
Podle odborníků není riziko autismu u dítěte v důsledku užívání paracetamolu matkou v těhotenství prokázáno.
„Trumpovo tvrzení vychází z nesprávné analýzy již publikovaných studií,“ řekl v září agentuře AFP David Mandell, profesor psychiatrie na Pensylvánské univerzitě a odborník na autismus.
„Podezření, že tato účinná látka souvisí s poruchami pozornosti i autistického spektra, panují už déle, ale podařilo se je vyvrátit,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz odborník na bezpečnost léků Josef Suchopár.
|
Paracetamol způsobuje autismus, tvrdí Trump těhotným. Vyzdvihl Kubu a amiše
Autismus, složitá neurovývojová porucha s širokým spektrem projevů, je předmětem zkoumání už desítky let. Trumpova administrativa však začátkem roku slíbila, že urychleně odhalí příčiny toho, co označuje za „epidemii autismu“ ve Spojených státech.
Ačkoliv počet diagnostikovaných případů autismu v USA v posledních desetiletích vzrostl, řada vědců odmítá, že by šlo o epidemii, a poukazuje na zlepšení diagnostických metod. Vědci dosud u autismu prokázali mimo jiné významnou roli genetiky, vliv ale může mít také užívání určitých léků během těhotenství, například antiepileptika Depakine.
Očkování mezi těmito faktory podle dosavadních vědeckých poznatků nefiguruje. Trump přesto tvrdí opak. V září vyzval ke změně dětského očkovacího kalendáře. Uvedl, že „lidé, kteří se nenechávají očkovat a neužívají léky, autismus nemají“.