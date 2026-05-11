Příměří s Íránem je před zhroucením, naznačil Trump. Návrh protistrany odmítl

Na otázku, zda příměří s Íránem stále platí, Trump odpověděl, že je „neuvěřitelně oslabené“ a „na přístrojích“. „Po přečtení toho odpadu, který nám poslali, bych ho označil za nejslabší v současnosti,“ řekl na nesouvisejícím briefingu v Oválné pracovně. „Ani jsem to nedočetl,“ dodal.
Prezident už v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.
|
Írán v protinávrhu žádá konec bojů a zrušení sankcí. Nepřijatelné, míní Trump
Mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí v pondělí naopak uvedl, že íránský návrh je legitimní a velkorysý, zatímco Spojené státy kladly přehnané a jednostranné požadavky. Teherán podle mluvčího žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily.
Válka na Blízkém východě
Íránský návrh je odpovědí na návrh americký, který je jednostránkovým memorandem o porozumění zahrnujícím čtrnáct bodů. Spojené státy podle deníku The Guardian mimo jiné žádaly, aby se Írán zavázal, že po dobu dvaceti let nebude obohacovat uran. Dále požadovaly převoz veškerých íránských zásob vysoce obohaceného uranu do zahraničí a demontáž íránských jaderných zařízení.
|
Trump má nasazené růžové brýle. Írán vydrží blokádu i měsíce, varují tajné služby
Teherán podle deníku The Wall Street Journal nabídl moratorium na obohacování uranu po dobu kratší než dvacet let, převoz jen části zásob obohaceného uranu a zředění zbylé části a zcela odmítl demontáž jaderných zařízení. USA tvrdí, že se snaží Íránu zabránit v získání jaderné zbraně, zatímco Teherán dlouhodobě opakuje, že o takovou zbraň neusiluje.