Koho jste volili? Trump čistí bezpečnostní radu od kariérních úředníků

„Někteří z těchto nepolitických zaměstnanců si začali balit věci poté, co dostali dotaz na svou loajalitu vůči Trumpovi,“ řekl AP nejmenovaný úředník obeznámený se situací.

Floridský zákonodárce Mike Waltz, který bude příštím poradcem pro národní bezpečnost, v předchozích dnech naznačil, že se chce do inaugurace zbavit všech nepolitických jmenování a kariérních úředníků působících v Radě pro národní bezpečnost (NSC), aby zajistil její obsazení těmi, kteří podporují Trumpovu agendu.

Podle AP by ale plošné odstranění odborníků na zahraniční politiku a národní bezpečnost mohlo Trumpův tým připravit o značnou odbornost a institucionální znalosti v době, kdy se USA potýkají s obtížnými politickými výzvami na Ukrajině, Blízkém východě a v dalších regionech.

Současný poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan se zasazuje o to, aby si Trumpova administrativa podržela kariérní vládní zaměstnance přidělené do Rady alespoň nějakou dobu.

„Vzhledem ke všemu, co se ve světě děje, je opravdu důležité zajistit, abyste měli k dispozici tým, který bude v obraze a bude připraven pokračovat ve službě 20. října ve 12:01,“ řekl Sullivan s odkazem na termín Trumpova uvedení do úřadu prezidenta.

Zaměstnanci, u nichž Trumpův tým zpochybňuje loajalitu, jsou podle AP z velké části odborníci, které Bílému domu zapůjčily federální agentury – například ministerstvo zahraničí, FBI nebo CIA – na dočasnou službu, která obvykle trvá jeden až dva roky. Pokud by byli z NSC odvoláni, vrátí se do svých domovských agentur.

„Prověřování státních zaměstnanců začalo v minulém týdnu. Někteří z nich byli dotazováni na své politické postoje,“ řekl AP její zdroj.

Waltz v minulém týdnu uvedl, že „20. ledna ve 12:01 všichni rezignují“. Dodal, že chce, aby NSC byla obsazena pracovníky, kteří jsou „stoprocentně v souladu s prezidentovou agendou“. „Nyní pracujeme na tom, aby všichni získali prověrky a prošli procesem přechodu,“ řekl.

„Mají to být ti nejlepší z nejlepších“

Jeden ze členů Trumpova přechodového týmu AP řekl, že nastupující administrativa považuje za „zcela vhodné“ hledat úředníky, kteří sdílejí vizi nastupujícího prezidenta a budou se soustředit na společné cíle.

Úkolem NSC je radit a pomáhat prezidentovi v oblasti národní bezpečnosti a zahraniční politiky a koordinovat činnost různých vládních agentur. Je běžné, že odborníci zařazení do NSC přechází z jedné administrativy do druhé, a to i v případě, že se v Bílém domě mění politické strany.

„Když jsou experti vybíráni do NSC, není to na základě jejich politických názorů, ale na základě jejich zkušeností a schopností. Tak máme v NSC skutečně různorodé lidi,“ konstatoval Sullivan.

„Společným znakem všech je, že sem dostáváme ty nejlepší z nejlepších z agentur včetně ministerstva zahraničí, zpravodajské komunity, Pentagonu a ministerstev vnitřní bezpečnosti a financí,“ dodal.

Sullivan poznamenal, že když Biden v roce 2021 nastoupil do funkce, zdědil většinu zaměstnanců NSC po odcházející Trumpově administrativě. „Ti lidé byli skutečně úžasní,“ prohlásil.

AP připomíná, že Trump během svého prvního funkčního období utrpěl šrám, když se dva kariérní vojenští důstojníci zařazení do NSC stali whistleblowery a vyjádřili své obavy ohledně Trumpova telefonátu ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému z roku 2019, v němž prezident usiloval o vyšetřování Joea Bidena a jeho syna Huntera. Tato epizoda vedla k Trumpovu prvnímu impeachmentu.

„Talentovaní odborníci, kteří se obávají, že budou propuštěni za zásadové postoje nebo poskytování objektivních rad, se budou buď autocenzurovat, nebo se služby zcela vzdají,“ uvedl Alexandr Vindman, který byl ředitelem NSC pro evropské záležitosti za Trumpova prvního mandátu.