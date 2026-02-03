Znárodněte volby, převezměte kontrolu, vyzval Trump republikány

Autor: ,
  9:54
Americký prezident Donald Trump vyzval republikány, aby znárodnili volby a převzali kontrolu nad hlasovacími postupy v USA. Tvrdí, že ve volbách hlasují lidé, kteří nemají americké občanství, a ovlivňují jejich výsledky. Neupřesnil, jak by měla jeho strana volby znárodnit. Na podzim jsou však důležité volby do Kongresu a prezidentova vláda v poslední době učinila několik kroků směřujících k větší kontrole hlasování.
Donald Trump (19. ledna 2026)

Donald Trump (19. ledna 2026) | foto: AP

„Republikáni by měli říct: ‚Chceme převzít kontrolu.‘... Republikáni by měli znárodnit volby,“ prohlásil šéf Bílého domu v rozhovoru s bývalým náměstkem ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Danem Bonginem, který se nedávno vrátil ke kariéře podcastera. Trump v dlouhém monologu vyzval k převzetí kontroly nad volebními postupy v patnácti amerických státech. Konkrétně je však nejmenoval.

Deník The New York Times (NYT) prezidentovo vyjádření označil za agresivní rétoriku, která by mohla vyvolat nové obavy ohledně snah jeho administrativy zasahovat do volebních záležitostí. Trump a jeho spojenci opakovaně šíří nepravdivá tvrzení o tom, že prezidentské volby z roku 2020 byly zmanipulované. Nad Trumpem v nich zvítězil demokrat Joe Biden.

Volby v USA se podle americké ústavy řídí především zákony jednotlivých států. V decentralizovaném procesu hlasování spravují představitelé okresů a obcí v tisících volebních obvodech po celé zemi. Trump se však dlouhodobě upíná k nepravdivým tvrzením, že demokraté volby ovlivňují podvody a rozsáhlým spiknutím.

Trump nedá s „ukradenými“ volbami pokoj, FBI prohledal středisko v Atlantě

Ve volbách podle prezidenta volí přistěhovalci, kteří v zemi nemají povolení k pobytu, a zvyšují tak počet hlasů pro Demokratickou stranu. Případy, kdy ve volbách volí lidé bez amerického občanství, jsou nesmírně vzácné a už nyní jsou nelegální, uvádějí podle stanice ABC News odborníci.

Prezidentova výzva, aby jeho politická strana převzala kontrolu nad mechanismy hlasování, navazuje na řadu kroků americké administrativy, jimiž se Trump zřejmě snaží získat nad volbami větší kontrolu.

Agenti FBI minulý týden zabavili volební lístky a další záznamy o prezidentských volbách z roku 2020 z volebního střediska v okrese Fulton v Georgii, kde podle Trumpa a jeho spojenců došlo k volebním podvodům. Trump si následně telefonoval s FBI agenty, kteří se na razii podíleli, a poděkoval jim.

Střelba v Minneapolisu je chaos vyvolaný demokraty, prohlásil Trump

Ministerstvo spravedlnosti rovněž od řady států, včetně Minnesoty, požaduje, aby mu předaly své seznamy voličů. Trumpova administrativa se totiž snaží vytvořit národní registr voličů. Prezident v srpnu na sociálních sítích napsal, že chce ukončit korespondenční hlasování a případně i používání hlasovacích přístrojů.

Letos se budou konat volby do amerického Kongresu. Republikáni se snaží zabránit opakování situace z voleb v roce 2018, kdy demokraté získali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů a využili většiny k blokování Trumpova programu. Dosud o to republikáni usilovali například snahou překreslit volební obvody v některých státech s cílem nahrávat svým kandidátům.

3. února 2026  6:21,  aktualizováno  10:12

