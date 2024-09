Nechtěla jsem způsobit problémy, lituje autorka fámy o jedení koček migranty

Americký deník The New York Times dohledal autorku facebookového příspěvku, který stál u zrodu nepravdivé fámy, že přistěhovalci z Haiti ve státě Ohio zabíjejí domácí zvířata. Žena z města Springfield uvedla, že tvrzení o zabití kočky své známé se jí nepodařilo ověřit a že jeho zveřejnění lituje. Svůj příspěvek nakonec smazala, to už si ale příběh o imigrantech žil vlastním životem.